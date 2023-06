Slik blir årets Gladmat: – Det skjer mye kjekt alle dagene

Onsdag 28. juni til lørdag 1. juli er forvandles Stavanger sentrum til det arrangørene selv beskriver som «verdens kjekkeste matfestival».

– Vi har en fantastisk festivalarena som er utsolgt og stappfull. Vi er tilbake på 2019-nivå. Det er utrolig kjekt. Publikum vil kjenne godt igjen både innholdet og arenaene, sier daglig leder i Gladmat, Maren Skjelde, til RA.

Lokalmat er et viktig tema i år, ifølge Skjelde.

– Vi jobber masse med å få med oss flere lokalmatleverandører. Nå er det 80 lokalmatprodusenter som kommer til å bli representert, enten med seg selv eller produkt. Det er utrolig kjekt, for vi vil gjerne vise fram alt det som er av kvalitet og bredde i regionen.

Samtidig peker hun på at det er en haug med gode restauranter som er med på festivalen, og en veldig god blanding av utstillere.

– Det mangfoldet der er noe av det som Gladmat synes det er veldig kjekt å kunne vise fram. Og det bidrar til at så mange folk kommer – for dette er virkelig noe for alle.

Arrangørene gleder seg til å åpne Gladmatfestivalen. (Kathinka Skott Hansen)

Et stort maskineri

Skjelde forteller om et stort maskineri, og mange aktører som er i sving for at festivalen skal bli en suksess.

– Vi har 135 ulike utstillere som står plassert rundt i Vågen, som er hovedfestivalarenaen. Så har vi mange restauranter som er partnere – som har egne arrangement og opplegg. Vi har også et eget program hvor folk skal ut på tur med Turistforeningen, og vi har byvandring med litt av mathistorien på menyen. Også har vi Fargegata hvor det er mye gøy som skjer, vi har Pedersgata … Pluss vi har beredskap og renovasjon … Og alle de frivillige som er involvert. Det er rett og slett et kjempeapparat i sving for å få dette maskineriet til å gå rundt, sier hun.

Hun snakker varmt om alle som er involvert, fra prosjektledere, leverandører, beredskapsledere, frivillige, ja … alle.

– Folkene som bidrar har så mye historikk, kontinuitet og erfaring med å lage dette store maskineriet. De får alt på plass, og bygger opp «byen i byen» på rekordtid, sier Skjelde.

Nå sitter Gladmat-gjengen med de siste detaljene før det smeller om knappe tre uker.

– Vi er i rute, men vi vet det kan skje hundrevis av små og store ting som vi ikke kan forutse. Selv om det er enormt hektisk, er vi jo nå på det nivået hvor alt «bare» skal gjøres. Nå er vi ferdige med å planlegge – nå skal det bare settes ut i livet, sier Skjelde.

Gladmat 2016 Gladmat 2016 (Tone Helene Oskarsen)

Stjernekokker

– Er det noe som er nytt i år?

– Folk vil kjenne igjen arenaen, men vi har Kokepunktet med nytt innhold som jeg synes er utrolig kjekt. Vi har 12 Gladmat-ambassadører som er topp-kokker fra vår region.

Skjelde trekker fram blant annet Runa Kvendseth, som skal være med å fargelegge programmet i Kokepunktet fra onsdag til lørdag.

– Vi har også Sven Erik Renaa, som skal dele sin kunnskap og kompetanse på scenen lørdagen, i det som heter Kjøkkenteater. Det er helt fantastisk at han og de andre dyktige folkene i programmet stiller.

Hun håper enda flere får øynene opp for denne delen av programmet.

– For her får du virkelig sjansen til å møte toppfolk og bli inspirert og lære av det. For det ønsker vi jo – Gladmat handler om å treffe folk, spise god mat og ha det kjekt. Men vi har også lyst til at folk både skal lære noe, bli inspirert, smake nye ting og få nye opplevelser. Det er Kokepunktet med å bidrar til, i tillegg til alt det utstillerne gjør gjennom helgen.

Maren Skjelde, daglig leder i Gladmat. (Tonette N. Haaland)

Kjøkkenhage

I år har Gladmat hatt et samarbeid med Øksnevad videregående skole, hvor elever har dyrket grønnsaker og spiselige blomster.

– Disse pallekassene setter vi ut på torget, hvor elevene skal guide publikum rundt og fortelle hvordan de kan lage en egen kjøkkenhage. Det er jo noe som virkelig har eksplodert – egen dyrking og nærhet til gode råvarer, forteller Skjelde.

– Hvilke forventninger har du selv til årets festival?

– Nå begynner jeg å bli veldig spent. Nå er det bare tre uker til vi åpner. Jeg gleder meg til å treffe folk og se hvordan ting går, sier hun.

– Ellers forventer jeg fullt oppmøte i Vågen, og forhåpentligvis sol, legger hun til.

Men det viktigste for Gladmat-sjefen er at utstillerne er fornøyde, at de får treffe masse publikum og vise seg fram.

– Sjekk programmet

Skjelde tipser om at det er lurt å ta en titt på programmet, om man har tenkt å smake på Gladmatfestivalen.

– Det er godt over 100 programposter som folk kan melde seg på. Mye er gratis, mens andre ting må man reservere plass på. Alt dette står godt beskrevet på nettsiden vår, sier hun, og oppfordrer publikum til å sette seg litt inn i det som skal skje.

– Det er et utrolig kjekt program som går fra klokken 12 på dagen, både med kjøkkenhageguiding og matkurs for barn. Det er underholdning, kjøkkenteater og kjøkkenfest, og mye som skjer på Kokepunktet. Så jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i programmet, plukke ut ting du har lyst til å gå på – det er mye kjekt som skjer alle fire dagene.