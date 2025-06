Ekspertens USA-advarsel: – Da skriver vi under på vår egen dødsdom

USAs president Donald Trump har et annet syn på Europa enn forgjengeren Joe Biden. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

– Under hele Joe Bidens presidentskap pleide jeg å si at «Biden blir den siste ‘transatlantiske president’ USA noensinne kommer til å ha». Og det er ganske åpenbart, eller hva? Sier Nathalie Tocci i et intervju med den finske kringkasteren Yle.

Italieneren var EU-kommisjonens utenrikspolitiske strateg da Donald Trump hadde sin første presidentperiode i USA (2017-2021, journ.anm.).

Tocci satt i EU-rollen i perioden 2015-2021, og jobbet tett med EUs daværende utenrikssjef Federica Mogherini. Tocci er nå direktør hos tankesmia Istituto Affari Internazionali i Roma.

Nå peker hun på en ny virkelighet i Europa og verden under Donald Trump «2.0». For europeerne må slutte å håpe på et tett sikkerhetssamarbeid med amerikanerne, mener Tocci. Hun sier det beste Europa kan sikte mot med USA er det hun kaller en «velvillig likegyldighet».

– Vi kan fortsette å tro at vi på en eller annen måte kan håndtere situasjonen, og at vi etter hvert vil kunne gå tilbake til de gode, gamle dagene. Men hvis vi gjør det, kommer vi i praksis til å skrive under på vår egen dødsdom, sier Tocci til Yle.

Trump og Trump-administrasjonen har gjentatte ganger krevd at Europa må bruke mer penger på eget forsvar. På Nato-toppmøtet denne uka fikk han viljen sin – medlemslandene vedtok der å øke satsingen på forsvar til 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), mot det tidligere målet på 2 prosent, noe Trump tilsynelatende var svært fornøyd med.

Men presidenten har tidligere truet med å trekke USA helt ut av Nato. I tillegg har han gjentatte ganger gått hardt ut mot EU.

– EU har behandlet oss (USA, journ.anm.) forferdelig, sa Trump i januar, ifølge NTB, i forbindelse med egne tollplaner.

Framgangsmåten rundt USAs Ukraina-støtte er svært ulik mellom Joe Biden og hans etterfølger i Det hvite hus, Donald Trump. Foto: Mandel Ngan / Reuters / NTB

Nathalie Tocci legger til at USAs dreining vekk fra Europa ikke bare handler om Trump, men at den startet allerede under Barack Obama i 2015. Men Trumps politikk innebærer et «mer aggressivt» brudd med Europa, ifølge italieneren, som mener Trump, Vladimir Putin og partier på ytre høyre i Europa trekkes mot hverandre som i «et triangel av trusler».

– Trump representerer et historisk avvik



Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk svært tett. Han er uenig i Toccis spådom.

– Hun tar feil. Det er en typisk overreaksjon og et eksempel på det som på engelsk kalles «recency bias» i forskningen, altså at man legger altfor stor vekt på nylige hendelser, sier Mjelde til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde. Pressefoto: Mauricio Pavez

USA-eksperten sier han er overbevist om at Donald Trump representerer et politisk og historisk avvik.

– Trump er verken på linje med amerikanere flest eller det som historisk har vært USAs utenrikspolitikk. Amerikanere flest vil ikke trekke USA ut av allianser eller tilbake fra verdenspolitikken.

Uttalelser om at Europa må klare seg selv er farlige når de kommer fra Europas ledere, fortsetter han.

– Det kan gi Trump grønt lys til å trekke USA ut av Nato, fordi europeerne signaliserer at de vil klare seg selv. Ingenting passer Trump bedre, mener Mjelde.

Donald Trump snakket varmt om Nato-samarbeidet under Nato-toppmøtet i Haag onsdag. Det har han ikke alltid gjort tidligere. Foto: John Thys / AFP / NTB

Professoren mener det nå er veldig viktig at europeiske ledere ikke overreagerer på det Trump gjør.

– Ting kan normalisere seg i både amerikansk politikk og det transatlantiske forholdet nokså raskt igjen, avhengig av hva som skjer i presidentvalget i USA i 2028. Europeerne bør heller bare trå vannet og se utviklingen an heller enn å tenke at «USA er tapt for oss».

Når det er sagt, er faren på ingen måte over for Nato, mener Mjelde.

– At Trump tilsynelatende står med Nato nå, betyr ikke at han gjør det neste uke. 5-prosentmålet kan gi Trump en grunn til å trekke USA ut hvis europeiske ledere ikke klarer å følge det opp på en reell måte, noe jeg ikke tror de gjør, avslutter professoren.

Eksempelet Ukraina

Nato-ekspert og seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) er enig med Tocci i at kontrasten fra Biden til Trump er stor. Han trekker fram USAs støtte til Ukraina som et åpenbart eksempel.

– Joe Biden var direkte involvert i National Security Council (USAs nasjonale sikkerhetsråd, journ.anm.), og sørget for at våpenstøtten fløt til Ukraina. Annenhver uke hadde han møter i Det hvite hus om Ukraina for samtaler rundt hvordan Ukraina-støtten kunne styrkes.

Karsten Friis. Pressefoto: Mats Bakken

Friis mener imidlertid det er bra at Trump har «ristet i Europa» og gitt beskjed om at det må brukes mer penger på forsvar.

– Dette må Europa bare gjøre. Og vi er nødt til å ta det ansvaret selv. Vi må jo tilpasse oss en ny verden, uansett hvem som er president i USA.

For den russiske trusselen må tas på alvor, sier Nupi-forskeren.

– Vladimir Putin har ikke råd til å gå tilbake til «normalen», som jeg også har sagt tidligere. Russland er en krigsøkonomi nå, og da må man kunne vise til en ytre konflikt. Nå er det Ukraina, der Ukraina er en slags «proxy» for en krig med Vesten, fortsetter han.