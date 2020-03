Følg RA Sporten på Facebook!

Flere folk på tribunene i sommer, en litt mindre kynisk fotballbransje og sterkere fellesskapsfølelse?

«Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste». Sitatet tilhører pave Johannes Paul II. Ordene kan fort bli satt to streker under den dagen restriksjonene letter og livet vender tilbake til noe som ligner normalen igjen.

Selv om koronaviruset ikke er en krig i normal forstand, er det i aller høyeste grad det på sin egen måte.

Mennesker dør, ofrene er uskyldige, økonomien raseres, idretten stanses og ingen vet hvor lenge dette egentlig vil vare. Likhetstrekkene er mange. Retorikken rundt ikke helt ulik. Reaksjonsmønstrene etterpå vil kanskje også ligne?

Et dypdykk i historiebøkene viser at interessen for idrett generelt sett var enorm over hele kloden etter at 2. verdenskrig ble avsluttet i 1945. Det handlet om normalitet. Om å ta tilbake noe av hverdagen sin.

Det er ikke utenkelig at litt av den samme følelsen vil slå inn etter at pandemien er over. Kanskje er det også lov til å håpe på noen positive effekter for fotballen? At dette ikke er så galt at det ikke er godt for noe?

Normalt sett styrer mange unna arenaene i Eliteserien midt på sommerstid av naturlige grunner. Folk er på ferie i utlandet eller på hytter og de prioriterer annerledes. Klubbene skyr kamper i fellesferien som pesten. På et tidspunkt egentlig alt ligger til rette for å se fotball utendørs her i landet.

Det er langt ifra sikkert at det blir slik, men om serien kommer i gang igjen helgen 23. mai og 24. mai, kan det faktisk gi vår hjemlige fotball en litt uventet opptur.

I forhold til interesse er allerede OL og EM avlyst. Tour de France henger i en tynn tråd. Da er mye av den sedvanlige TV-konkurransen borte. Så gjenstår det å se hvilke andre ligaer som eventuelt ruller på overtid i sommer.

Det som virker ganske sikkert er at det neppe blir like lett å ta seg over grenser denne sommeren. Kjøpekraften til mange vil være kraftig redusert. Langt flere vil velge hjemmeferie. At det betyr langt flere folk på tribunene enn normalt i sommermånedene er ikke usannsynlig.

Det er også lov å håpe at fellesskapsfølelsen generelt styrkes. Den gjør ofte det når man har vært gjennom en prøvelse.

Kanskje vil det bety at publikum både i Stavanger og i Sandnes trykker sine lag enda mer til sitt bryst når de behøver det som mest?

Til sist håper jeg at krisen vi nå står oppe i kan gjøre noe med en fotballbransje som ofte er ganske så kynisk.

Det er kanskje utopisk å tro på, men kanskje kan dette også gjøre noe med den generelle idrettsgleden.

Slik er det ofte når en har savnet noe sterkt.

Kanskje kan koronaviruset til slutt gi noe godt til en fotballindustri som stadig oftere har beveget seg i etiske og moralsk offside?

Det er lov å håpe.