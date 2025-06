Turbojugend 30 år: – En fantastisk hyggelig gjeng

Turbobar. Turboquiz. Turbobryllup. Turbonegro returnerer til Tons of Rock i år, og har fått et helt område på festivalen med en egen Turbobar, butikk, tatovør og en fotoutstilling med bandbilder av Stian Andersen dedikert til seg.

«Tons of Turbo» har festivalen kalt det, og for fanklubben Turbojugend er festivalens «Jugendmeet» et ekstra gledelig et. I år fyller nemlig klubben 30 år.

Inkludering og fellesskap