Fire mål og en pizza for Eriksen som ga Kjelsås en knallsterk borteseier

STRØMMEN STADION (Dagsavisen): 25-åringen fra Froland i Agder bobler over av spilleglede, og til Dagsavisen slo han fast at det går på skinner også utenfor banen.

– Det har gått så fort. Jeg traff kjæresten min i fjor, hun er fra Arendal og bodde allerede i Oslo. Derfor ville jeg dit, og da kom Kjelsås på banen. Alt etter det har gått så bra, sier måltyven og fortsetter:

– Jeg jobber i et entreprenørfirma, vi bor på Frogner og sola skinner stadig oftere på Kjelsås. Jeg er lykkelig, sier Eriksen med gnist i øynene.

Les flere saker om Kjelsås her

Kort opphold?

Han knallet inn den første, var på rett sted og bredsidet inn den andre. To scoringer på fire minutter, og fire seriemål etter fire runder. Fire mål ble feiret med en pizza etter seieren på Strømmen.

– Han er god. Han har dette instinktet som måltyver har. Han har kommet inn i spillergruppa med god mentalitet, og gitt oss en ny dimensjon, forteller Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen.

Treneren er en sindig kar fra Valdres, og liker ikke å snakke høyt eller med store bokstaver, men medgir at Kristian Eriksens opphold i klubben kan bli kortvarig.

– Fortsetter han sånn er det klart at han blir lagt merke til, sier Kampen.

Hovedpersonen legger ikke skjul på at han gjerne vil spille på et høyere nivå.

– Nå er det Kjelsås som gjelder. Livet er perfekt nå, og et eventuelt klubbskifte får komme senere, sier han.

Les også: Mesterlig snuoperasjon da Kjelsås tok seg videre i cupen (+)

Flott av Oprea

To minutter var spilt da Kjelsås tok ledelsen. Måltyven Kristian Eriksen fikk stå merkelig umarkert i feltet og da kula kom rett mot ham, sa det pang og ballen lå i nota. Klokkerent treff fra 14 meter.

Kun to minutter senere sviktet hjemmelaget i sikringsspillet bakover. Kjelsås kom to mot en fra midtbanen og innover. Filip Oprea førte ballen. Og da han passerte 16-meteren og den arme Strømmen-forsvareren søkte duell, la Oprea ballen nydelig over til Kristian Eriksen som bredsidet inn 2–0 til Oslolaget.

– Hoi hvor det går, sa kvinnen nedenfor oss på rad tre.

Knappe fem minutter var spilt og Kjelsås så komfortable ut.

Les også: Kjelsås heldige mens Kåffa ble sendt på tur – slik blir 3. runde av cupen

Nær 3–0

Etter 11 minutter var Leo Bech Hermansen nær ved å kortslutte Strømmen totalt, men skuddet fra ti meter gikk via et Strømmen-hode til corner. 0–3 der, og mye hadde vært gjort for gjestene.

I stedet var det hjemmelaget som slo tilbake og reduserte etter 20 minutters spill. Olav Øby spilte ballen i beinet til hjemmelagets Oliver Henriksrud, som bredsidet ballen under en lettere forfjamset Kjelsås-keeper Jonas Brauti.

Så fulgte to omdiskuterte dommeravgjørelser, som førte til straffescoringer for begge lag. Var Kjelsås-spilleren innenfor, og ble han felt..? Ble Strømmen-spilleren dyttet eller var det skuespill?

Dommeren var bestemt, det samme var de to lags skyttere.

Jens Bonde Aslaksrud til 1–3. Mathias Sundberg til 2–3. Halvtimen spilt.

Les også: Skeid vant naboduellen mot Kjelsås på straffespark (+)

Safet etter hvilen

Spillet fortsatte å bølge fram og tilbake, som var moro for nøytrale tilskuere, men garantert til hodebry for de to lags trenere.

Etter pause var det bedre defensiv struktur i begge lag. Kjelsås tenkte mer og mer på å spille kampen hjem, mens vertene ikke helt fant ut av hvordan de skulle satse framover.

I bakhodene surret bevisstheten rundt baklengsmålene i første omgang, så de pøste ikke på med spillere.

Kjelsås brukte tid, foretok bytter, og så på klokka. Da 95 minutter var spilt, blåste dommer Jørgen Haga av kampen.

Les også: Kjelsås moret seg i sesongens første hjemmekamp (+)

Tre vriene bortekamper unnagjort

Kjelsås tok med det en sterk borteseier i en klassisk sekspoengskamp. Med tap ville de vært åtte poeng bak Strømmen. Nå ligger de to bak.

Onsdag kommer Lysekloster til dyst i cupens tredje runde.

– Sterk seier på en vanskelig bane, Kampen?

– Ja. Nå er vi ferdig med bortekamper mot Alta, Skeid og Strømmen. Og ligger to poeng bak tabelltoppen. Det ser bra ut, oppsummerer Kjelsås-treneren.

– Det var en herlig seier mot et sterkt lag. Vi viser god lagmoral og jeg synes vi vinner fortjent, avslutter Kjelsås-back Filip Oprea som var sterkt delaktig i 0-2-scoringen.

Les også: Stor oversikt over spillere ut og inn på de fire øverste nivåene i Oslofotballen (+)

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde fire

Strømmen – Kjelsås 2-3 (2-3)

Strømmen stadion

Mål: 0-1 Kristian Eriksen (2.), 0-2 Kristian Eriksen (5.), 1-2 Oliver Henriksrud (19.), 1-3 Jens Bonde Aslaksrud (28.), 2-3 Mathias Sundberg (30.)

Gule kort: Cameron Crestani, Ørjan Heiberg (trener), Stian Johnsen (ass.trener), Strømmen. Eivind Willumsen, Philip Halvorsen, Kjelsås.

Dommer: Jørgen Haga (Ekholt BK)

Kjelsås: Jonas Brauti – Filip Oprea, Martin Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen – Eivind Willumsen, Olav Øby, Ayub Mahammed (Philip Halvorsen fra 90.), Leo Bech Hermansen (Jonathan Sture fra 81.) – Kristian Eriksen (Patrick Askengren fra 85.), Jens Bonde Aslaksrud.

---