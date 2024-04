Kjelsås får nytt kunstgress etter gamlemetoden – MDG raser

2.-divisjonslaget Kjelsås spiller kampene sine på banen som skal rehabiliteres i år. Vedtaket etter forslag fra Fremskrittspartiet fikk flertall sammen med Arbeiderpartiet og Høyre.

Byråd for idrett Anita Leirvik North (H) satte først foten ned til forslaget fra Frps Magnus Birkelund. Da ble det vist til Hammersborgerklæringen, som sier at kommunen skal fortsette utfasing av gummigranulat. Det endte med helomvending.

Etter vedtaket i bystyret svarer idrettsbyråd Leirvik North:

− Vi likebehandler. Norges Fotballforbund stiller strengere krav til baner som benyttes til spill i de to øverste divisjonene for kvinner og de fire øverste divisjonene for herrer, og det gjelder de banene Høyre har gitt dispensasjon for gummigranulat, opplyser North til NTB.

EU-kommisjonen vedtok i september i fjor et forbud mot mikroplast med en overgangsperiode på åtte år. Det innebærer at det blir forbudt å omsette gummigranulat fra 15. oktober 2031. Oslo kommune vedtok i 2020 at bruken av gummigranulat skal kuttes med opp mot 50 prosent.

Les også: Kjelsås slo serielederen

MDGs Sirin Stav (i midten) er kritisk til løsningen på Grefsen stadion. (Lise Åserud/NTB)

MDG: – Nok et løftebrudd

Miljøpartiet De Grønne reagerer kraftig på vedtaket.

– Høyre bryter med sin egen byrådsplattform. Den gjelder tydeligvis bare på papiret og ikke i praksis. Det er ganske drøyt, sier MDGs gruppeleder i Oslo Sirin Stav til NTB.

– Det er nok et løftebrudd fra Høyre som fører til at vi fyller både fjorden og kroppene til ungene våre med mikroplast. De skal ta over en verden med stadig mer mikroplast i naturen, og dette vil bidra enda mer til det, sier hun.

Idrettsbyråd North svarer:

– MDG og jeg deler ambisjonen om utfasing. Oslo kommune skal fase ut gummigranulat, det er det mange grunner til at vi ønsker og er nødt til å gjøre. Det var også mitt svar til bystyret i denne saken. Høyre har lang historikk på å jobbe for utfasing, hvor blant annet byrådslederen har vært en pådriver, men vi har også vært pragmatiske, sist i revidert budsjett i fjor da Lyn fikk dispensasjon gjennom et verbalforslag.

I tillegg til Lyn har også Skeid fått dispensasjon i hovedstaden.

På Grefsen er stemningen god. Mennenes seniorlag ligger midt på tabellen i 2.-divisjon. Og vedtaket betyr ikke minst mye for alle aldersbestemte lag i idrettslaget.

– Det var fantastisk for oss. Nå er det endelig sikret at vi kan opprettholde vinterdrift på Grefsen stadion for alle våre aktive i fotballen, både bredde og topp, sier daglig leder Truls Nygaard til NTB.

Les også: Historisk debut for ung KFUM-keeper

– Reduserer energibehovet

Han forklarer hvorfor Kjelsås så sterkt ønsket seg et unntak hos kommunen:

– For å sikre vinterdrift ønsket vi dispensasjon da vi har installert undervarmeanlegg med fornybar energi fra jordvarme, som er miljøvennlig og kostnadseffektivt. Utfordringen er at anlegget ikke kan hente ut samme effekt som gass eller ren elektrisk fyring. SBR-innfyll reduserer energibehovet betydelig, forklarer Nygaard.

– Hva tenker Kjelsås om miljøaspektet i denne saken?

– Vi har et miljøvennlig undervarmeanlegg med fornybar energi, den mest miljøvennlig og kostnadseffektive oppvarmingen. Det iverksatt en rekke tiltak for å hindre at innfyll kommer på avveie, dette blir betydelig forbedret og vil være i henhold til gjeldende krav i forbindelse med rehabiliteringen av banen, sier Nygaard.

Les også: Men nå er Skeid ny serieleder