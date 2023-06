Gladmat-retten blir dyrere: - Trist, men forståelig

– Oi, det visste jeg ikke?! Det er jo en ganske stor økning. Litt trist, er det jo, sier Vanessa Lopez til RA.

Hun var på Gladmatfestivalen i fjor for første gang. Da kostet Gladmat-retten 50 kroner, som den har gjort i flere år. I år koster altså Gladmat-retten 75 kroner.

– Jeg liker å smake på så mange retter som mulig fra forskjellige stander, og hadde jo planer om det i år også. Nå blir det altså dyrere, men ok, det går sikker greit. Jeg forstår at prisene går opp, sier Lopez, som har bodd i Stavanger de siste fem årene.

Mandag, to dager før åpningen onsdag, kom nyheten om at Gladmat-retten må øke i pris.

– Det stemmer at vi har satt opp prisen, sier Maren Skjelde, daglig leder i Gladmat og fortsetter:

– Matprisene har gått voldsomt opp de siste årene, og absolutt alle utstillerne og restaurantene våre merker dette godt. Gladmatfestivalen skal fremme den flotte matnæringen vi har, og vi ønsker å legge til rette for at de ulike aktørene som er med på Gladmat i alle fall ikke skal tape penger på deltakelse, forteller Gladmat-sjefen i en pressemelding.

Eksistert i over ti år

Gladmatretten har eksistert i over ti år, og ble innført etter tilbakemeldinger fra festivalgjestene, som opplevde at de fleste utstillerne og restaurantene kun solgte store måltider, slik at det ble vanskelig å få smakt på mye.

– Gjennom årene med denne retten, har vi sett at den har utviklet seg fra å være noe enkelt, for eksempel en vårrull, en pølse i brød eller et par biter ost, til gastronomiske kunstverk. Flere restauranter jobber i månedsvis med å perfeksjonere den, og noen holder den faktisk hemmelig fram til festivalen starter. Dette er vi stolte av, sier Skjelde.

Gladmat – Matprisene har gått voldsomt opp de siste årene, og absolutt alle utstillerne og restaurantene våre merker dette godt, sier daglig leder i Gladmat, Maren Skjelde, om hvorfor Gladmat-retten øker fra 50 til 75 kroner i år. (Kathinka Skott Hansen)

25-årsjubileum

Gladmat er Norges største matfestival. I år har festivalen også 25-årsjubileum. 135 utstillere er klare til å vise seg fram til nyskjerrige og ikke minst sultne festivaldeltakere.

– Vi har en fantastisk festivalarena som er utsolgt og stappfull. Vi er tilbake på 2019-nivå. Det er utrolig kjekt. Publikum vil kjenne godt igjen både innholdet og arenaene, sa Gladmat-sjef Skjelde tiul RA tidligere denne måneden.

Første gang på Gladmat

Edvard Øvensen gleder seg til Gladmat.

– Jeg skal noen av dagene, men jeg må også jobbe litt. Jeg har bodd her noen få år. Første året var det pandemi, i fjor jobbet jeg nesten hele festivalen – så årets Gladmat blir egentlig den første for min del, forteller Øvensen, som også reagerer litt på prisøkningen på Gladmat-retten.

– Det er helt sykt hvordan prisøkningen har blitt. Det var jo dyrt fra før av. Samtidig skjønner jeg at også mat på festivaler må opp. Uansett kommer jeg nok til å prøve noen retter uansett.

Edvard Øvensen håper å få med seg noen dager på Gladmatfestivalen, men registrerer det det blir dyrere. (Arne Birkemo)

Meteorologen: – Lurt med tynn regnjakke

Etter flere uker med sol og sommer, høljet det ned mandag. RA har spurt meteorolog Julie Solsvik Vågane hvilket vær det kan forventes fra onsdag til lørdag.

– Vi har et utfordrende vær akkurat nå. Det kommer en del lavtrykk, men det er vanskelig å si akkurat når de kommer til Stavanger – og om de kommer i det hele tatt. Forhåpentligvis holder de seg ute i havet, sier Solsvik Vågane.

Hun forteller at onsdagen nok kommer til å begynne greit.

