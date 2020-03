Tre nye positive – flere kan være smittet uten at de er testet

Fra onsdag til i torsdag økte tallet på koronasmittede med tre personer fra 75 onsdag til 78 i går.

Runar Johannessen, smittevernoverlege i Stavanger kommune, sier til RA at på grunn av testkapasiteten har det i tillegg til disse vært en del personer som har vært syke, men som ikke er testet.

Ifølge Johannessen er det fortsatt mangel på testutstyr.

– Men vi får meldinger om at dette kommer, og at vi vil ha nok testutstyr de neste ukene, sier Johannessen. Han tilføyer at de er SUS som supplerer dem med dette utstyret,

– Selv om det er færre som har testet positivt, kan det være flere som er smittet. Jeg gjentar derfor at det er viktig å passe på håndhygienen, unngå nærkontakt med andre, samt å ha en sosial distanse og ikke være mange på møter og oppholdsrom, sier Johannessen.

Åpnet onsdag

Onsdag åpnet Stavanger kommune et luftveislegekontor i Kvitsøygata 3 på Storhaug.

– Jeg gjentar at dette ikke er et ordinært legekontor, men at en må ta kontakt med fastlege for å få tid på dette legekontoret, sier Johannessen.

På koronatelefonen har det vært noen få som har ringt og vært dårlige.

– Da har vi sagt at disse skal kontakte fastlegen på dagtid eller legevakten på kveldstid. Ellers har det blitt bedre kapasitet på koronatelefonen, hvor det har handlet mye om testing av helsepersonell, og dette begynner det nå å bli kontroll på, sier Johannessen.

Han anbefaler også nettstedet koronasjekk.no, som er kvalitetssikret av legeforeningen, og hvor en kan få en sjekke om en kan være utsatt for koronasmitte, samt få informasjon om koronasmitte.

