Brutal realitetssjekk for fotballkvinnene – Sverige vant 2-0 i EM-generalprøven

Norge skapte flere gode sjanser, men avslørte defensive svakheter og ble straffet av et godt svensk lag som i første omgang vasset i sjanser og vant fortjent.

Stina Blackstenius og Filippa Angeldahl scoret målene før pause.

Det norske laget hevet seg etter pause og var best da, men fikk ikke ballen i mål.

Norge møter ikke motstandere av Sveriges kaliber i gruppespillet i EM, men landslagssjef Gemma Grainger har en utfordring med å komponere et lag som kan demme opp for skarpe motstandere.

Norge hadde helt fra start problemer med å spille seg ut av eget forsvar mot det høye svenske presset. Stadig erobret svenskene ballen på norsk halvdel og kom til farlige situasjoner.

Caroline Graham Hansen i duell med Sveriges keeper Jennifer Falk i EM-generalprøven på Ullevaal. Foto: Geir Olsen / NTB

Det var også noe hasardiøst over det svenske presset, for de gangene Norge greide å spille seg over midten, var det enorme rom å spille i.

Allerede etter fem minutter fikk Sverige sin første store sjanse, da Madelen Janogy vendte i feltet og skjøt i innsiden av stolpen.

Fraløpt

Den neste store svenske sjansen omsatte Stina Blackstenius i scoring etter et drøyt kvarter. Johanna Rytting Kaneryd ble spilt fram på høyresiden, løp fra Marit Bratberg Lund og slo et innlegg som Blackstenius styrte i mål mellom Cecilie Fiskerstrand og Maren Mjelde. Sistnevnte tapte en løpsduell med målscoreren.

På Norges to første farlige angrep i kampen ble henholdsvis Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen for ivrige og løp i offside, men i det 27. minutt kom den første sjansen da Frida Maanum slo et perfekt innlegg bak det svenske forsvaret. Ved lengste stolpe beinet Ada Hegerberg ballen rett utenfor.

Fem minutter senere ble Graham spilt gjennom av Guro Reiten og avsluttet alene med keeper, men Jennifer Falk svarte med en beinparade.

Svenskene fortsatte å true det norske målet, og i det 42. minutt doblet de ledelsen. Kaneryd ble igjen spilt fram på høyresiden. Hun sentret til Angeldahl, som rykket mot dødlinja og klinte ballen i mål fra spiss vinkel via Tuva Hansen.

Bare en gang tidligere hadde Norge sluppet inn to mål i en landskamp under Gemma Grainger (mot Frankrike i april), men laget gikk til pause på 0-2 mot Sverige.

Flere norske sjanser

Selma Panengstuen kom inn for Fiskerstrand ved sidebytte til sin landslagsdebut. Sverige byttet også keeper, og Vålerenga-målvakt Tove Enblom voktet målet i 2. omgang.

Hun skulle få en del å gjøre. Som i første omgang var det Sverige som trykket og Norge som kontret, men etter pause var det langt flere norske sjanser enn svenske.

I det 53. minutt la Reiten inn til Graham, som tok ned ballen, men fikk den litt for langt fra seg. Maanum og Graham prøvde samtidig å skyte, og de ødela for hverandre det som ville vært en stor sjanse.

Guro Reiten legger inn i duell med svenske Smilla Holmberg i torsdagens landskamp på Ullevaal. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter en drøy time slo Graham et flott innlegg til Maanum, som nikket fra kloss hold ved lengste stolpe, men Enholm reddet.

Noen minutter senere nikket Mjelde i bakken og noen centimeter over mål på et norsk hjørnespark.

Kvarteret før slutt la Emilie Woldvik ballen på hodet til Hegerberg for åpent mål, men spissen var i ubalanse og fikk ikke styrt nikken på mål.

