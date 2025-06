Høyesterett satte sitt punktum i Fosen-saken: Aksjonistene kan ikke straffes

– I dette tilfellet hadde demonstrantene opptrådt fredelig og ordentlig, aksjonen var ikke mer forstyrrende enn nødvendig for å få fram budskapet, og de siktede hadde ikke alternative ytringsmåter som ville vært mindre forstyrrende og samtidig effektive, heter det fra Høyesterett.

Landets øverste domstol er dermed enig med flertallet i tingretten og det bestemmende mindretallet i lagmannsretten i at aksjonistene ikke kan straffes.

– Vi er stolt over å ha vunnet fram i Høyesterett, og at Høyesterett anerkjenner at sivil ulydighet er en helt nødvendig sikkerhetsventil i det norske demokratiet. Akkurat nå aksjonerer politiet mot samiske demonstranter i Repparfjord, og kampen for urfolksrett fortsetter, sier Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding på vegne av alle aksjonistene.

Må være særlige grunner

Domstolen understreker at fredelige demonstrasjoner bare kan møtes med trussel om straff dersom det er særlig gode grunner for det.

– Høyesterett legger betydelig vekt på at innbringelsen til sentralarresten var unødvendig og manglet hjemmel i lov. Straff må da anses uforholdsmessig, og påtalemyndighetens anke forkastes, skriver retten videre.

Flere demonstranter som aksjonerte mot vindkraftutbygging på Fosen, fikk bøter for å ha tatt seg inn i Energidepartementet og blokkert Finansdepartementet og Keysers gate 6 i Oslo i februar og mars i 2023.

De nektet å vedta bøtene, og aksjonistene ble tiltalt for å ikke ha fulgt politiets pålegg om å fjerne seg.

– En lettelsens dag

– En lettelsens dag for vår klienter og for demokratiet vårt, sier advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

– Høyesterett slår fast at politiets pålegg var lovlig, og at aksjonistene brøt plikten til å etterkomme dette. Men retten mener at den påfølgende frihetsberøvelsen – transporten til og oppholdet i arresten – ikke hadde hjemmel i loven og representerte et alvorlig inngrep i demonstrasjonsfriheten, sier hun.

– Dommen tydeliggjør grensene for bruk av straff og frihetsberøvelse i møte med fredelige aksjoner. Høyesterett legger betydelig vekt på at aksjonen var en fredelig politisk ytring om menneskerettsbrudd mot en utsatt minoritet, fortsetter hun.

Ber om redegjørelse fra regjeringen

SVs nestleder Lars Haltbrekken mener avgjørelsen fra Høyesterett er en viktig seier for demokratiet og kampen for respekten for menneskerettighetene og miljøet.

– Nå er det på tide at staten tar ansvar og avslutter bruddet på menneskerettighetene og stopper rettsforfølgelsen av de som står opp for menneskeretter og natur, sier han.

Videre ber Haltbrekken regjeringen om å gjøre rede for hvor mye ressurser de har brukt på denne saken.

Marie Sneve Martinussen fra Rødt gratulerer aksjonistene.

– Dette er en historisk viktig seier. Aksjonistene var helt sentrale i å vise folk hvordan regjeringen brøt menneskerettighetene til samene på Fosen. At de ikke straffes, er en seier for demokratiet, miljøet og rettsstaten, sier hun.