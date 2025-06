Eggum blir ikke erstattet i Aps sentralstyre

Onsdag kveld varslet Jørn Eggum at han går av som leder i Fellesforbundet. Like etter bekreftet han også at han trekker seg som medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

Dagsavisen får bekreftet at det ligger an til at plassen hans i sentralstyret ikke vil bli fylt før neste landsmøte - i 2027.

I en uttalelse publisert på Facebook skriver Eggum at han går av etter å ha brutt både etiske retningslinjer og regler for habilitet i Fellesforbundet. Han erkjenner å ha sendt upassende meldinger til kvinner i fagbevegelsen og å ha hatt upassende forhold til tillitsvalgte.

– Det har jeg lyst til å si unnskyld for. Det var aldri min mening å trakassere noen, eller gi noen ubehag, men jeg ser nå at det har hatt den effekten likevel, særlig gitt maktubalansen, skriver han.

Han trekker seg begge vervene med umiddelbar virkning.



Velges i kraft av person, ikke funksjon

Arbeiderpartiets vedtekter slår fast at partiets sentralstyre skal bestå av 21 medlemmer. Tre av disse plassene har tradisjonelt vært forbeholdt representanter fra fagbevegelsen: én til LO-lederen og én hver til lederne i de to største LO-forbundene - Fagforbundet og Fellesforbundet. På partiets landsmøte tidligere i år ble Mette Nord (Fagforbundet), Peggy Hessen Følsvik (LO-leder frem til mai 2025) og Jørn Eggum valgt til å representere fagbevegelsen.

Følsvik gikk av som LO-leder tidligere i år, men har beholdt plassen i partiets sentralstyre. Når Eggum nå går ut Fellesforbundet, er det kun én av de tre valgte LO-representantene som fortsatt har et aktivt toppverv i fagbevegelsen. Det er Mette Nord, og hun går av som leder av Fagforbundet under landsmøtet i slutten av oktober. Etter det blir det ingen med aktive verv blant fagbevegelsens representanter i Ap-sentralstyret.

Sentrale kilder i Arbeiderpartiet bekrefter overfor Dagsavisen at sentralstyrets medlemmer velges i kraft av person, ikke verv eller funksjon. Det betyr at det ikke blir noen automatisk overføring av plasser dersom et medlem trekker seg eller forlater et sentralt tillitsverv.

Dermed blir ikke Jørn Eggum erstattet i sentralstyret, noe som betyr at den nye lederen av Fellesforbundet, trolig Christian Justnes, ikke kommer til å få plass i Aps sentralstyre før tidligst i 2027.

LO fortsatt til stede, men i begrenset rolle

Det er altså avgått LO-leder Peggy Hessen Følsvik som har LOs plass i Aps mektige sentralstyre. Den nyvalgte LO-lederen, Kine Asper Vistnes, har likevel fått tiltre sentralstyret med observatørstatus. Det betyr at fagbevegelsen fortsatt er representert med tre personer selv etter at Eggum trekker seg. Men altså at Vistnes bare har møte- og talerett, ikke stemmerett.

Selv om den nye LO-lederen ikke har formell plass i sentralstyret per i dag, signaliserer observatørrollen at båndene mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen fortsatt er tette.

Men én av de tre plassene som tradisjonelt har vært forbeholdt fagbevegelsen, vil altså stå tom de neste to årene.