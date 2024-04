3. divisjon: Første Frigg-seier og Gamle Oslo-tap

Bærum er serieleder etter at de ble det første laget som slo Gamle Oslo denne våren. Her er kortversjonen av kampeme:

Avdeling 3

GAMLE OSLO – BÆRUM 2–3 (1-2): Trener Adam Larsen Kwarasey var lite fornøyd med måte dette tapet kom på. Men heller ikke Gamle Oslo klarte å gardere seg mot Bærums toppscorer Lasse Brandsdal, som har vært Norge Rundt i klubber. Nå står han med 12 scoringer etter fire kamper og er åpenbart en kar man må gardere seg mot. Han scoret Bærums første midtveis i første omgang og neste på straffe rett før pause. Imellom tiden hadde GOs toppscorer Severin Sørlie utlignet etter en halvtime. Christian Arvesen økte for Bærum før Fitim Azemi reduserte og skapte spenning. Hvordan sluttminuttene var, hvordan begge lags trenere fikk røde kort og reaksjoner fra hele bataljen kan du lese i Dagsavisens referat her.

ÅSKOLLEN – ULLERN 3–2 (2-1): Igjen et lite fotballdrama for Ullern på Glassverket kunstgress denne lørdagen. Thomas Støfring sendte Ullern i ledelsen før to minutter var spilt, men Åskollen ville vise hvorfor de mener de har fått for lite poeng i år. Hasan Duman utlignet midtveis i omgangen før han sendte laget i ledelsen rett før pause. Etter hvilen hadde Ullern blant annet et skudd i tverrliggeren og Åskollen en ball de mente var inne, men som ble skyflet unna på strek. Da Bendik Foss Evensen utlignet to minutter før full tid regnet man i hvert fall med Ullern-poeng. Men på overtid kom hjemmelagets Jens Erik Grønlie Johansen igjennom og satte inn seiersmålet som ga Åskollen deres første seier denne sesongen.

FRIGG – OPPSAL 1–0 (1-0): Frigg har hatt usedvanlig liten uttelling, og det satt hardt inne søndag også. Stian Baranes scoring etter ti minutter ble kampens eneste, men for Frigg, som stilte uten toppscorer Ulrik Ferrer (skade) var kampen verdt nesten mer enn tre poeng. For Oppsal ble det et tilbakeslag etter cupopplevelsen mot Vålerenga. Detaljer og reaksjoner fra kampen kan du lese i Dagsavisens referat.

NORDSTRAND – MJØNDALEN 2. LAG 4–1 (1-1): Gjestene åpnet best og tok ledelsen på Niffen mandag kveld, men hjemmelaget ved Reda Chikh utlignet etter en drøy halvtime på et flott skudd. Etter pause kjørte hjemmelaget og fikk uttelling allerede etter fire minutter, igjen ved Reda Chikh som leverte en kjapp avslutning og Nordstrands sterke supporterklikk var begeistret. Da Nordstrand fikk straffespark etter 67 minutter så denne kampen kjørt ut. Berger Kisaruko ble felt og Oliver Midtgård satte den rolig i høyre hjørne da keeper gikk motsatt vei. Ari Bewianberg scoret hjemmelagets fjerde på overtid. Det kunne blitt enda flere og Leander Thelle er vel blant dem som ikke skjønner hvorfor det ikke ble mål. Han var helt alene med keeper. Dermed gikk Nordstrand opp i åtte poeng og er på tredjeplass bak Bærum og Asker.

KFUM 2. LAG – SKEID 2. LAG 3–0 (2-0): Dette ble en jevn kamp mellom to rekruttlag mandag kveld der hjemmelaget avgjorde kampen på ikke mindre enn tre presise kontringer. Den første kom allerede i andre spilleminutt da Niclas Schjøtt Semmen avsluttet et kjapt Kåffa-støt. Gutten som kom fra Drøbak/Frogn før denne sesongen satte dermed sin tredje scoring for sesongen. Martin Korshie Gavey satte den andre atten minutter senere. Skeid hadde ballen mest i oppgjøret på Eliteserieaneraen på Ekeberg, men det ble få sjanser uti av det. Daniel Størseth Lunde hadde den største på en heading før pause. Tre minutter før slutt kom hjemmelagets tredje scoring. Skeid hadde frispark, det ble slått for kort, Kåffa kontret og Niclas Schjøtt Semmen satte sitt andre for kvelden.

