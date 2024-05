Eventyrlystne Øby takket nei til Ukraina og dro til Island: – Minner for livet

Med unntak av 2022 og 2023 da han tilbragte to år i Fredrikstad, har Olav Øby vært innom en ny klubb hver sesong siden 2014. Selv om han skryter av alle klubbene han har vært i, har midtbanespilleren en eventyrlyst som gjør at han ofte søker nye utfordringer i jakten på å bli bedre selv og spille på høyest nivå.

– Jeg er en eventyrlysten type, som gjerne sier ja til ting. Jeg startet i Sarpsborg, og fikk sjansen der etter opprykkssesongen. Da tok både klubben og jeg store steg, men klubben litt raskere enn jeg klarte, og derfor var det naturlig å gå på lån. Jeg hadde lyst til å spille kamper, og det passet min utvikling og min personlighet. Det ble vel en tre-fire utlån da før det ble en permanent overgang til Kongsvinger i 2018, forteller Øby til Dagsavisen og fortsetter:

– Jeg har alltid vært sulten på å spille på det høyeste nivået jeg kan, og som ung havner du fort i den evige balansegangen. Gjør du det bra på ett nivå vil du alltids prøve deg ett nivå opp, men hvis du ikke får det til eller får spille på det nivået er det kanskje lurt å ta et steg ned for å ta to steg fram igjen. Det har vært litt karrieren min oppsumert, sier Øby.

Bestukket med is

Denne uken er han gjest i Dagsavisens podkast «Trikkeligaen», der vi gikk gjennom 29-åringens karriere til nå og satte opp helgens byderby mellom Kjelsås og Grorud. Alt startet imidlertid med to is på Melløs.

– Jeg har noen minner om at fattern lurte meg med på Melløs i den perioden da Moss var det beste laget. Da var avtalen at jeg skulle få én ting i kiosken hver omgang om jeg ble med, da han prøvde å gjøre meg fotballinteressert. Dermed ble det mange kamper i Tippeligaen på Meløs der jeg fikk en is hver omgang, og ble mer og mer interessert, sier Øby.

Siden har fotball i stor grad preget Øbys liv. Både på og utenfor banen, da han ved siden av å spille selv også er engasjert som speider for Sarpsborg 08 og fotballkommentator for Direktesport og TV2.

– Det blir mye fotball, men det er perfekt det for en som har så stor interesse for fotball. Jeg har alltid vært fascinert av lagoppstillinger og alt som har med fotball å gjøre, og har vært priviligert som får betalt for å spille fotball så lenge som jeg har. Nå får jeg også betalt for å jobbe med det utenom banen, slik at jeg får være en del av det etter jeg er ferdig som fotballspiller også, forteller Øby.

Flau av eget Twitter-stunt

Etter gjennombruddet i Sarpsborg, tilbragte han noen måneder med Robin Rasch i hans siste Follo-sesong i 2015. I 2016 var han innom Strømmen, før den første turen til Kristiansund kom i 2017. I 2018 ble det en permanent overgang til Kongsvinger, før turen gikk til Kåffa i 2019. Da kom KBK igjen på banen, men Øby havnet kjapt tilbake i KFUM Oslo i 2020 før turen gikk til FFK i 2021.

– For meg er det menneskene som utgjør klubben. Der er Kåffa veldig sterke. Jørgen Isnes tok meg imot, og var veldig flink til å se alle spillerne i den gruppa. Etter jeg kom tok vi bare rennafart. Lars Olden Larsen gjorde kometkarriere, det samme med Moses Mawa, og jeg fikk spille med legender som Stian Sortevik og Daniel Fredheim Holm før han ga seg. Den vårsesongen i 2019 var en av de beste periodene i fotballivet mitt, sier han og fortsetter:

– Alt føltes riktig. Jeg var en del av en fantastisk gjeng, med et godt trenerteam og vi hadde masse spennende ting på gang. Men jeg kunne ikke leve av det på den tiden. Ikke i nærheten, og du må kunne tjene til livets opphold også. Så da Kristiansund ønsket å hente meg til Eliteserien, slik at jeg kunne leve av fotballen måtte jeg si ja til de. KBK valgte å kjøpe meg og ikke bruke meg, og da var det veldig fint å komme tilbake til Kåffa igjen året etter, forteller Øby.

Etter to år i FFK opplevde han for første gang å bli Bosman-spiller, og ble han like godt fotball-influencer for noen måneder på Twitter der han solgte seg inn som en spiller med «en bra dødballfot, undervurdert teknikk, enorm vinnervilje og som bidrar til at laget vinner».

– Jeg får frysninger av at du sier det, siden det er så flaut. Men den står jeg i. Det var litt spontant, da jeg en dag tenkte skal jeg ikke bare prøve lykken da, også tok det helt av. Innen en time hadde tre-fire aviser ringt meg og ville bruke det jeg hadde skrevet. Den tråden nådde vel ut til 200.000 mennesker den, og det ga meg jo mye ved på bålet for å holde i live de greiene der da. Det er jo litt artig å se tilbake på nå, men planen var ikke at det skulle bli så stort nei, sier Øby og ler.