– Så skyer det seg nok til mer utover dagen. Det kommer trolig regn onsdag kveld. Utover mot helgen vil det kommer lavtrykk og regn, men det vil også være opphold imellom lavtrykkene. Det kommer til å være litt av og på-vær. Temperaturmessig vil det bli kjøligere enn dere har vært vant med de siste ukene. Temperaturene under Gladmat vil ligge mellom 15 og 20 grader. Ikke veldig kalt. Du trenger ikke ta med deg varme klær, men det kan være lurt å ta med en tynn regnjakke om du skal være lenge på festival, sier Solsvik Vågane.

Meteorologen sier det verste regnværet kom mandag. Torden-faren skal også være over for denne gang.

Disse stiller ut på Gladmat 2023:

Havbruksteltet (stand 3): Fiskesuppe

Kremmer´n (stand 5): Speketallerken. To typer spekepølse og potetsalat og flatbrød, serveres på tallerken

Siddis Cola (stand 7): Napolitansk fritert pizza med lokalprodusert mozzarella. Kommer i to utgaver. En vegetarisk og en med bacon.

Arabella Restaurant (stand 10): Shawarma

Seoul Søstre (stand 11): Koreanske friterte kyllingbiter glasert med søtsterk saus og søtsalt, soyabasert saus. Serveres med potetsalat.

Garmaz u Mirki (stand 13): Pierogi, en populær polsk matrett. Det er små, fylte dumplings laget av en deig. Velg mellom poteter og cottage cheese (vegetar) og svinekjøtt.

Javier Taco (stand 14): Barbacoa Taco

Donuts.no (stand 15): seks små donuts med varm saus (velg mellom sjokolade og salt karamell)

The Lucky Pig (stand 16): vårrull

Arctic Restaurant (stand 17): kyllingstrimler og kyllingvinger

Matologi (stand 18): velg mellom steam buns og sandwich med and, kylling eller koreansk bbq

Gårds og bygdemat (stand 19): lakris

Crepe de la crepe (stand 20): crepe med sukker og kanel, eventuelt syltetøy

Papas Pizzeria (stand 21): Pizza Bistecca

The greek food (stand 22 og 62): gyros servert på tallerken med pommes frites

Meze Restaurant (stand 24): islim kebab

Yips (stand 25): konfitert laks med ponzu av fermentert tomat fra Brimse gård og ramsløkkrem.

The Shack (stand 25): spareribs med bbq-saus, fries, summer slaw og chilimayo

Hall Toll x Nora’s Kitchen (stand 26): Nora’s PaniPuri Puchka – potet, linser, kikerter, tamarind, rødløk, grønn chili, koriander, aloo bhujia og granateple. To sauser: Nora’s secret sour & sweet dip og Nora’s secret spicy yoghurt dip.

Austrått Kaffebrenneri (stand 28): kaffe

Spiseriet (stand 29): en hemmelig rett

Hjelmeland Naturlegvis (stand 30): lettrøykt sterlingkveite med jordbær, rabarbra og reddik fra Hjelmeland

Helgø Meny Food Court (stand 31): velg mellom sju ulike Gladmatretter – angussnadder, angussilder, Meny sin fiskesuppe, laksewrap, pizza m/angussnadder, pizza m/slegge og nduja og pizza m/salsiccia

Matjes (stand 33): Sild going strong. Lompe med en matjessildfilet, rømme, rødbeter og hakket løk. Kan fås uten gluten og laktose på forespørsel.

Fisketorget (stand 35): breiflabb og kråkebolle fra Finnøy, samt en liten hemmelighet.

