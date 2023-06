Tjensvoll legesenter truet, 2175 pasienter kan miste tilbudet

Tjensvoll legesenter besto opprinnelig av tre fastleger. Én lege har meldt flytting til et annet senter, og tar med seg sine listepasienter. Én av fastlegene sa opp hjemmelen sin i 2022. Én av legene nærmer seg pensjonsalder og jobber ut 2023. Begge hjemlene har vært lyst ut gjentatte ganger med tilleggstiltak, men uten å få kvalifiserte søkere. Stavanger kommune har derfor innløst den oppsagte hjemmelen, og pasientene på listen ivaretas nå av en vikar.

– Det betyr at Tjensvoll legesenter ved utgangen av 2023 vil stå igjen uten fastleger, og da uten noen som kan fortsette driften som i dag, melder direktør for helse og velferd i kommunen, Eli Karin Fosse, i forkant av at saken om kort tid havner på helsepolitikernes agenda.

Flere forsøk

De to legene som per i dag er registrert på Tjensvoll legesenter har til sammen 2175 pasienter, i tillegg til ventelister. Det er gjort flere forsøk på å rekruttere nye leger, men kommuneadministrasjonen ser det ikke som mulig å fylle lokalene med nye leger for selvstendig næringsvirksomhet.

Kommunedirektøren ber derfor Utvalg for helse og velferd gjøre om Tjensvoll legesenter til et kommunalt legekontor med næringsdrivende fastleger, et såkalt 8.2-kontor. Dette innebærer at legene er selvstendig næringsdrivende, og at kommunen ansetter støttepersonell og ivaretar driften. I tillegg til fastlegene har Tjensvoll legesenter helsepersonell i 2,2 årsverk.

De kommunalt eide lokalene skal dessuten få en kraftig oppgradering når endringen skjer.

– Lokalene må pusses opp betydelig for å imøtekomme dagens standard, noe som vurderes som avgjørende for å lykkes med rekruttering av fastleger, uavhengig av driftsform, framholder Fosse.

– Særdeles positive

Leder i Utvalg for helse og velferd, Dag Mossige (Ap), støtter forslaget fra administrasjonen.

– Dette er en endring vi er særdeles positive til. Vi i flertallspartiene tok også initiativ til en 8.2-løsning for Forus Legesenter på Godeset tidligere, og vi er fornøyde med at administrasjonen foreslår dette for Tjensvoll legesenter nå, sier Mossige til RA.

Dag Mossige, leder i Utvalg for helse og velferd (Stein Roger Fossmo)

Et 8.2-kontor på Forus er i etableringsfasen og forventes klart innen utgangen av 2023, ifølge saksdokumentene.

Administrasjonen slår fast at kommunen kan klare å videreføre driften ut 2023, men uten rekruttering vil senteret bli lagt ned.

– Endringen til kommunalt legekontor vil koste ekstra penger for kommunen, men det er en regning vi er villige til å ta. Det er av stor verdi og høyt prioritert å kunne beholde et legesenter i nærmiljøet. Tjensvoll er dessuten et område med levekårsutfordringer, også av den grunn er det svært viktig å beholde legesenteret. Jeg regner ikke med at det vil være politisk motstand mot dette, sier utvalgslederen.

– Rimeligere

Helsebyråkratene i Stavanger har vurdert både et legesenter med kommunalt ansatte leger og et kommunalt legekontor med næringsdrivende fastleger.

– Dette er rimeligere enn kommunale ansettelser, det ivaretar effektivitet, og vil mest sannsynlig framstå attraktivt for tiltredende leger så lenge lokalene blir pusset opp, oppsummerer Fosse.

Stavanger har, som en rekke andre kommuner, problemer med å rekruttere nok fastleger. Per i dag er det 130 fastleger fordelt på tre helkommunale fastlegekontor, ett 8.2-kontor og 34 næringsdrivende fastlegekontorer. Kommunen har i løpet av 2022 og 1. kvartal 2023 opprettet elleve nye hjemler, som alle er i drift. På tross av opprettelsen av nye hjemler er det per mai ikke ledig kapasitet på fastlegelistene i Stavanger.

10.000 flere enn beboere

Per april 2023 er det cirka 10.000 flere pasienter på fastlegelistene enn det er innbyggere i Stavanger kommune. En av årsakene til dette er at alle innbyggere har rett til å velge fastlege uavhengig av bokommune. Når det ikke er ledige plasser i noen av kommunene i regionen, vil den kommunen som oppretter nye plasser, raskt oppleve at disse fylles opp, også med innbyggere fra omkringliggende kommuner, oppsummeres det i saksdokumentene.

Helsepolitikerne møtes om saken tirsdag. Saken skal etter planen avgjøres i formannskapet to dager senere, 15. juni.

Tjensvoll legesenter vil stå tomt i 2024, med mindre kommunen gjør samme vri som med Forus legesenter. (Stein Roger Fossmo)