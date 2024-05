Cupexit for Kjelsås: - Utrolig skuffende

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Av alle lag Kjelsås kunne trukket til cupens tredje runde, var nok Lysekloster det best mulige utfallet. De kunne fått et av 14 eliteserielag eller et av sju OBOS-ligalag, men fikk likevel divisjonskollegaen.

Det hadde så lite å si – som i kampen mot Kongsvinger slapp de inn to mål i 1. omgang.

Men der de klarte å hente inn ledelsen og snu det mot Kongsvinger, ble det bare med en redusering onsdag. Lysekloster tok ledelsen etter 32 minutter ved storscorer Alexander Dang, da han banket ballen i mål etter en stuss fra Nicholas Martiniussen.

Klarte ikke hente inn

2–0 var et faktum seks minutter senere, da Dirischa Gamachis limte ballen i krysset fra 20 meter på utsøkt vis. Kjelsås reduserte like før pause, som de også gjorde mot Kongsvinger, ved Jonathan Sture. Olav Øby slo en innøvd cornervariant ut 45 til Sture, som sto og ventet og banket ballen i lengste hjørne.

Men Kjelsås klarte ikke å hente inn ledelsen i 2. omgang, til tross for flere store sjanser. Dermed er cupeventyret over.

Etter kampen var det en svært skuffet Kjelsås-gjeng som Dagsavisen snakket med. Der de i fjor tok seg helt til semifinale, ble det exit allerede i tredje runde i år.

– Det var veldig skuffende å ryke ut. Vi hadde massevis av sjanser til å utligne, men mangler det siste lille for å få satt 2-2-målet. Vi slipper inn på langt innkast og et kremmerhus, men ellers skaper de ingenting, sier Eivind Willumsen.

– Vi hadde selvfølgelig lyst til å gjenskape noe av fjoråret, men vi var rett og slett ikke dyktige nok foran mål. Vi dominerer kampen og er best, så det er klart vi er skuffa. Nå blir det kun å fokusere på serien og prestere der, sier han videre.

Les også: Både Bodø/Glimt, Brann og Rosenborg slått ut av cupen i tredje runde

– Fryktelig skuffet

Olav Øby hadde målgivende og var også langt nede.

– Jeg er fryktelig skuffet nå. Vi vinner sjansestatistikken 11-4, men klarer ikke score mer enn ett mål. Samtidig kan ikke alle kamper man vinner være gode prestasjoner, og de man taper automatisk være dårlige. Dette var en ganske god prestasjon hvor marginer og litt dyktighet går mot oss. Det er seigt nå, men på lørdag skal Follo slås, sier Øby.

Kaptein Simen Olafsen mente de hadde fått en drømmetrekning, som gjør det ekstra surt å ikke gå videre.

– Det er veldig surt og bittert å ikke gå videre. Vi så naturligvis muligheten for en ny, lang reise som askeladd med tanke på trekningen. Men vi er dessverre ikke gode nok til å bikke kampen i vår favør. Det er vanskelig å gardere seg mot lykketreff, men vi er litt for veike i egen boks. Vi skaper nok til å score to mål og komme oss til ekstraomganger, men marginene var ikke med oss, sier han.

Jens Aslaksrud var en skygge av seg selv i oppgjøret. Han mente det var en kamp som kunne vippet begge veier.

– Vi har såpass mange store sjanser, men klarer ikke sette den. Da er det bare vår skyld. Det er selvfølgelig ekstra surt å tape mot lag på samme nivå, men nå kan vi fokusere alt på serien.

Les også: Historisk debut for 17 år gamle Sørlie: – Jeg rakk ikke å bli nervøs (+)

Les også: Blekt Kåffa-lag snek seg videre på straffer etter gedigen keepertabbe (+)

---

KAMPFAKTA

Kjelsås-Lysekloster 1–2 (1–2)

Grefsen stadion, 200 tilskuere

Mål: 0–1 Alexander Dang (32), 0–2 Dirischa Gamachis (38), 1–2 Jonathan Sture (43).

Kjelsås: Jonas Brauti – Jakob Emblem-Olsen, Simen Olafsen, Sigurd Marthinussen, Filip Oprea – Eivind Willumsen, Olav Øby, Jonathan Sture, Ayub Mahammed – Patrick Askengren, Jens Aslaksrud

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen