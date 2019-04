Reisefavoritten Norge

Bare spør fastboende i Venezia, Dubrovnik eller Barcelona: Når det gjelder turisme, er ikke vekst alltid positivt. Det samme gjelder her hjemme. Fra populære reisemål som Geiranger, Bergen og Lofoten blir det jevnlig rapportert om overveldende pågang i høysesongen. Det tærer på både natur, infrastruktur og lokalbefolkningens livskvalitet. Samtidig er det mange perler som hadde fortjent flere besøkende, mener Christine Baglo, webredaktør i Visit Norway.

– Spesielt fortjener disse stedene oppmerksomhet fra et publikum som blir værende i mer enn noen timer av gangen, legger igjen penger i lokale bedrifter og verdsetter dem for noe mer enn fotomulighetene. Det er fremdeles mange fantastiske steder i Norge som bare venter på å oppdages, også av nordmenn, sier hun.

Bærekraftig perspektiv

Baglo, selv forfatter av flere reisebøker om Norge, sier at en jevnere fordeling av turister kan bidra positivt til flere av utfordringene reiselivet står overfor.

– I et bærekraftsperspektiv er det kjempeviktig å spre turismen utover, sier hun.

– De mest populære reisemålene i landet vårt er populære av gode grunner, men du skal ikke lete lenge før du finner like minneverdige destinasjoner med bare en brøkdel av pågangen.

Baglo ser Norges popularitet i sammenheng med en stadig økende etterspørsel etter aktivitetsferier.

– Norge er blitt en naturbasert fornøyelsespark med stadig flere spennende aktiviteter man kan delta på, sier hun.

– For dem som ønsker å være aktive ute i den flotte naturen, er det få steder på kloden som leverer de samme mulighetene.

For nordmenn, sier hun, er den økende kjærligheten for innenlandsferier også knyttet til en større klimabevissthet.

– Det kan selvfølgelig gjøre vondt for samvittigheten å fly ned til Syden to ganger i året når vi vet hva det koster planeten i utslipp. Dessuten er det ikke lenger nødvendig å forlate Norge for å oppleve mat, kultur eller museer i verdensklasse.

Et feriesultent folkeslag

Ifølge ferske tall fra SSBs reiseundersøkelse dro nordmenn på utrolige 22,2 millioner ferieturer i 2018. Av disse foregikk drøyt 15,7 millioner i Norge, en kraftig vekst sammenlignet med året før. På samme tid sank antall utenlandsferier med en halv million. Selvfølgelig, tenker du kanskje. Med den sommeren er det ikke rart vi ble værende i eget land. Men trenden fortsatte også i fjerde kvartal, viser undersøkelsen, lenge etter at gradestokken hadde sunket tilbake til normalen.

Odd Roar Lange, reisejournalist og grunnlegger av nettsiden The Travel Inspector, spår at Norges popularitet som reisemål bare vil øke i årene som kommer, men at det er nordmenn selv som må ta hovedansvaret for større turistspredning til resten av landet.

– Hvis turistene kommer til Norge fra for eksempel Japan, Spania eller USA, er det både utfordrende og tidkrevende for dem å lete opp små og uoppdagede destinasjoner i landet vårt. Det samme skjer med oss når vi drar på besøk til dem. De fleste av oss ender derfor opp i deres turistfeller eller på steder som sliter med overturisme. Men nordmenn har en unik kunnskap og tilgang til sitt eget land. Vi kan legge inn den ekstra innsatsen som kreves for å komme seg til de bortgjemte perlene, sier han.

Etter mange år med reiser i Norge har Lange flere favoritter på kartet, men en av dem – Helgelandskysten – skiller seg likevel ut.

– Jeg har hatt gleden av å oppleve Helgelandskysten flere ganger, og det er alltid en helt spesiell opplevelse. Naturen er fantastisk, blant de vakreste kystlandskapene vi har i Norge, men det er den nordnorske hjertevarmen som får meg tilbake igjen og igjen. Her opplever jeg ofte å bli invitert inn i stua og i hagene til folk som ikke er vant til pågang i samme grad som mer trafikkerte reisemål. Denne kombinasjonen av store naturopplevelser og nære menneskemøter er norsk turisme på sitt beste, sier Lange. (NTB Tema)