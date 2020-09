Det er ikke lett å være tunglært, Wåge

Skrevet av: Siv Jensen, partileder Fremskrittspartiet.

Hvorvidt Jarl Wåges problem er at han rett og slett ikke forstår, eller bare ikke vil forstå, fremstår for meg litt usikkert. La meg derfor tillate meg å gjenta meg selv, og med det fjerne det siste som måtte være av tvil: Jeg tar avstand fra Sian, deres holdninger, og deres uttalelser om deportasjon og internering av muslimer.

Sånn. Da er det ryddet av veien.

Wåge har de siste årene gjort det til sin misjon i livet å tolke og vri utsagn fra FrP-politikere slik at det passer inn i hans fortelling om hvilket kjipt parti Fremskrittspartiet er. Hvis det bidrar til å gjøre Wåge lykkelig, så er det greit for meg. Det til tross for hans i overkant lemfeldige omgang med fakta og stadig ufine personkarakteristikker av FrP-politikere. Det er nemlig lov å si ting som både er usanne, konfronterende eller som for øvrig er helt i utakt med oppfatningen i majoriteten av befolkningen.

LES WÅGES DEBATTINNLEGG: Med rett til å ytre seg

Det siste er hele poenget med debatten om ytringsfrihet som har gått den siste tiden.

Ytringsfriheten er grunnlovfestet i Norge. Det er et gode vi skal ta vare på, og forsvare når det blir angrepet av totalitære krefter som ønsker å begrense den. For å si det på en annen måte: Det er fullt lovlig å brenne, spytte eller på annen måte skjende koranen i Norge. Det skal det fortsatt være. På samme måte som det fortsatt skal være lov å brenne eller spytte på det norske flagg, Bibelen eller Fremskrittspartiets partiprogram for den saks skyld. Det er noe vi må tåle i vårt samfunn, fordi det er en del av ytringsfriheten.

Avslutningsvis, så registrerer jeg også at Wåge ikke liker president Trump. Det er vel og bra. Som en digresjon er det likevel verdt å minne om at noe av det mest karakteristiske ved Trump sin kommunikasjon, er å tillegge sine meningsmotstandere kallenavn. Vi har alle fått med oss Trump bruke begrep som «Crooked-Hillary» eller «Sleepy-Joe». Basert på kronikken publisert i Dagsavisen 14.september er Wåge nokså lik president Trump hva gjelder kommunikasjonsstil og det å tillegge meningsmotstandere kallenavn. Det er en fordel å lukke øynene, når man møter seg selv i døren.