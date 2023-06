Merker økt aggresjon og hat mot Pride

Juni har blitt kjent som Pride-måneden i store deler av verden. En måned hvor man skal feire skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. En måned som handler om inkludering, glede og kjærlighet. Men den stadig økende oppmerksomheten rundt Pride og regnbueflagg, har ført med seg en mørk skyggeside.

25. juni i fjor fikk hatet fatale følger. To menn ble drept, ni personer skuddskadd og ytterligere 25 personer fikk andre skader i kaoset som fulgte, da det ble åpnet skudd rettet mot LHBT+-personer i forkant av Oslo Pride.

Blomsterehavene vokste fort i utelivsområdet som ble rammet av masseskytingen i fjor. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Vi merker at folk er nervøse og det er høye skuldre. Man gleder seg over Pride, men det er klart at bakteppet i fjor gjør at årets feiring nok blir litt spesiell, vil jeg tro, sier Karoline Skarstein, leder for FRI Rogaland, til RA.

Hun forteller at de merker stadig økt aggresjon mot Pride og miljøet.

– Flagg brennes, rives ned, og det er kommentarfelt som må stenges på grunn av trusler. Det er mange som opplever at det er en del aggressivitet der ute, og det tror jeg selvfølgelig bidrar til den følelsen flere har – litt høye skuldre.

Videre viser hun til saken om en transperson som ble angrepet på bussen i høst, hun viser til at folk blir ropt etter, får meldinger og andre eksempel på det hun kaller mikroaggresjoner.

– Det kan være skremmende, men jeg opplever at Pride er trygt. Det er heldigvis de færreste som får denne typen reaksjoner, men det kommer. For eksempel, på kontorlokalet til FRI Rogaland, merker vi at når Pride begynner, starter også folk å spytte på vinduene våre igjen, og kaste ting på vinduene igjen. Det er sånne mikroaggresjoner hele tiden, sier Skarstein.

– Det er forunderlig at flagg skal være så vanskelig – det flagges jo støtt og stadig i den byen her om ting jeg ikke bryr meg noe om, men jeg går ikke og river dem ned av den grunn. Det er merkelig at det skal bli så aggressivt, og det er litt trist at vi er kommet ditt at den aggressiviteten er bygget opp sånn, sier hun.

Samarbeider med politiet

I Stavanger arrangeres Pride, eller Skeivå Rogaland Pride, 25. august til 2. september.

Allerede har FRI Rogaland fått mange henvendelser fra folk som lurer på hvordan de jobber med sikkerheten og hvordan de tenker fra mot markeringen.

– Jeg får mye spørsmål om jeg er bekymret, jeg blir kontaktet av en del foreldre som er bekymret. Vi merker at folk er nervøse, sier Skarstein.

Men hun forsikrer om at de har jevnlig kontakt med politiet, og at det per nå ikke er noen tegn til at det skal være grunn til bekymring.

– Vi hadde nylig et arrangement på Kulturhuset, der vi hadde politiet innom. De var der for å se an stemningen, hvem som kom og så videre. Det var litt spesielt, og mange reagerte på at de var der. Men jeg tror man må venne seg til at man vil se politi på en del Pride-markeringer framover. Det er ikke nødvendigvis for at man tenker det faktisk er fare for noe, det er snakk om en ytterste forholdsregel, og for at de skal være synlige. Jeg tenker egentlig det er fint, forklarer FRI-lederen.

Derfor er Pride viktig

Skarstein sier den første uken av Pride har vært fin.

– Det å begynne å se Pride-flagg over alt, det varmer hjertet … Det er virkelig godt å se.

Hun forteller videre at Pride er viktig for flere grunner, og viser til blant annet USA, hvor rettigheter presses i flere stater.

– Vi har vel aldri i verdenshistorien sett noen miste rettigheter kjappere enn det som skjer i en del amerikanske stater. Også ser man at det dessverre alltid vil være krefter som vil jobbe mot det mangfoldet på et eller annet vis.

– Pride er en årlig, sterk markering for å vise at det mangfoldet finnes, og at mangfoldet ikke lar seg skremme vekk. I tillegg er det en god læringsarena også – man hører historier, man har samtaler og debatter man ikke hører så veldig ofte i andre settinger. Folk får møte det skeive miljøet og får sett bredden av det. Så er det selvfølgelig en god fest og feiring – det trenger man virkelig av og til.

Slik kan du vise støtte

Skarstein mener det viktigste man kan gjøre for å vise støtte til det skeive miljøet er å være der for dem.

– Delta, lytt og skaff gjerne et flagg og heis opp.

I tillegg nevner hun at det er viktig å snakke om hvordan vi ønsker å ha det i samfunnet.

– Skal det være sånn at skeive risikerer massive mengder hets hvis de uttaler seg på et eller annet hvis, hvis de skriver noe i sosiale medier? Er det sånn vi skal ha det? Du kan jo ta den samtalen med den litt konservative onkelen din, om du har mulighet, for eksempel.

– Spør gjerne arbeidsgiveren din om dere kan heise flagg, spør skolen og borettslaget for den slags skyld. Det hadde vært fantastisk å bare se flagg over alt. Nå i juni også, men spesielt når vi kommer til 25. august, og markeringen lokalt. Vi trenger en fin markering.

Skarstein understreker at årets Pride-markering i Stavanger blir ekstra kjekk, da de har 25-årsjubileum.

– Feiringen varer i ti dager, det blir underholdning, møteplasser, burlesque show, maskeradeball, gudstjeneste, parade, konserter, debatter og Pride Park, oppsummerer hun.

