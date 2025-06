Når samfunnet lar TikTok spille russisk rulett med tenåringer

Noen eksempler på innlegg som er publisert under emneknaggen #skinnytok, eller varianter av denne, på TikTok. Skjermdump fra TikTok

Denne våren har det pågått debatt i norske og internasjonale medier om trenden #skinnytok. Skinnytok er sterkt kritisert for å glorifisere ekstremt tynne kropper, promotere restriktiv spising og bidra til spiseforstyrrelser.

Her kommer noen refleksjoner fra en anorektikers far om storsamfunnets carte blanche til sosiale mediers russiske rulett med tenåringer.

Etter massivt press fra europeiske myndigheter, har TikTok motvillig fjernet emneknaggen. Selv om #skinnytok er fjernet, er det kun et museskritt i riktig retning.

Du skal ikke være veldig kreativ for å finne alternative emneknagger. Jeg nøyer meg med #sk1nnytok og #sknytok. Og når du først har tittet innom, tar algoritmen over og hjernevasker budskapet igjen og igjen.

Samtidig vurderes 15 års aldersgrense i Norge. Dette er et stort skritt i riktig retning, men det forhindrer ikke eksponering av skadelig innhold. Dette skal fortsatt reguleres av Bigtech selv.

Det vi trenger er langt strengere regulering, ut fra et føre var-prinsipp, for å forhindre innhold som åpenbart er egnet til å skape psykisk uhelse, som for eksempel skinnytok.

Skinnytok glamoriserer ekstreme kaloriunderskudd og idoliserer usunt tynne jenter. Postene består av syltynne damer som dokumenterer «calorie deficit» og «what I eat in a day» med et alarmerende lavt kaloriinnhold.

De promoterer hvor forferdelig livet var som normalvektig, og forteller deg bestemt at calorie deficit kun handler om kontroll.

Hvis du er sulten, bit i puta. Hvis magen din rumler, lat som den applauderer deg. Du fortjener ikke et mellommåltid eller en snack, du er tross alt ingen hund. Du er ikke stygg, du er feit.

Det finnes visstnok cirka 38.000 av disse postene, med millioner av visninger.

Jeg vet ikke om det er sosiale medier som er den utløsende årsaken til min datters anoreksi, og jeg kommer nok aldri til å finne det ut heller. Men jeg er temmelig sikker på at sosiale medier ikke har bidratt til å bremse anoreksien etter den brøt ut.

Du må ha opplevd en spiseforstyrrelse på nært hold for å forstå hvor brutal sykdommen er. Det er en sykdom som i vårt tilfelle har forvandlet en sosial, populær og reflektert fjortenåring til en avmagret og ugjenkjennelig jente med ekstrem angst for mat.

Angsten gir utslag i ekstreme og vedvarende raserianfall med ukontrollert hyling gjennom hele døgnet. Hun har isolert seg på rommet sitt, mens håret faller av og ungdomstiden flyr forbi. Og det har gått fort.

Fra en normal familiehverdag i mars, har sykdommen eskalert gjennom våren, og kulminert i henvisning til døgninnleggelse medio juni. Hele tiden under tett oppfølging fra et av landets fremste fagmiljøer innen spiseforstyrrelser.

Når sykdommen først har brutt ut, er det ingen ting ved en spiseforstyrrelse som er logisk eller rasjonelt. Det har tatt meg tre måneder å forstå at jeg trolig aldri kommer til å forstå den. Konsekvensene er derimot mulig å ta innover seg: Den spiser familien som en ukontrollert kreftsvulst mens barnet ditt gradvis svinner hen.

Spiseforstyrrelsens natur er blant annet å splitte mor og far, og sette de opp mot hverandre, for avledning. Den tømmer alle pårørende for krefter.

Samtidig skal du ta deg av søsken på nødbluss. Til slutt er man så utslitt og fortvilet at selv den sindigste forelder vil kollapse.

En spiseforstyrrelse fremprovoseres av langvarige energiunderskudd som er så omfattende 7at hjernen krymper og hjernebaner blir brutt. Dersom du over lengre tid følger en skinnytokkers «calorie deficit»-anbefaling, vil du uunngåelig havne i et energiunderskudd med potensial for å trigge en spiseforstyrrelse.

Herfra er det genene som bestemmer hvor alvorlig spiseforstyrrelsen vil bli. Det er først nå du vil finne ut om TikToks russiske rulett var ladet med en kule i kammeret: Noen klarer å komme seg ut av spiseforstyrrelsen på egen hånd, noen må ha terapi og noen må ha omfattende helsehjelp.

Mens mange blir friske, er det noen som forblir syke i årevis. Noen blir aldri friske.

Spiseforstyrrelser torpederer familier og påfører helsevesenet enorme kostnader. I skrivende stund er minst ti fagpersoner direkte involvert i behandlingen av min datter.

Man antar at det til enhver tid er cirka 50.000 jenter som sliter med spiseforstyrrelser. Det er den tredje vanligste dødsårsaken blant unge kvinner etter kreft og ulykker. Og trenden er stigende. Ifølge en omfattende nylig studie (EPI-EDY), er anoreksi på fremmarsj.

I mine øyne er det absurd at storsamfunnet tillater sosiale medier å operere uten regulering eller kontroll.

Bigtech vil ikke regulere skadelig innhold uten ytre press. Det tok lang tid å presse TikTok til å fjerne #skinnytok, og selskapet har unnveket å svare på kritikk, spørsmål og debatt. Det forundrer meg at myndighetene har latt dette skje.

Alt annet som er skadelig og påfører samfunnet store kostnader blir enten avgiftsbelagt, forbudt eller sanksjonert. Innføring av aldersgrense er et viktig skritt, men det forhindrer fortsatt ikke eksponering av skadelig innhold.

For sosiale medier har EU lagt opp til at ansvaret legges hos Bigtech, med en plikt til å foreta interne risikovurderinger. Det som trengs er langt strengere regulering som ikke legger makta hos bransjen selv. I mellomtiden snurrer jentene på revolveren med livet som innsats.

Til foreldre som leser dette: Ta gjerne med deg disse refleksjonene til neste foreldremøte når dere skal ha den obligatoriske diskusjonen om sosiale medier. Noen vil kalle deg teknologisinke, og fremholde at barna best lærer å forholde seg til digital hverdag ved å finne ut av det på egen hånd. Dette er grenseløst naivt.

Til helsevesenet: Dere gjør en fantastisk innsats, men jeg frykter at dere snart vil bli overbelastet.

Til myndighetene: Det haster med strakstiltak.

Og til Bigtech: Jeg antar at dere vil møte denne kronikken med et skuldertrekk, men vit at dere har blod på henda etter flere år med russisk rulett.