Ikke alle Gladmatrettene blir dyrere

Gladmat åpner for at alle utstillerne selv kan bestemme om deres Gladmatrett skal koste 50 eller 75 kroner. Dette melder Gladmat etter at den økte prisen på Gladmatretten skapte overskrifter tidligere i uken.

– I kommunikasjonen til utstillerne i forkant av festivalen har vi dessverre vært for utydelige. Noen tolket det som at de kunne ta opptil 75 kroner, men velge å ta 50 dersom de heller ønsket det, forklarer Gladmat-leder Maren Skjelde.

Hun forteller at mange av mataktørene allerede hadde planlagt størrelser og råvarer ut fra en pris på 50 kroner.

– Vi stoler på at utstillerne selv kan gjøre en god vurdering rundt hva deres rett bør koste basert på størrelse, råvarer og kompleksitet – og beklager virkelig forvirringen vi har skapt blant både utstillere og publikum.

Gladmatretten

Gladmatretten har eksistert i ti år. Den mindre retten ble innført etter tilbakemeldinger fra festivalbesøkende som syntes det var vanskelig å smake på mye forskjellig da det ble solgt store måltider.

– Gjennom årene med denne retten, har vi sett at den har utviklet seg fra å være noe enkelt, for eksempel en vårrull, en pølse i brød eller et par biter ost, til gastronomiske kunstverk. Flere restauranter jobber i månedsvis med å perfeksjonere den, og noen holder den faktisk hemmelig fram til festivalen starter. Dette er vi stolte av, sier Skjelde i pressemeldingen.

Grunnen for prisøkningen forklarte Skjelde slik:

– Matprisene har gått voldsomt opp de siste årene, og absolutt alle utstillerne og restaurantene våre merker dette godt. Gladmatfestivalen skal fremme den flotte matnæringen vi har, og vi ønsker å legge til rette for at de ulike aktørene som er med på Gladmat i alle fall ikke skal tape penger på deltakelse, forteller Gladmat-sjefen.

Men på tross av en litt skjev start, håper og tror Skjelde at det vil bli en god opplevelse for både besøkende og aktører.

– Nå skinner sola og vi gleder oss masse til å skape en minnerik festival hvor matnæringen, bærekraft, lokalmat og dyktige mennesker blir løftet fram i rampelyset, avslutter hun.

