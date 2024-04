Cham har store mål for Nordstrand: – Skal kjempe i toppen i år og

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): – Du var spillende assistenttrener i fjor. Blir det spill i år og, Markus Cham?

– Vi får se på gutta, sier han til Dagsavisen og ler, før han følger opp:

– Nei, det blir bare å være hovedtrener i år. Det blir feil å sette ut spillere for meg selv, og jeg har nok med å være hovedtrener for dette laget. Samtidig er det veldig bra at Nordstrand 2 rykket opp til 4. divisjon, hvor jeg mest sannsynlig blir med litt, forteller han.

De siste sesongene har det vært Thomas Holm som har styrt Nordstrand-skuta. Han har nå fått sjansen i Eliteserien, som assistenttreneren til Johannes Moesgaard i KFUM Oslo. Dermed har Cham tatt steget fra assistent til hovedtrener på Niffen.

Les flere saker om lokalfotballen i Oslo

Klubbnomade

Sist sesong, da han var assistenten til Holm, noterte han seg for tre mål på sju kamper, samt 13 mål på 12 kamper for Nordstrand 2 i 5. divisjon.

– Mange gikk på slutten av året, og da hadde vi en tynn tropp. Da måtte jeg være med i et par kamper. Samtidig vet jeg hvor målet står. Jeg har jo vært i noen klubber, sier han med en sarkastisk latter og peker på alle klubbene han har vært innom.

For det er ikke akkurat småtteri. Hold dere fast. Østsiden, Fredrikstad, KFUM Oslo, Frigg, Lyn, Moss, Nybergsund Trysil, Kjelsås, Mysen, Råde, Lyn (igjen), Sagene, Østsiden (igjen), Bærum, Manglerud Star, Grei og nå Nordstrand. Det er hele 15 klubber siden 2006!

3 divisjon Korsvoll-Lyn Markus Cham (t.h.) under en av hans to perioder i Lyn (Korsvoll Fotball)

Les også: Frigg jakter bedre stabilitet i jakten på opprykk: – En jobb som må gjøres (+)

Har fokus på neste øvelse

Der de fleste trenere og spillere har satt seg klare resultatmål før en ny sesong, tenker Cham annerledes:

– Vi skal ta steg. Gjengen vår vil direkte opp, men det eneste jeg tenker på med disse gutta, er neste øvelse på feltet. Har vi fokus på det, vil resultatene komme. At vi er en av favorittene, skal vi være. Vi har vært i teten de to siste årene, så det er naturlig at vi vil være med i toppen og kjempe.

Hør podkast med tabelltipset for 3. divisjon:

Også hos Nordstrand har det vært en del utskiftninger, med blant andre Nidal Loulanti, Luka Fajfric og Ola Hognerud ut. Inn for å erstatte dem har Cham og Nordstrand hentet hele elleve spillere.

– Paul Monteiro har vært med meg i Nordstrand tidligere. Han er skadet nå, men han er god en mot en offensivt og defensivt. Han har sjeldent spilt høyreback, men det er der vi nok tenker å bruke ham. Yossef Ibrahim kommer fra Mjøndalen og er utrolig god teknisk. Han er en god kombinasjonspiller, men må bli bedre defensivt og i presset. Får han på plass det, er han en spiller av topp, topp klasse, sier Cham og fortsetter:

– Adil Zahid har vært i Lyn. Han ligner litt på Phil Foden. Teknisk god, bra på små flater og kommer til å fikse mange målpoeng. Markus Woldsund kommer tilbake til moderklubben og kommer med erfaring og er en målscorer. Han er en voksen spiller i garderoben.

– Og hva forventer du av deg selv?

– Mer enn det jeg forventer av alle andre rundt. Fotball er livet. Det er det eneste jeg har. Jeg bruker 99 prosent av dagen på fotball. Og den siste prosenten kan jeg ikke si her, sier han og ler.

Les også: Oslo mot Bærum i kampen om opprykk fra Trikkeligaen – slik spår vi 3. divisjon (+)

Storscorer tilbake

Mange ble overrasket da Oliver Midtgård plutselig re-signerte med Nordstrand i starten av mars. Han gikk på lån til Sarpsborg 08 i høst, men fikk kun kamper for rekruttlaget i 3. divisjon der han scoret tre mål på sju kamper. Han ble hentet inn for å redde 2. laget fra nedrykk og hadde et håp om spill på A-laget, men det ble med håpet. For Nordstrand scoret han 14 mål på 16 kamper før han dro til Sarpsborg.

I vinter trente han med Strømmen, Lyn og Skeid, men det ble til slutt Nordstrand igjen.

– Grunnen er at opplegget trigger meg. Jeg har veldig troen på Cham. Treningene med ham er gode, og Nordstrand har hentet inn mange bra spillere. Jeg kjenner opplegget godt, så det var en enkel beslutning, sier han til Dagsavisen og fortsetter:

– Selv om jeg har trent med klubber på høyere nivåer, hadde jeg en følelse på at Nordstrand var riktig for meg i 2024 for en god stund siden. Samtidig har det vært mange gode erfaringer å hente overalt. Lyn var veldig bra. De tror jeg kommer til å gjøre det bra i Obos-ligaen. Skeid har mange gode spillere, men en ny trener og det er mye som må på plass der for at de skal gjøre det bra, mener storscoreren.

Oliver Midtgård er tilbake i Nordstrand, og klar for en ny sesong på Niffen (Håvard Sollie)

Les også: Lånes ut fra Nordstrand til Eliteserien: – Føles surrealistisk (+)

Dyr pris å betale

Noe av grunnen til at han heller ikke fant seg en ny klubb var fordi han har en høy utdanningskompensasjon.

– Hadde jeg signert med Skeid, måtte de ha betalt FFK, Moss, Nordstrand og Sarpsborg. Jeg vet ikke om utdanningskompensasjonen har hatt noe å si, men jeg tror ikke det har hjulpet meg, hvert fall.

– Hvordan var vinteren din ellers?

– Det har vært en rotete oppkjøring med lite kamptrening, så jeg er ikke den kampformen jeg burde og vil være i. Men det kommer.

– Og hva er målsetningene deres?

– Nå skal vi rykke opp. Vi har ikke klart det på to sesonger, så det må være et mål vi sikter etter. Nordstrand er på veldig god vei. Vi har hatt bra resultater i det siste, vi har mange unge spillere som er bra teknisk og som vil opp og frem. Og det at Cham er veldig proff og dedikert kommer til å hjelpe oss, avslutter Midtgård.

Oliver Midtgård var tidligere i vinter på prøvespill i Skeid, og starta på topp i nedsablingen av Lørenskog. (Haakon Thon)

Les også: Skeid vant med storscorer fra 3. divisjon på topp (+)

Les også: Tre Oslolag i kampen om opprykk – slik spår vi 2. divisjon avdeling 2 (+)