Island og Ukraina

En av dem som så det var Ole Martin Nesselquist, som Øby kjente fra hjemlige trakter.

– Jeg fikk mange henvendelser den vinteren, både fra lavere divisjoner og andre jobber, også var det en eller to proffe klubber som tok kontakt. Nesselquist hadde blitt ansatt av KR den vinteren sammen med tidligere LSK-trener Rúnar Kristinsson, så de to jobbet med spillerlogistikken. Nesselquist har Twitter, og vi kjenner hverandre fra før. Så han kontakta agenten min, men i mellomtiden satt jeg litt stille i båten og lette litt, forteller Øby.

Da dukket det opp et spenstig tilbud.

– Jeg fikk et tilbud fra en klubb i Ukraina rett rundt da krigen hadde brutt ut der. Det tilbudet fikk jo en blandet mottakelse blant familie og venner kan du si. Jeg er jo en mann som bare oppsider, så jeg tenkte på hvor kult det ville være å spille mot storlag som Dynamo Kiev og Shakhtar og de, også får vi satse på at det går bra med krigen, sier Øby og ler.

– Minner for livet

Noe Ukraina-overgang ble det ikke, og etter han var på besøk i Reykjavik ble ble han solgt på KR-prosjektet. Det førte til et eventyrlig år, både på og utenfor banen, med store naturopplevelser og minner for livet. Ett av dem kom da han og laget var på Vestmannaeyjar for å spille kamp.

– Det var en helt fantasisk opplevelse i et vanvittig vakkert landskap. Det var sol, regn, sludd og opphold åtte ganger i løpet av kampen, og jeg husker at jeg tenke underveis i begge omgangene at jeg kløp meg i kjakan og sa til meg selv at dette må du huske resten av livet Olav, for det du er med på nå er helt vilt, sier han og fortsetter:

– På ett tidspunkt så jeg på keeperen til motstanderlaget, som var den eneste som fikk vinden i ansiktet. Han klarte ikke å se fordi han fikk store haglkuler i ansiktet, mens resten av spillerne holdt seg i bakhodet fordi det gjorde så vondt. Fem minutter senere var det sol igjen, og det blåste så mye at stopperne stilte seg inne i egen boks og gjorde seg klare til hodeduell på eget utspark fra keeper. Det var applaus hvis du fikk den så langt ut som til innkast, forteller Øby.

Ti vintre på Kjelsås

Etter et år med store naturopplevelser, som Øby forteller mer om i podkasten, vendte han snuta hjem igjen til Norge og Kjelsås. Da hadde han trent ti vintre med Kjelsås, og nå klaffet det med en sommer og.

– Etter det året På Island valgte jeg å flytte hjem, da jeg opplevde at det var litt seigt å være så langt hjemmefra. Jeg hadde et forhold jeg ønsket å redde, og det var vanskelig med så stor avstand. Derfor passet det fint i livet mitt å være i oslo nå, og prøve å få til noe på Kjelsås med den sultne gjengen der. Personlig har jeg fortsatt ambisjoner, etter spill i Eliteserien og Obosligaen, forteller Øby.

Siden PostNord-ligaen ofte var ferdig i oktober, kunne han være med Kjelsås og trene i desember. Gjennom studiene ble han kjent med tidligere Kjelsås-stopper Lars Brotangen blant annet, og ble invitert med på trening. Til slutt ble det en tradisjon, og Øby dukket opp på Oslos tak år etter år.

– Grunnen til at jeg har elsket å komme dit hvert år og at jeg nå sitter i den garderoben er at det er en sulten gjeng som har lyst til å bli bedre i fotball. Man er på trening fordi man har lyst til å være der, det er gøy og alle har lyst til å utvikle seg. Det passer lynnet mitt veldig bra, så uten det hadde det vært vanskelig å motivere seg. Vi har en strålende gjeng som pusher hverandre på trening og som legger ned jobben for å bli god, forteller Øby.

Opprykk og byderby

Etter 22 strake sesonger i 2. divisjon værer nå laget muligheten til å ta ett steg opp.

– Vi spiller en tøff avdeling, som tegner til å bli superjevn. Grunnen til at vi rykker opp i år er at vi presterer godt som lag, utvikler oss gjennom sesongen og tar med oss de tipsene vi får etter hver kamp slik at vi blir enda bedre. Gjør vi det skal vi ha sjans til å være med der det er gøy til slutt, sier Øby.

Men først er det byderby mot Grorud på søndag.

– Grorud er et lag du må regne med. Andreas Alrek har satt sammen en slagkraftig og ganske stor tropp, med mange gode spillere. Moa Mahnin er en ballvirtous og Musa Dubois har scoret mange mål, så Grorud kommer til å være med. Skeid er noe eget, men Grorud-oppgjørene omtales også med litt ekstra tenning, så det er ikke noe å tenke på at vi skal slå dem, avslutter Øby.

