Til sammen 220 fornærmede etter masseskytingen i Oslo

Av Steinar Schjetne og Anders R. Christensen

Neste uke løper fengslingsperioden ut. Matapour har samtykket til ytterligere fire ukers varetektsfengsling, hvorav de to første ukene i full isolasjon og med medieforbud, bekrefter forsvarer, advokat Bernt Heiberg, overfor NTB.

Oslo tingrett behandler fengslingsbegjæringen i kontorforretning mandag. Siden siktede har samtykket skriftlig, er det ikke behov for å gjennomføre rettsmøte i forbindelse med behandlingen.

Zaniar Matapour (43) er siktet for å ha begått drap og drapsforsøk med terrorhensikt. To personer ble drept og 21 skadd da Zaniar Matapour skjøt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

– Ytterligere 49 personer har denne uken fått endret status fra vitne til fornærmet. Det samlede antall fornærmede er nå oppe i 220 personer, inkludert de to avdøde. Analysene av selve skytingen er fortsatt ikke ferdigstilt. Politiet kan derfor ikke komme med noen ytterligere detaljer om skytingen per nå, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt.

Skeptisk til samtaler

I en beslutning denne uka framholder Borgarting lagmannsrett at det var Pride og det skeive miljøet som var målet for handlingene den 25. juni. Av den grunn mener retten at alle som var på London Pub, som er populært blant skeive, eller i umiddelbar nærhet av utestedet var potensielle mål.

– I lys av hva og hvem som antas å ha vært mål for handlingen, mente lagmannsretten at alle som mener å ha et sivilt krav i anledning saken, og som trenger bistand med å sette fram et slikt krav, bør få oppnevnt bistandsadvokat, skriver domstolen i beslutningen.

Melissa Doran møtte Dagsavisen dagen etter barskytingen i Oslo: – Jeg håper dette ikke skremmer folk til taushet

Melissa Doran (34): – Sånn kan vi ikke ha det Dagsavisen møtte Melissa Doran (34) i Oslo under markeringen ved London Pub lørdag ettermiddag, dagen etter barangrepet. (Dagsavisen)

Matapour er fortsatt ikke interessert i å la seg avhøre av politiet og har ikke uttrykt noen stilling til skyldspørsmålet.

Han mener dessuten at han er frisk og er «skeptisk til samtaler» med de psykiatrisk sakkyndige som er oppnevnt for å undersøke om han var strafferettslig tilregnelig, bekrefter Heiberg overfor NTB.

Anket tvungen observasjon

Det er bestemt at det skal gjennomføres en full sakkyndig undersøkelse av Matapour. Pål Grøndahl, Knut-Petter Sætre Langlo og Synne Sørheim er oppnevnt som psykiatrisk sakkyndige i saken, og Matapour hadde første møte med disse i slutten av juli.

I pressemeldingen fredag skriver politiet at de rettspsykiatriske sakkyndige denne uken har varslet at de fortsatt ønsker en tvungen observasjon av siktede siden samarbeidet med han i fengselet ikke har gitt tilstrekkelig grunnlag for en vurdering av hans tilregnelighet.

Borgarting lagmannsrett har fått oversendt siktedes anke over tingrettens beslutning om tvungen observasjon, får NTB bekreftet. Det er ikke klart når saken er ferdig behandlet.

– Det er hans rett å avgjøre om han vi snakke med de sakkyndige eller ikke. Spørsmålet om man skal opprettholde beslutningen om tvungen observasjon ligger å hos lagmannsretten, poengterer forsvareren.

