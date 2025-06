Norges Bank overrasker med kutt – anslår enda lavere rente før årsslutt

– Prisveksten har avtatt siden rentemøtet i mars, og det er utsikter til at prisveksten det nærmeste året vil bli lavere enn vi tidligere så for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.



– Ved å begynne en forsiktig normalisering av styringsrenten nå legger vi til rette for at prisveksten kommer tilbake til inflasjonsmålet uten at vi bremser økonomien mer enn nødvendig, fortsetter Bache.

Sentralbanken anslår også et ytterligere kutt i år – og at styringsrenten kommer til å være på 4 prosent ved utgangen av året.

Trodde på uendret rente

Både NHO, SSB og en rekke økonomer og analytikere hos bankene ventet at Norges Bank kom til å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent når de kunngjorde sin beslutning torsdag klokken 10.

De var samstemte i forventningen om at et rentekutt ikke kom til å komme før i september, i tillegg til et mulig kutt i desember.

Norges Bank venter at styringsrenten kommer til å være på om lag 3 prosent mot slutten av 2028.

– Vi anslår at den gjennomsnittlige boliglånsrenten avtar fra 5,6 prosent i dag til 4,6 prosent i 2028. Det er ikke utsikter til at renten skal ned igjen til nivåene den var på i tiåret før pandemien, sier Bache.

Større nedgang enn ventet

Forrige uke kom pris- og inflasjonstallene for de siste tolv månedene, fra mai til mai. Da var kjerneinflasjonen, som Norges Bank legger til grunn for rentepolitikken, 0,2 prosentpoeng lavere enn i april. Den endte på 2,8 prosent det siste året, som var en større nedgang enn ventet.

Før rentebeslutningen i mars i år var det mange som spådde et etterlengtet rentekutt. Det hadde også Norges Bank signalisert lenge. Likevel ble ikke det noe av, og renten har fortsatt å stå stille – inntil nå.

Norges Bank understreker imidlertid at det er større usikkerhet om utsiktene enn normalt på grunn av verdenssituasjonen.