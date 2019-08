I gårsdagens Dagsavisen tok Oslo Frps toppkandidater, Aina Stenersen og Camilla Wilhelmsen, til orde for å få «matlukta» tilbake på Oslos sykehjem.

De vil at maten skal lages lokalt, og ikke lages på et stort sentralkjøkken.

Fagkunnskap

– Tanken om at maten skal lages lokalt er vel og bra. Kokkehjertet mitt sier at det burde vært egne kokker og kjøkken på hvert sykehjem. Men fra mitt ståsted lar det seg neppe gjennomføre, sier Harald Wishman til Dagsavisen.

Han er leder for sykehjemsetatens sentralkjøkken.

– Men det er ikke der skoen trykker. Da det ble bestemt for rundt 30 år siden at matlagingen skulle foretas på storkjøkken, fjernet de samtidig all fagkunnskap. Tidligere hadde kokkene nærhet til pasientene. Nå er det andre enn dem som har fagkunnskap som har matomsorgen, sier Wishman.

– Selv om det blir kjøkken på hvert enkelt sykehjem, er ikke problemet løst. Det er vanskelig å få ta i kokker. Det er ikke gjevt å være kokk på et sykehjem, og lønna er i bunnsjiktet. Jeg har snakket om kokkefaget på forskjellige skoler og elevene ser på meg som jeg skulle vært fra en annen planet. Når vi lyser ut kokkestillinger er det nesten ingen som søker, sier han.

Maten blir kjørt ut til det enkelte sykehjem, og måten det tas imot der har vi både negative og positive erfaringer med. Maten blir ikke bedre om den lages lokalt, sier han.

Harald Wishman er leder for sykehjemsetatens sentralkjøkken. Foto: Privat

Svidd pizza

– Det blir som å kjøpe en pizza Grandiosa og brenne den i ovnen. Det nytter ikke å ringe Orkla og klage på at pizzaen er svidd, sier han med et smil.

Han har jobbet som kokk i mer enn 40 år.

– Maten vi lager her i sentralkjøkkenet i Silurveien holder en meget høy kvalitet, lagd av faglærte kokker. Vi bruker de beste råvarer, og all mat lages fra bunnen av, og vi har et romslig budsjett, sier Wishman.

– Undersøkelser vi har gjort hvert eneste år de siste ti årene, viser at 65–70 prosent av brukerne er godt fornøyd med maten, sier han.

Fiskeboller

Wishman nevner en så enkel og tradisjonell rett som fiskeboller i hvit saus som en favoritt blant eldre på sykehjem.

– Det har noe med konsistensen å gjøre, minner, og at det er lett fordøyelig, sier han.

Han er mye ute på sykehjemmene og ser hvordan maten fra sentralkjøkkenet tilberedes og serveres.

– Det har vært en del fokus på dårlig sykehjemsmat. Særlig fra politikere og pressen. Det er klart det finnes skrekkhistorier, men det er unntaket. Politikere som uttaler seg om matkvaliteten er hjertelig velkommen til å komme og se hvordan mates lages, og være med på middagsservering ute på postene.