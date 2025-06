Sikkerhetssjefen i Ødegaards bryllup skal ha truet TV 2 med redusert tilgang til landslaget

Geir Ellefsen hadde sikkerhetsansvaret under bryllupet til Martin Ødegaard og Helene Spilling. Jonas Been Henriksen / NTB

Ifølge TV 2 sportsredaktør Vegard Jansen Hagen skal sikkerhetssjefen under Ødegaards bryllup ha omtalt TV-kanalens utstedte som «skamløse», og han skal ha truet med å «ødelegge all goodwill for TV 2 på landslaget», skriver VG torsdag.

TV 2 skriver selv at truslene kom som en advarsel mot å publisere bilder eller videoer fra bryllupet.

– Truende atferd, fysiske inngrep og verbal trakassering kan ikke aksepteres, og det de redaksjonelle utsendingene på stedet forteller, understreker Ellefsens manglende impulskontroll og rolleforståelse, sier Jansen Hagen.

Morsom og tullete

Både til VG og til TV 2 hevder Ellefsen at uttalelsene kom med et glimt i øyet og med at smil.

– Kommentaren om innskrenking av tilgang på landslaget var sagt med glimt i øyet og med et smil. Det er en slik morsom og tullete tone jeg har hatt med TV 2 gjennom mange år med landslaget, sier Ellefsen til VG.

Uttalelsene fra Ellefsen skal ha kommet etter at TV 2s utsendte hadde filmet og fotografert fra et kratt i nabolaget utenfor gården der bryllupet ble holdt.

Bryllupsfesten for Martin Ødegaard og Helene Spilling var forsøkt holdt hemmelig, men mediene visste om den og sto blant annet utenfor kirken i Gjerdrum der vielsen ble holdt i helgen.

Ellefsen, som til daglig jobber 80 prosent som sikkerhetssjef for Norges Fotballforbund, var leid som sikkerhetsansvarlig for hele arrangementet.

«Snikfilmet»

– Det var så mange pressefolk som var der og snikfilmet, at jeg sa at dette er lavmål å oppføre seg sånn. Det sa jeg til mange, sier Ellefsen til TV 2.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 har snakket med journalisten og fotografen som var sendt ut på jobben. De oppfattet ikke tonen som spøkefull eller med glimt i øyet.

– Det er ingen tvil om at vårt team er på et offentlig sted og følger norsk lov. Her blir de truet og hindret i å gjøre jobben sin. Slike opplevelser har vi heldigvis ekstremt sjelden, og at dette skjer med en aktør som man skulle tro var profesjonell og forholdt seg til lover og regler, er mildt sagt oppsiktsvekkende, sier Solbrække.

Skal avhøres

Under arrangementet ble en fotograf fra Se og Hør fysisk fjernet av to sikkerhetsvakter utenfor Gjerdrum kirke, og det oppsto en konfrontasjon med en journalist fra Dagbladet som dekket begivenheten.

I etterkant har både Se og Hør og Dagbladet anmeldt sikkerhetssjefen. Politiet opplyste torsdag at de vil innkalle Ellefsen til avhør.

– Politiet vil avhøre de involverte etter hvert. På bakgrunn av begrenset etterforskningskapasitet og at politiet har mange prioriterte alvorlige saker til etterforskning, kan det ta tid før de involverte blir kalt inn til avhør, sier politiadvokat Hanna Sofie Karlsdatter Aronsen til Aftenposten.