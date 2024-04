Til slutt tapte Gamle Oslo – ble senket av storscorer: – Utrolig frustrerende!

VALLHALL (Dagsavisen): Flere lag har prøvd, men ingen har klart å stoppe Bærums storscorer Lasse Brandsdal denne sesongen. Ei heller Gamle Oslo klarte å temme Bransdal, som står med spinnville 12 mål på fire seriekamper.

Lørdag ble det to mål for Bransdal, som har scoret overlegent flest mål av alle på de fire øverste nivåene i Norge så langt i år.

– Han scorer jo mål for gøy, sier Severin Sørlie, som selv scoret et av Gamle Oslos mål, og sukker.

– Han er en god spiss. Han er ekstremt bra, en skikkelig målscorer. Men vi føler litt at det er det, så det er kjipt og tungt å tape her, sier Adam Larsen Kwarasey.

Severin Sørlie scoret for Gamle Oslo, men måtte se sitt lage tape årets første seriekamp. (Even Lübeck)

Første serietap

For i en kamp som bølget fram og tilbake stakk de gulkledde gjestene av med seieren, i en kamp som gjerne kunne endt 3–3 og 4–3 til Gamle Oslo. Dermed er Bærum det eneste laget i ligaen som er ubeseiret. Tapet var Gamle Oslos første denne sesongen i serien og deres andre i 2024, etter at det også ble tap for Skeid i cupen. Og nå har Bærum fått en luke på fem poeng ned til konkurrentene.

– Vi gjør egentlig en god kamp, men vi slipper inn tullete mål. Det er utrolig frustrerende, for det er et lag vi fint kan slå. Jeg er oppgitt og skuffa, fordi de har egentlig ingenting. Vi gir dem mål. Det er frustrerende. Vi må lære av det. Men vi tar med oss at vi er med og kjemper hele kampen mot det beste laget, sier Kwarasey videre.

– Det er bittert. Jeg synes vi styrer hele 2. omgang. Alt i alt en jevn kamp. Jeg tror ingen av lagene kunne sagt noe på en eventuell poengdeling, men det er utrolig kjipt å sitte igjen med null poeng. Det er typisk at de bruker de triksene i boken man kan mot tampen for å spare krefter og hale ut tiden, sier Azemi.

– Vi tar med oss mye positivt. Vi styrer 2. omgang og de slår veldig mye langt. Vi er sterke bak der, men vi gjør noen enkle feil som er skjebnesvangre, dessverre, sier han videre.

Fartsfylt 1. omgang

Gamle Oslo kom til toppoppgjøret med skade på nøkkelspillerne Pamadou Jatta, Fredrik Graham Hansen og Ivar Furu, som ble synlig fra starten av. Gledelig var det ellers å se tidligere Skeid-keeper Lars Martin Kvarekvål i buret, etter at han signerte for klubben for bare noen dager siden.

Han fikk det tidvis hett rundt øra og måtte se en 0–1 være et faktum etter halvspilt 1. omgang. Kristoffer Haugen fikk slå inn uten press og traff pannebrasken til Bransdal. Hvordan Gamle Oslo-forsvaret kunne la den overlegne toppscoreren stå helt alene på fem meter er en gåte, men spissen stanget uansett Bærum opp i 1–0.

0–1 ble til 1–1 seks minutter senere. Fitim Azemi prøvde å vippe gjennom Severin Sørlie, men pasningen ble egentlig brutt. Men Bærum surret det noe voldsomt til for seg selv, noe Sørlie takket og bukket for. Han stjal ballen på fem meter og banket inn utligningen.

Gamle Oslo så ut til å få med seg 1–1 inn til pause, selv om Bransdal like før hadde vært farlig frempå og skutt i tverrliggeren. Men minuttet på overtid ble Kristoffer Haugen lagt i bakken av Erik Stafford. Dommeren pekte på straffemerket, der Brandsdal var klinisk og hamret ballen i mål. Dermed sto det 2–1 til pause.

Full krangel og to røde kort

Sju minutter etter sidebyttet gikk Bærum opp i 3–1. Fender Sowe fant Felix Anthonessen, men pasningen fra sistnevnte tilbake til Sowe ble brutt. Christian Arvesen plukket opp ballen, gjorde alt på egen hånd da han plasserte ballen forbi Kvarekvål og i mål, via stanga, og til 3–1.

62 minutter var spilt da hjemmelaget reduserte til 2–3. En horribel feilpasning på egen halvdel fra Bærum sørget for at Gamle Oslo kom tre mot to. Daniel Tavakoli slapp på perfekt tidspunkt til Fitim Azemi, som satte ballen i det åpne målet fra ti-tolv meter.

Her har akkurat Fitim Azemi satt inn 2–3. (Even Lübeck)

Gamle Oslo presset voldsomt på for scoring etter reduseringen og Valstad var nær ved å utligne ni minutter før slutt da han kom alene med Vedeler. Men forsøket ble reddet etter en sterk benparade av den tidligere KFUM-målvakten.

Minuttet etter oppsto det noen fryktelig tumulter på sidelinjen, der Gamle Oslo-assistent Belmin Keranovic og Bærum-trener Knut Nielsen havnet i en ordentlig krangel og nesten i basketak. Det endte med direkte rødt kort til begge trenerne. Med andre ord – skikkelig temperatur inn i sluttminuttene!

Gamle Oslo-assistent Belmin Keranovic ble sendt på tribunen mot slutten av kampen. (Even Lübeck)

Gigantiske muligheter på tampen

Bærum virket paralyserte etter 2-3-scoringen og klarte ikke skape noen verdens ting mot tampen. Daniel Tavakoli var uhyre nær utligning etter et frispark fra Sørlie etter 87 minutter. Frisparket ble chippet inn på bakre stolpe og Tavakoli fikk skutt, men ballen gikk i stolpen og ut.

Såååå nære! Daniel Tavakoli skjøt i stolpen like før slutt. (Even Lübeck)

Og om mulig fikk de en enda større sjanse minuttet før full tid. Christiaan Wielens slo et herlig innlegg som havnet hos Felix Anthonessen. Han var nok ikke klar over at han var så alene i boks, og prøvde å hælflikke ballen i mål. Han burde – og kunne – dempet ballen og skutt fra fem meter, men Vedeler reddet hælflikket.

Felix Anthonessen var uhyre nær en utligning, men klarte ikke stokke beina. Han hadde krampe i begge leggene! (Even Lübeck)

– Jeg så at jeg var alene, men jeg hadde krampe i begge leggene og klarte ikke gjøre noe, sier Anthonessen.

En stuss fra Tavakoli fra ti meter som gikk utenfor var det siste som skjedde i oppgjøret. Dermed stakk Bærum av med alle tre poengene i det som var en gnistrende god fotballkamp!

---

Kampfakta

Gamle Oslo-Bærum 2–3 (1–2)

Vallhall, 200 tilskuere

Mål: 0–1 Lasse Brandsdal (24), 1–1 Severin Sørlie (30), 1–2 Bransdal (straffe, 45), 1–3 Christian Arvesen (52), 2–3 Fitim Azemi (62)

Gule kort: Lars Kvarekvål, Erik Stafford, Fender Sowe, Gamle Oslo.

Gamle Oslo: Lars Kvarekvål – John Valstad, Erik Stafford, Fender Bowe, Noah Lentze – Remi Jensen Telle, Felix Anthonessen, Daniel Tavakoli – André Marti, Fitim Azemi, Severin Sørlie.

---