To pasienter er innlagt på intensivavdelingen

– To av dem ligger på intensivavdelingen og én av disse ligger i respirator. Ellers har vi åtte pasienter som ligger i vanlig post og som er moderat syke, sa smittevernoverlege Jon Sundal under pressekonferansen til Stavanger universitetssjukehus i går.

Per nå er det ti innlagte pasienter med påvist koronasmitte ved SUS.

– Det som kjennetegner intensivbehandling i denne sammenhengen er bruk av respirator. Det tar man i bruk da akuttkritisk syke ikke lenger er i stand til å få oksygen inn i blodet via lungene, og CO2 ut igjen, sier fagdirektør Eldar Søreide.

– Det som er spesielt nå er at vi venter et betydelig større antall pasienter som trenger denne behandlingen. Disse pasientene må ivaretas under såkalt dråpesmitteisolering, sier Søreide.

Gjennomsnittsalderen til de innlagte pasientene er 51 år, og alderen varierer fra 29 til 92 år. Fire pasienter skal være over 65 år.

– Det går an å være relativt frisk og bli syk. Alle de innlagte er ikke alvorlige syke, men det er ikke umulig at unge mennesker kan bli alvorlig syke av dette, sier Sundal til RA.

621 i karantene

På pressekonferansen ble det opplyst at 621 medarbeidere på SUS er satt i karantene på grunn av koronaviruset. Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne påpeker at det er en krevende situasjon, men at de har ledere og medarbeidere som strekker seg svært langt.

– I forhold til de ansatte er det en krevende situasjon, ettersom vi har så mange som er ute. Det er vel så krevende det som det med pasienter, sier Jon Sundal.

