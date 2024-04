3. divisjon: Frigg sjokkerer negativt

Her er kortversjonen av denne rundens kamper der Oslolagene har vært involvert.

Avdeling 3

ASKER - FRIGG 6-1 (2-0): Dette skulle vært toppkampen mellom to opprykkskandidater, men Frigg har startet serien med to tap. Men i begge kampene fikk laget dårlig betalt. Her skulle det bli annerledes. Kampen var helt jevnspilt til det begynte å røre på seg åtte minutter før pause. Ulrik Ferrer ble spilt fri i feltet, men Frigg-spissen måtte se at Asker-keeper Erik Hejer leverte en kjemperedning. Da kontret Asker, fikk en corner og Stian Trollebø Jørgensen stanget inn 1-0 på Føyka. Frigg hadde ballen og på neste kontring fikk Asker straffespark. Lagets vikarierende kaptein Roman Fazi satte ballen hardt opp i vinkelen. Igjen ble Frigg straffet hardt. Det forverret seg etter pause. Asker gikk rett i angrep fra avspark og Roman Fazi satte inn 3-0 etter et hardt innlegg fra høyre. Tolv minutter senere fikk Frigg endelig sin redusering da Marius Cassidy satte inn en keeperretur. Og de rødkledde fikk håpet tilbake. Det varte i et halvt minutt. For igjen gikk Asker rett fra avspark og scoret. Og denne gang gjorde Fazi alt selv da han fullførte sitt hattrick fra skrå vinkel. Litt av en dag for spilleren som har vært i Asker i hele karrieren. Friggs Peder Nomell satte ballen i stolpen, men to minutter senere satte Kristoffer Syvertsen inn 5-1 etter å ha blitt elegant frispilt av Sivert Ryssdalsnes. Her var det forskjell i effektivitet! Ydmykelsen ble fullført da Erik Kristiansen satte den siste med et langskudd på overtid. Frigg møter KFUM Oslo i cupen på Tørteberg onsdag. Skal det løsne der?

GAMLE OSLO - NORDSTRAND 2-2 (2-1): Nyopprykkede Gamle Oslo fortsetter å imponere og er ubeseiret etter tre kamper. I denne kampen var det Nordstrand som var nærmest, men de må slutte å gi bort mål. Bare tre minutter var spilt i Vallhall da Nordstrand skulle spille seg ut bakfra, men mistet ballen og Christiaan Wielens sendte 1-0 i en bue i mål. Fire minutter senere utlignet Oliver Midtgård for Nordstrand. Han hadde også et skudd i tverrligger før Fitim Azemi sendte Gamle Oslo i ledelsen igjen rett før pause. Men toppscorer Midtgård headet inn utligningen via tverrligeren etter pause. Begge lag hadde store sjanser, disse og reaksjoner etter kampen kan du lese i Dagsavisens referat her.

SKEID 2. LAG - FLINT 1-4 (1-2): I løpet av ett minutt midtveis i 1. omgang scoret Tønsberglaget to ganger foran de 38 tilskuerne på Nordre Åsen lørdag. Den første kom på en lobb fra 30 meter. Daniel Størseth Lunde reduserte for Skeid-rekruttene tre minutter før pause da han fikk ballen inne på 5-meteren og fikk kranglet ballen i mål. Den stillingen sto seg til bortelaget satte sine to siste etter 62 og 74 minutter. Dermed ligger lagene likt på tabellen med sine fire poeng.

Mandag 19.00: OPPSAL - SARPSBORG 2. lag

Mandag 19.00: ULLERN - KFUM 2. klag

Avdeling 5

READY - BJØRKELANGEN 2-0 (1-0): Etter tap og uavgjort i de to første kampene, kom sesongens første seier på Gressbanen kunstgress lørdag. Begge scoringene kom på headinger etter corner. Eirik Dæhli Ryen satte inn den første etter elleve minutter, mens Mathias Ebbesen satte den andre elleve minutter før slutt. Men mellom disse scoringene skjedde det mye foran de 120 tilskuerne som hadde stablet seg opp rundt snøfonnene rundt banen. Ready hadde også en suser i tverrliggeren og Ebbesen kom også alene med keeper. Bortelaget hadde også store muligheter og ropte på straffespark ved to anledninger. Sju gule kort ble delt ut, så det var temperatur i kampen som var ganske jevnspilt, men der de to dødballene ble avgjørende.

Mandag 18.00: LOKOMOTIV OSLO - MOLDE 2. LAG (Frogner stadion):

FAKTA

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 27. april: 14.00: Flint - Åssiden, Gamle Oslo - Bærum, 15.00: Åskollen - Ullern.

Søndag 28. april: 15.00: Frigg - Oppsal.

Mandag 29. april: 19.00: Sarpsborg 2. lag - Asker, Nordstrand - Mjøndalen2. lag, 19.15: KFUM Oslo 2. lag - Skeid 2. lag.

AVDELING 5:

Lørdag 27. april: 14.00: Gjelleråsen - Ready.

Søndag 28. april: 15.00: Lørenskog - Lokomotiv Oslo.

