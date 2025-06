President Macron kommer til Norge i neste uke

Emmanuel Macron kommer til Oslo. Foto: Darryl Duck / The Canadian Press / AP / NTB

– Jeg ser fram til besøket, som skjer dagen før Natos toppmøte i Haag. I en usikker tid er det ekstra viktig å kunne snakke sammen om felles interesser og prioriteringer. Norge og Frankrike er nære allierte og partnere i Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Han beskriver et tett og nært samarbeid mellom Norge og Frankrike.

Nært samarbeid

Støre og Macron skal blant annet diskutere forsvar og sikkerhet, og situasjonen i Ukraina og Midtøsten, det grønne skiftet, energi og kultur.

– Samarbeidet mellom Norge og Frankrike blir stadig nærmere, dypere og bredere. Vi har i løpet av det siste året styrket samarbeidet om grønn industri og grønn omstilling, og om forsvar og sikkerhet. I internasjonale spørsmål er Frankrike og Norge svært samstemte om behovet for å bevare multilateralt samarbeid og å stå opp for folkeretten, sier Støre.

Gallamiddag

Statsministeren skal ta imot Macron på Akershus slott til en arbeidslunsj og et møte på Statsministerens kontor, før de får en omvising på Nasjonalmuseet.

Kongeparet inviterer til gallamiddag på Slottet, og Macron og Støre skal også delta på et næringslivsarrangement etterfulgt av en pressekonferanse.

Også presidentens kone Brigitte Macron kommer. Hun skal ha et eget program sammen med dronning Sonja.

41 år siden forrige offisielle besøk

– Ved hver anledning jeg har møtt ham, og det er ofte, har han fortalt at han ser etter muligheten for å komme. Derfor er det svært velkomment at det nå skjer, sier Støre til Dagens Næringsliv.

Sist gang en fransk president var i Norge var i 2013, da François Hollande kom til Oslo. Det var imidlertid ikke et offisielt besøk. Den daværende presidenten var i Oslo i forbindelse med at EU mottok Nobels fredspris.

Det siste offisielle statsbesøket fra Frankrike var da François Mitterrand kom til den norske hovedstaden i 1984.