Sabi Sushi Pedersgata (stand 36): crispy Aurora-laks tartar med smågrønt // marinert Aurora-laks med soya, avokado, agurk, vermicelli og tapioka

Molinå Bakery & Eatery (stand 37): peruansk ceviche

Simply Pinoy (stand 38): Fire dumplinger

Norway Life Shahryar Mirzazadeh (stand 46): oliven og tørket frukt

Thai In Town (stand 47): vårruller

Taste of Greece (stand 48): gyros «taste»

Babylon Kebab House (stand 50): grilltallerken

Kebana (stand 51): samosa med chutney

Spekestua (stand 53): smaksprøver

Prymo skorsteinskake (stand 54): skorsteinskake («chimney cake»)

Cid Mat – Churros (stand 55): churros

Gyro City – Gresk mat (stand 56): gyros i pita

Crazy Foodtrucks (stand 57): cheesesteak

Mrbelwaffle (stand 58): vaffel fra Belgia eller Hongkong

Gaffel & Karaffel (stand 60): arancini med sopp, trøffelmajones, trøffelpecorino og gressløk

Los Tacos (stand 61): grillet lår av norsk kylling marinert i chipotle- og hvitløksappelsinjuice. Servert i maistortilla, og toppet med pico de gallo, fersk salsa verde og Oaxana-ost. Vegetarisk versjon tilgjengelig

Zouq Stavanger (stand 63 og 75): Butter Chicken, en mild klassiker som består av grillede biter av marinert kylling tikka eller paneer, servert i en fløyelsaktig glatt tomat- og løkbasert smørsaus.

Deja vu Delikatesser (stand 64): fersk tunfisk og kongekrabbe med jalapeños, yozo og shiso-salsa.

Potatoguys (stand 65): minifries

Tikka Tikka (stand 66): samosa

Kristin Paulsen (stand 71): bruschetta

Miyako & Zouq (stand 75): takoyaki

Lura Turistheim – Fiesta (stand 76): BBQ-marinert svinenakke med potetstappe

India Tandoori Restaurant (stand 77): Tandoori Chaat (vegansk/vegetarisk alternativ: Kati Roll)

Kvinesdal restaurantdrift (stand 79): Pasta Garganelli con polpettine (garanellipasta med kjøttboller og tomatsaus)

Yips Sola (stand 80): bao med konfitert and, hoisinsaus, fennikel og mango

Spansk Churros (stand 86): churros

Gresk Gyros (stand 87): gyros

Gårds og bygdemat (stand 90): spekemat

Dutch Cheeseman (stand 93): ostetallerken

Amigo (stand 95): rullet is

HEIMR Collection – Victoria Hotel (stand 102): klippfiskbolle fra Lofoten med tomatsaus og friske urter

Sola Strand Hotel (stand 102): grillet oksetartar på wagyu fra Nyyyt, norske reddiker, sylta sennepsfrø, puffa byggryn og ramsløkmajones.

Como Mexico (stand 120): to carnitostaco i salsa verde, servert med råkost, rømme og ost i mais- og hvetetortilla

Epleblomsten (stand 121): eplesirup

Heimebakst (stand 122): kaffe og lefse

Sunt og balansert (stand 123): yoghurtbowl

Olivenlunden (stand 124): smaksatt olivenolje med balsamico

Mor Sigrid bakst (stand 125): lefsebiter

Chili Chocolate (stand 130): jordbærspyd

Sandi Cakes (stand 133): «Jul i Juli» – is med juleøl, tyttebærkaviar og akevittskum

Fjorden Sjokolade (stand 134): «Verden rundt med sjokolade» – sjokoladeis med kakaonibs (Peru/Madagaskar), to brownies laget med ulik sjokolade (Den dominikanske republikk/Tanzania) og to ulike sjokoladebiter (Filippinene/Tanzania og melkepulver fra Norge)

King of waffles (stand 153): «Strawberry Heaven»

It`s Corn (stand 154): mais i kopp med valgfri smak

Sunde Gårdsutsalg (stand 158): velg mellom limousine chili-slider servert med Grillkongen Craigs Farmhouse bacon, jalapeñomajo, cheddar, variasjon av løk og luftig burgerbrød fra Buøy bakeri – og pulled beef med sylta løk – Forbanna BBQ-saus, potetcrisp og vårløk servert i lyst brød fra Buøy Bakeri

Ledaal Teppeveveri (stand 200): lapper med kaffe

MS Sandnes (stand 210): sjømatretter

Fatland Jæren (stand 220): svinekjake servert i lokalt bakt brød, med hjemmelaget coleslaw, løkkompott, barbequedressing og sylteagurk.