Øvrige kamper: Flint – Åssiden 0-1, mandag: Sarpsborg 08 2. lag – Asker 0–3.

Tabelltoppen: Bærum 12, Asker 10, Nordstrand 8, Åssiden 7, Gamle Oslo 7.





Avdeling 5

GJELLERÅSEN – READY 3–3 (0-1): Her skjedde det mye på Li kunstgress! Allerede etter 25 sekunder kunne hjemmelaget tatt ledelsen rett fra avspark, men forsøket ble stoppet i siste liten. I stedet scoret Ready i deres første angrep da Ernst Botheim Åbrandt satte et hardt innlegg fra venstre i mål fra fem meter. Utligningen kom fem minutter etter pause da innbytter Kristijan Coric dundret ballen inn fra 16-meteren etter en utsøkt kontring. Tre minutter senere mistet Gjelleråsen ballen på midten, Martin Solli rappet ballen, satte fart og scoret med et flatt skudd ned i hjørnet. Ny utligning kom i andre bølge etter en corner da Marcus Skjevik satte 2–2 drøyt et kvarter før slutt. Neste hendelse: Hjemmelagets målscorer Kristian Coric fikk rødt kort etter å ha reagert mot en Readyspiller etter at han ikke fikk straffespark. Så kom de heseblesende sluttminuttene: Det sto 91,30 på klokka da Ready og Eivind Fallås Dahl satte inn 2–3 og det som kunne bli hjemmelagets fjerde tap å rad. Det kom et langskudd i frustrasjon rett fra avspark, men skuddet fra 50 meter gikk utenfor. Men 96,16 sto det på klokka da utligningen kom. Gjelleråsens veteran Joakim Hjelkerud satte et frispark fra 20 meter rett i kassa. Og slik kom Gjelleråsens første poeng denne sesongen.

LØRENSKOG – LOKOMOTIV OSLO 0–2 (0-0): Begge lagene vil kjempe i toppen i denne avdelingen, de lå likt i poeng ved avspark og like likt etter en målløs og jevn første omgang på Strømmen stadion. Men etter hvilen kom de to scoringene, begge vakkert satt av Vemund Wøien. Hadelendingen er i sin andre sesong i Lokomotiv Oslo. Den første scoringen kom fem minutter etter pause. Et oppspill fra midten gikk via to entouch-pasninger til Wøien som kom helt fri, og avslutningen trillet sakte, men ganske sikkert inn i hjørnet via stolperota. Seksten minutter senere fikk han ballen også rett foran mål, fra 17 meters hold denne gangen og med venstrebeinet sendte han ballen ned i motsatt hjørne, også nå helt inne ved stanga. To velplasserte skudd avgjorde denne kampen. Fire minutter på overtid pådro hjemmelagets Espen Lindøe seg to gule kort for munnbruk. To pluss to er som kjent rødt. Lokomotiv Oslo er ubeseiret etter fire kamper og deler tabelltoppen med to andre lag.

Øvrige kamper: Bjørkelangen – Skedsmo 1-1, Spjelkavik – Skjetten 1-1, Træff – Funnefoss/Vormsund 6-0, mandag: Kristiansund 2. lag – Aalesund 2. lag 0-2 , Molde 2. lag – Hødd 2. lag 2-1.

Tabelltoppen: Træff 10, Skjetten 10, Lokomotiv Oslo 10, Aalesund 2. lag 9.

---

FAKTA

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 4. mai: 14.00: Oppsal – Nordstrand, 15.00: Bærum – Frigg, Asker – Gamle Oslo.

Søndag 5. mai: 14.00: Skeid 2. lag – Åskollen, Mjøndalen 2. lag – Flint.

Mandag 6. mai: 19.00: Åssiden – KFUM 2. lag, Ullern – Sarpsborg 2. lag.

AVDELING 5:

Lørdag 4. mai: 19.00: Lokomotiv Oslo – Bjørkelanngen (Frogner stadion).

Søndag 5. mai: 15.30: Aalesund 2. lag – Ready.





---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen