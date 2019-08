Brynjulf Bull klarte det i 1971. Nå vil Aps Raymond Johansen gjøre det samme i 2019. 48 år siden forrige gang et Ap-ledet byråd ble gjenvalgt i Oslo, satser byrådslederen på å kopiere bedriften.

Oslo blir nemlig rødgrønt også de neste fire årene dersom august-målingen fra Opinion står seg til lokalvalget 9. september. På målingen, som er utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Fagbladet, har nemlig venstresiden et solid overtak. 56,1 prosent av velgerne vil gi sin stemme til rødgrønne partier. Bare 34,8 prosent vil stemme på den borgerlige blokka.

(saken fortsetter under grafikken)

– Dette er en veldig oppløftende måling for alle oss som ønsker et fortsatt rødgrønt styre i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til FriFagbevegelse.

Sikrer rødgrønt flertall

Tallene er likevel ikke så veldig oppløftende for Ap. 24,3 prosent er 7,7 prosent under valgresultatet fra 2015 og en tilbakegang på 2,5 prosentpoeng fra tilsvarende måling i april. Det er partiene til venstre for Ap – MDG, SV og Rødt – som sikrer det rødgrønne flertallet.

Mandatberegningen gir 33 mandater til venstresida og 21 til høyresida. Det er ganske klare tall. Andre partier inkludert Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) får fem mandater, mens Sp er inne med to representanter i bystyret og kan ende på vippen. I bystyresalen har ikke partiet vært siden 1995.

– De siste årene har vi gjort en forskjell for vanlig folk, og det motiverer. Vi har rydda opp i Veireno-kaoset etter Høyre-byrådet, innført Oslo-modellen for et ryddig arbeidsliv og vist at vi tar ansattes lønns- og pensjonsvilkår på alvor når vi sier nei kommersialisering av barnehager og eldreomsorg, forteller Johansen.

Ikke Bull som driver Ap

Selv ønsker han å sette rekord i Oslo. Det skal han gjøre ved å gjenvinne makta. Det vil i så fall være første gang siden 1971 at venstresida vinner to kommunevalg etter hverandre. Forrige gang det skjedde var med Brynjulf Bull.

– Det viktigste er ikke at jeg blir gjenvalgt, men at vi sammen kan fortsette arbeidet med å gjøre Oslo til en grønnere og mer rettferdig by. Det er klart det hadde vært moro å tangere Brynjulf Bull, men det er ikke det som driver oss, understreker Ap-politikeren.

Bull var Oslos ordfører fra 1951 til 1955 og igjen fra 1964 til 1975. Johansen er klar over at statistikken ikke er på hans side. Med unntak av fem år på 1990-tallet har Oslo vært styrt av borgerlige byråder siden 1975.

– Jeg bruker ikke en kalori på å tenke på om vi blir historiske. Det er velgerne som avgjør det, sier Johansen.

Kanonmåling for MDG

Kampen om å bli det nest største partiet ser også ut til å være avgjort hvis denne målingen var valgresultatet. Mens Miljøpartiet De Grønne lå et lite sneglehode foran ved forrige måling, har partiet utklasset Rødt og SV nå. Oppslutningen på hele 15,2 prosent er en framgang på 5,6 prosentpoeng. Rødt og SV følger etter med henholdsvis 6,9 og 6,6 prosent.

– Tallene er nesten en dobling fra valget i 2015 og er svært gledelige. Dette gir oss masse energi, konstaterer Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, overfor FriFagbevegelse.

MDG ville fått ni plasser i bystyret med denne målingen. Partiet befester dermed sin posisjon som det tredje største i Oslo, men Berg vil ikke si noe om partiet sikter seg inn på å overta ordførerrollen fra SV dersom oppslutningen også blir valgresultatet.

– Vi er aller mest opptatt av politikken, og den blir også viktigst for oss i eventuelle forhandlinger etter valget. MDG er en garantist for en fortsatt grønn politikk i Oslo, understreker hun.

Alle etablerte går tilbake

– Valget står mellom de som vil ha en grønn politikk og de som vil slippe bilene løs i byen igjen. Det er mye som står på spill, og hver stemme vil derfor bety noe. Det er en risiko for at motparten vil reversere den grønne politikken vi har forfektet de fire siste årene, sier Berg.

– Det er takket være MDG, som går så tydelig fram, at det rødgrønne flertallet er så tydelig. Partiet ligger an til å få en sterkere posisjon og en viktigere rolle enn før. I Oslo har MDG vært tydelige og satt sitt preg på politikken. Det blir partiet belønnet for nå, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Han er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han registrerer at august-målingen er «ganske dramatisk og gir store utslag». Mønsteret er veldig tydelig, ifølge Bergh.

– Alle de etablerte partiene går tilbake, mens MDG og FNB opplever framgang. Konfliktlinjene mellom bompenger, miljø og klimatiltak er viktigere enn før. Det tjener disse to partiene på. FNB omfavnes av de som protesterer, mens MDG har de som støtter miljøtiltakene i ryggen, påpeker han.

Vanskelig for borgerlig side

Kun KrF har færre velgere i Oslo enn Frp. Aldri har partiet sett så lave tall for hovedstaden som nå. Bare 2,9 prosent av Oslos innbyggere vil stemme Frp. Det er en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng fra forrige bunnotering i april. Partiets dårligste valgresultatet er på 4,6 prosent fra 1979. Høyre går tilbake hele 6,4 prosentpoeng – fra en oppslutning på 31,4 prosent i april til 25 prosent nå.

– Frp har virkelig mislyktes med å appellere til velgerne i Oslo. Det er bemerkelsesverdig for et parti som en gang var dominerende i Oslo og gjorde det bedre i hovedstaden enn ellers i landet. Nå er situasjonen snudd fullstendig på hodet. Det blir vanskelig for borgerlig side å oppnå flertall nå, konkluderer Bergh.

Målingen er foretatt mellom 12.-14. august og er basert på 599 telefonintervjuer. Feilmarginen er mellom 1,7 og 4 prosentpoeng.

