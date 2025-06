Amerikanske medier: Anna Wintour gir seg som Vogue-redaktør

75-åringen tok over redaktørposten i Vogue i 1988, og skal ifølge blant annet People Magazine ha sagt på et personalmøte torsdag at hun kommer til å gi seg.

Wintour er blant annet kjent for å arrangere de luksuriøse Met-gallaene ved Metropolitan Museum of Art i New York.

Hun ble også beryktet gjennom filmen «The Devil Wears Prada», som tok utgangspunkt i en bok med samme navn. Den var skrevet av Wintours tidligere assistent Lauren Weisberger, og karakteren Miranda Priestly skal være basert på Wintour.