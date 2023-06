Har bedt Nevland tenke seg om

Stavanger — Etter 3-1-seieren over Brann venter Raufoss onsdag og Vålerenga på Ullevaal allerede lørdag. Forrige sesong begynte Viking å rakne litt da de roterte mye på laget sommerstid. Europa ble åpenbart prioritert.

I inngangen til denne sesongen ble det innsett at det ble for mange endringer. Trener Bjarte Lunde Aarsheim svarer følgende når RA utfordrer ham på om de må rotere noe før cupkampen:

– Vi må ingenting. Noen spillere bør man ta litt hensyn til, men de fleste tåler fint tre kamper på en uke. Noen små endringer kan det selvsagt bli.

En av spillerne som tradisjonelt har slitt med to kamper på en uke er kaptein Zlatko Tripic. Han spares nok fra start. Ut over det er ikke alternativene veldig mange. Spesielt ikke i forsvaret.

Bjarnason tilbake

Sondre Bjørshol sliter med en hamstringskade og er uaktuell mot Raufoss. Det samme er Markus Solbakken (U21 EM), Gianni Stensness (korsbånd) og Jost Urbancic (brudd i fot).

Birkir Bjarnason var ikke i troppen mot Brann på grunn av en låsning i ryggen – som også spilte inn på deltakelsen på landslagssamlingen med Island. Han trente derimot vanlig fra mandag.

Trener Lunde Aarsheim vet uansett at Raufoss blir en vanskelig nok motstander om de vil videre i NM.

– Det blir en tøff kamp. Litt som mot FFK i 3. runde. Dette er et gjerrig og bra OBOS-lag. Vi må opp på et høyt nivå igjen om vi vil videre.

Vi har selvsagt pekt på det, men det er ikke alltid du kan styre disse tingene. — Bjarte Lunde Aarsheim

Selv om laget er tynnere enn normalt i bredden nå innrømmer treneren at alt går litt lettere med gode resultater i ryggen.

– Tre poeng og gode prestasjoner gjør noe med energinivået. Men det er viktig å ha lysten til å ville enda mer, sier «Batty».

En av spillerne det virkelig har blitt drevet rovdrift på i år er Shayne Pattynama. Backen, som var på vei bort i vinter, har spilt alt når han har vært tilgjengelig. Her spiller selvsagt skaden til Jost Urbancic tungt inn.

– Det går fint. Vi har også gode alternativer her i Viljar Vevatne og Niklas Sandberg om vi må skifte litt.

Urbancic, som fikk konstatert et brudd i foten i april, forteller til RA at han fortsatt er tre-fire uker unna vanlig fotballtrening. Skaden har tatt mye lengre tid enn ventet og han er selvsagt frustrert.

– Han måtte begynne på null igjen da det ikke ville gro og en skrue måtte opereres inn. Trist for Jost, sier Lunde Aarsheim.

Bedt Nevland ta hensyn

Viking skal nå inn i en meget viktig del av sesongen samtidig som det internasjonale overgangsvinduet åpner 1. juli – én måned før det norske åpner. Det betyr i klartekst at Viking kan få trøbbel om det selges spillere i de mest kritiske posisjonene tidlig i vinduet.

Med David Brekalo som den mest salgbare spilleren kan det veldig lett gi et scenario hvor man står igjen med kun Djibril Diop og Viljar Vevatne som stoppere – ut over junioren Jone Berg.

– Har dere bedt Erik Nevland og co. ha det i mente om budene kommer på Brekalo?

– Ja. Vi har selvsagt pekt på det, men det er ikke alltid du kan styre disse tingene. Det er dobbel dekning på de fleste plasser. Vi handlet også Diop i fjor for å være i forkant for å være klare om det blir et salg. Så er det klart at det blir veldig tynt om det både kommer en skade og et salg i denne posisjonen.

