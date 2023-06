Smaker Pepsi Max annerledes fra boks og flaske?

Flere reagerer på at Pepsi Max fra boks smaker annerledes enn Pepsi Max fra flaske. En av dem er Pepsi Max-elsker Bård Hoksrud.

– Ja, jeg syns det smaker litt annerledes, uten at jeg kan si helt sikkert hva det er som gjør det. Det er ikke mye, men en anelse forskjell på smaken. Jeg syns den som kommer fra flaske smaker best, sier den blide stortingsrepresentanten, som står på farten nordover når Dagsavisen ringer og vil snakke brus.

– Om innholdet skulle være helt likt så kanskje flaskene er tettere slik at kullsyra holder seg bedre? Det er mystisk, for smaken er definitivt litt annerledes fra boks, sier Hoksrud.

Elsker Pepsi Max: – Jeg drikker rundt 5 sånne om dagen, sier Bård Hoksrud. (Privat)

Elsker Pepsi Max

Bård Hoksrud ble landskjent som Pepsi Max-elsker etter å ha innrømmet et enormt bruskonsum i TV-programmet «I lomma på Silje» på TV3. Der kom det fram at Hoksrud drikker om lag 3265 liter Pepsi Max til en samlet sum av om lag 60 000 kroner i året.

Jeg syns den som kommer fra flaske smaker best. — Bård Hoksrud, Pepsi Max-elsker

– Ja, det er litt flaut men jeg prøver å late som om jeg drikker rundt to eller tre flasker om dagen. Men du kan nok plusse på en eller to på det. På en dag der jeg er ekstra tørst går det fort vekk fem flasker, innrømmer han. Og legger til at takk og lov er det Pepsi Max å få kjøpt i stortingskantinen. Og hjemme i leiligheten har han alltid kjøleskapet fullt.

– Og da vil du helst ha flaskevarianten?

– Ja, om jeg kan velge så tar jeg flaske. Det er også mest praktisk om du er på farta Men glass er aller beste, sier Hoksrud.

Samme tank

Kommunikasjonssjef i Ringnes Nicolay Bruusgaard kan avkrefte at de opererer med forskjellige oppskrifter på Pepsi Max i boks og flaske.

– Alt er produsert i samme tank på Gjelleråsen, med mindre man har kjøpt brus fra utlandet, sier han til Dagsavisen.

Alt er produsert i samme tank på Gjelleråsen. — Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef

– Det er mange som er glade i Pepsi Max og jeg kan forsikre at det er den samme gamle oppskriften som alltid i begge, sier Bruusgaard.

– Kan det være at boksen gir en annen smak?

– Jeg tror at om du heller innholdet over i et glass så skal det smake helt likt. Men kanskje det føles kaldere om det kommer fra boks, det er mulig, sier Bruusgaard, som tror de aller fleste ville få problemer med å smake forskjell om de foretok en blindtest av Pepsi Max fra flaske og boks.

