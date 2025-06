Sex Pistols på Tons of Rock: En blandet fornøyelse, men mest gøy 

Til høsten er det 50 år siden den aller første konserten til Sex Pistols. Akkurat nå er det 48 år siden den store «God Save The Queen»-sommeren deres, da de var så forbudte i hjemme i Storbritannia at de måtte flykte til utlandet for å spille. Det sies at konserten på Pingvin Club i Oslo hadde plass til 200 mennesker, men er tidenes best besøkte i byen ut fra alle som sier at de var der. Dette er nok en myte, jeg har aldri noen truffet noen som skryter på seg denne erfaringen. Uansett er det 100 ganger flere til stede når de nå er tilbake i Oslo igjen.

Den karismatiske sangeren Johnny Rotten (også kjent som John Lydon) sluttet bare et halvt år etter denne sommeren. Han var tilbake for en gjenforening i 2006, men vil enda en gang ikke ha noe med dette å gjøre lenger. På Tons of Rock fikk vi i forfjor høre gruppa Generation Sex, en sammensetning av medlemmer fra Sex Pistols og Generation X, med sistnevntes sanger Billy Idol i spissen.

Det ble en forbausende livlig konsert, hvis man ikke satte for høye krav til dette med punkrockens gatetroverdighet. Fra Sex Pistols stilte Steve Jones (gitar) og Paul Cook (trommer). Nå er de tilbake med sin første bassist Glen Matlock, men med en ny sanger.