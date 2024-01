Øby har trent ti vintre med Kjelsås: – Nå klaffet det med en sommer også

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Etter å ha fullført sitt utenlandseventyr på Island forrige sesong, returnerte Olav Øby hjem til Norge i november. Som vanlig var han da med Kjelsås på noen treningsøkter, men til forskjell fra de ti siste sesongene har han nå blitt værende.

– Jeg begynte å trene med Kjelsås for ti år siden, da jeg studerte med Lars Brotangen. Siden har de tatt imot meg hvert eneste år, og da har jo Kjelsås blitt Oslo-klubben min da. Det er en klubb med masse gode folk og gode treninger, så etter at jeg hadde vært her i ti vintre spurte de om jeg kunne tenke meg å ta en sommer også. Denne gangen klaffet det, og det er jeg glad for, forteller Øby til Dagsavisen.

Island-eventyr

Flere øyenbryn ble nok hevet da Kjelsås annonserte at de hadde signert Olav Øby, som står med 43 kamper i Eliteserien for Sarpsborg og Kristiansund og 184 kamper i Obos-ligaen for fem forskjellige klubber. I tillegg til den tidligere nevnte sesongen på Island, som Øby selv synes var eventyrlig.

– Det går ikke an å beskrive det som noe annet enn et eventyr, og jeg er kjempeglad for at jeg fikk muligheten til å oppleve det. Det var en ny fotballkultur og en helt ny kultur med andre mennesker i tillegg til varme elver, vulkaner og lava. Det var mye som var helt nytt og veldig kult, men nå kjennes det å være tilbake igjen i Oslo også, sier Øby og smiler.

Island kan anbefales på det sterkeste. Broren min var 3 uker i USA i fjor. Etter en uke på Island var han ganske bestemt: Island var bedre! pic.twitter.com/ZFxVvKbjYG — Olav Øby (@obyolav) January 19, 2024

En som også er glad for det er Kjelsås-trener Eivind Kampen, som naturlig nok er strålende fornøyd med nyervervelsen.

– Det har forsvunnet mange spillere opp til Eliteserien de siste 12 månedene, så det er godt at vi også kan hente inn noen med den erfaringen med å ha spilt i Eliteserien tilbake til oss. Olav var egentlig på en hylle vi ikke kikket på, så at vi fikk til den signeringen er fantastisk, sier Kampen.

– Venn av klubben

Det å finne seg til rette på Oslos tak har med andre ord ikke vært så vanskelig. For noen av partene.

– Det har vært en ganske behagelig overgang for oss begge ja. Han har jo trent med oss jevnt og trutt i alle år, og vært en venn av klubben. Vi har prøvd oss på han et par ganger tidligere, men nå ble han tilgjengelig litt som bestilt med de spillerne vi har mistet. Så det å få inn en sånn type og spiller inn i garderoben som Olav er, har vært midt i smørøyet, forteller Kampen.

Kjelsås-trener Eivind Kampen er strålende fornøyd med å ha fått Olav Øby inn i spillergruppa på Grefsen. (Pål Karstensen)

Kjelsås-debuten gjorde han unna lørdag med 45 minutter i 1-2-tapet for Moss i LSK-hallen.

– Det var godt å spille kamp igjen, og kjekt å være tilbake i norsk fotball. Vi har en god gjeng her med mye potensial, så det var moro å være i gang igjen, sier Øby.

Vil hjelpe den yngre garde

Så langt har det blitt ganske lite fotball på verken Øby eller de andre spillerne i Kjelsås på grunn av snø og kulde på Grefsen.

– Starten har vært akkurat så trivelig som jeg forventet, men det har jo blitt mindre fotball en planlagt på grunn av været. Vi har løpt masse, vært mye i gymmen og lagt et godt fysisk grunnlag siden kulda ikke har spilt på lag med oss. Med tre fotballøkter innabords synes jeg det er enda mer imponerende at vi leverer så mye bra og viser så spennende tendenser i dag, sier Øby.

Meldes om strålende forhold for løping i hovedstaden! Bare å komme seg ut og gi gass🏎️ pic.twitter.com/MZeXRAE73n — Olav Øby (@obyolav) January 9, 2024

I kampen mot Moss var 29-åringen spesielt imponert over den yngre garden som spilte etter pausen.

– Målet er å bruke den erfaringen jeg har opparbeidet meg etter hvert med spill i Eliteserien, Obosligaen og fra Island til å hjelpe de andre spillerne i klubben. For meg passer det veldig bra å spille i Kjelsås akkurat nå, og jeg håper å bidra til at klubben vinner masse kamper samtidig som jeg hjelper klubbens unge spillere med å utvikle seg, sier Øby.

Deler fra livet som fotballspiller

Gjennom sosiale medier har han også prøvd å lære bort litt om det å være en fotballspiller. Både hvordan han holder seg i form med ulike treningsøkter og hvordan han tar vare på seg selv, men også nå det siste året hvordan hverdagen er som fotballspiller på Island.

– Jeg har egentlig bare delt et innblikk i hverdagen min, og hvordan jeg har det som fotballspiller, og forhåpentligvis er det noen som finner det også interessant. Det blir selvsagt mye fotball, men da jeg var på Island i fjor fikk jeg delt mye derfra også. Jeg synes det er kjekt å dele litt sånt, så du skal ikke se bort fra at det fortsetter, sier Øby.

Jobben som fotballspiller er ekstremt privilegert! Man får lov å tjene penger på hobbyen sin. Guttedrømmen!



Samtidig er det hardt arbeid. Selvdisiplin. Tunge intervalløkter. Styrketrening fra hælvette. Minimum 8 timer søvn. Sunt kosthold.



Jeg ville aldri vært det foruten!! — Olav Øby (@obyolav) January 2, 2023

Nå bærer det opp igjen på Grefsen stadion for en ny treningsuke, der både Øby og Kampen håper de skal få spilt litt mer fotball. Før Stabæk venter i neste treningskamp kommende fredag, også det i LSK-hallen.

– Vi må få spilt litt mer fotball, for det har tidvis vært litt Benny Hill hos oss. Men vi får tro på litt snillere vær i den kommende perioden, sier Kampen som så langt har unngått fristelsen å by opp til snøballkrig på Oslos tak.

– Vi har verken kastet snøballer eller begynt med aktiviteter sammen med skigruppa her i Kjelsås, avslutter Kampen og ler.

