Kjelsås inn i teten igjen i komisk jevn 2. divisjon

Og etter de fem kommer to nye lag poenget bak. Hvem skal skille seg ut i denne avdelingen?

Kjelsås har ambisjoner om å bli ett av dem, og etter cupsmellen mot Lysekloster onsdag, slo laget tilbake i lørdagens seriekamp.

Store Follo-sjanser

Follo ble sendt hjem med tap fra sommervarmen på Grefsen stadion. Men kampen bekreftet at også bunnlagene i denne avdelingen kan slå fra seg. Laget har spilt jevnt mot alle dem har møtt.

For de rosakledde gjestene kunne fort tatt ledelsen her. Laget hadde et skudd i tverrliggeren og flere farlige tilløp som Kjelsås-keeper Jonas Brauti måtte ta seg av.

Men det var Kjelsås som scoret da Jens Aslaksrud headet Kjelsås i ledelsen etter 18 minutters spill.

Dette var faktisk litt imot spillets gang, for Follo fortsatte kjøret og en redning på strek fra Kjelsås hindret utligning.

Effektiviteten seiret

Men i motsetning til i kampen mot Lysekloster (tap 1-2) var dette kampen der Kjelsås skulle sette sjansene sine. 66 minutter var spilt da Jens Aslaksrud la ballen igjen fint bakover til Ayub Mahammed som sendte ballen inn i nettet.

Follo ga seg ikke og Jonas Brauti måtte ut i full strekk igjen, og Follo hadde også en ball i nettet som ble annullert for offside. I denne kampen hadde Kjelsås faktisk marginene med seg.

Holdt endelig nullen

– Det er første gangen i år vi holder nullen, og det var viktig for oss selv om det kanskje ikke var helt fortjent, sa Kjelsås-kaptein Sigurd Martinussen til klubbens twitterkonto.

Han var imponert over hvordan laget hevet seg etter at Follo hadde presset på i åpningsfasen av kampen.

Det gjør at fem lag topper tabellen med ti poeng hver: Stjørdals-Blink, Kjelsås, Tromsdalen, Skeid og Eidsvold Turn. Men alle lagene blir passert av Strømmen hvis de vinner sin kamp søndag.

Neste kamp for Kjelsås er bortekamp mot Grorud søndag om en uke, og ligaen er altså så jevn at også Grorud passerer Kjelsås med seier i den kampen.

FAKTA

2. divisjon menn, 5. serierunde lørdag:

Kjelsås – Follo 2–0 (1–0)

Grefsen stadion: 170 tilskuere.

Mål: 1–0 Jens Aslaksrud (18), 2–0 Ayub Ibrahim Mahammed (66).

Dommer: Magnus Henriksen Tjelle, Norild.

Gult kort: Olav Øby, Kjelsås.

Kjelsås: Jonas Brauti – Filip Oprea, Martin Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen – Eivind Willumsen, Olav Øby (Jonathan Sture fra 89), Ayub Mahammed, Leo Bech Hermansen (Jakob Emblem-Olsen fra 79) – Kristian Eriksen (Patrick Askengren fra 25), Jens Bonde Aslaksrud.

Øvrige resultater: Grorud – Eidsvold Turn 2-2, Skeid – Ullensaker/Kisa 0-2, Stjørdals-Blink – Tromsdalen 2–3.

Spilles søndag: Alta – Strømmen, Gjøvik-Lyn – Vålerenga 2.-lag, Strindheim – Junkeren.

