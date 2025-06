Netanyahu sier Iran må betale dyrt for sykehusangrep i Israel

Et sykehus i Sør-Israel har fått store skader i et iransk rakettangrep. Både i Israel og Iran er en rekke steder rammet i nye angrep, og minst seks mennesker i Israel skal være hardt såret.

To menn observerer et bygg i Ramat Gan i Israel som ble truffet av en iransk rakett. Lenger sør i landet er et sykehus rammet i et rakettangrep. Foto: Oded Balilty / AP / NTB

