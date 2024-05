– Presidentvalg gjør det iranske regimet sårbart

Som første visepresident er det Mohammad Mokhber som overtar som midlertidig president etter at Irans president Ebrahim Raisi omkom i en helikopterulykke nylig. Milica Javdan statsviter og politisk rådgiver i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Research League tror opposisjonelle vil forsøke å utnytte vakuumet som oppstår fram til landet får en ny president på plass.

– Regimet frykter, med god grunn, at opposisjonelle har til hensikt å utnytte det lille maktvakuumet som nå har oppstått. I løpet av i går natt ble politistyrker sendt ut i Teherans gater for å hindre at folkets feiring av presidentens mulige død gikk over til opprør. Det var for å skremme befolkningen fra å ta til gatene igjen, sier Milica Javdan til Dagsavisen.

Statsviter og menneskerettighetsforkjemper Milica Javdan tror ikke Mohammad Mokhber blir sttende lenge som Irans president. (Jarl Fr. Erichsen/NTB)

Hun har liten tro på visepresident Mohammad Mokhber som en viktig brikke i Irans fremtidige politikk og tror neppe han blir sittende lenge.

Regimet frykter, med god grunn, at opposisjonelle har til hensikt å utnytte det lille maktvakummet som nå har oppstått. — Milica Javdan

– I henhold til Irans konstitusjonen plikter han å først innhente den åndelige lederens velsignelse for siden å tilrettelegge for nyvalg i løpet av maks 50 dager. Han har nå offisielt fått den åndelige lederens velsignelse og vil fungere som midlertidig president i 50 dager inntil nyvalg, sier Milica Javdan.

«Slakteren fra Teheran»

Raisi var kjent som en meget konservativ president og også var leder for rettsvesenet i et land som de siste årene har vært preget av massedemonstrasjoner som følge av Irans skrantende økonomi og kvinners manglende rettigheter.

Obit Ebrahim Raisi Omkom i helikopterulykke: Irans president Ebrahim Raisi (Vahid Salemi/AP)

– Raisi var den åndelige lederen, Khameneis favoritt i den politiske ledelsen ettersom han påviste sin ubendige lojalitet til presteregimet og dens overlevelse. Han ble omtalt som «slakteren fra Teheran» for sin personlige og meget aktive rolle i massakren på 30.000 politiske fanger sommeren 1988. Flertallet av fangene tilhørte den iranske opposisjonsgruppen Folkets Mojahedin. FNs spesialrapportør for Iran har gjentatte ganger tatt til orde for at henrettelsene av 1988 granskes, men har blitt avvist av Iran, sier Milica Javdan.

– Bare de siste 26 dagene har Iran henrettet 103 personer. En av de henrettede var den politiske fangen, kurdiske Khosrow Besharat som var fengslet i 14 år, før han ble henrettet for 5 dager siden. En annen var den kreftsyke tobarnsmoren Parvin Moussavi som ikke hadde råd til medisiner og led helt fram til henrettelsen, sier Milica Javdan. Kurdistan Human Rights Network brakte nyhetene om henrettelsene tidligere denne uka.

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Skapte sterkt samhold

Den avdøde presidentens bakgrunn som en hardhendt mann som var villig til å stå imot internasjonal press, var ifølge Milica Javdan grunnen til at Raisi hadde den åndelige lederens velsignelse i sin presidentgjerning.

– Det var spesielt nyttig gitt Irans rolle som Hamas sin viktigste regionale støttespiller, sier Javdan og legger til at Raisis presidentskap også bidro til å ensrette regimet ved at presidentens kontor, parlamentet og den åndelige lederens embete ble stadig mer samkjørte. Nå kan dette samholdet slå sprekker.

– I møte med internasjonalt press og sanksjoner bidro Raisi til å styrke internt samhold men hans død kan svekke samholdet. Presidentvalg er en splittede politisk affære som blottstiller intern uenighet i Iran og avslører korrupsjon blant regimetopper. Presidentvalg gjør regimet sårbart, sier Javdan.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Turbulens i landet

Urolighetene blant Irans regimekritikere i 2022 ble utløst av dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini, en kvinne som ble varetektsfengslet fordi hun angivelig ikke hadde på seg hijab på «riktig måte». I mars konkluderte et granskningspanel i FN med at Iran var ansvarlig for den «fysiske volden» som førte til Aminis død. Det måneder lange sikkerhetsoppbudet som fulgte etter demonstrasjonene, drepte ifølge NTB mer enn 500 mennesker og førte til at over 22.000 ble pågrepet av myndighetene.

En demonstrant holder et portrett av Mahsa Amini under en demonstrasjon til støtte for Amini, en ung iransk kvinne som døde etter å ha blitt arrestert i Teheran av den islamske republikkens moralpoliti, på Istiklal-avenyen i Istanbul 20. september 2022. (OZAN KOSE/AFP)

Milica Javdan har hun liten tro på noen umiddelbart lettere situasjon for dissidenter, spesielt kvinner som følge av Raisis bortgang.

– Gitt situasjonen er det ingen grunn til å tro at menneskerettighetene eller kvinners situasjonen vil forbedres under Mokhbers kortvarige regjeringstid. Men det er grunn til å tro at opposisjonelle vil bruke omstendighetene til å prøve å mane til opprør. Jeg frykter at regimet vil søke å avverge og forebygge en misfornøyd befolkning fra å ta til gatene ved å øke undertrykkelsen desto mer.

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse

(+)Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten

(+)Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen