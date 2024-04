Dette forklarer Friggs dårlige sesongstart: – Vi må heve oss tidsnok

TØRTEBERG: (Dagsavisen): Sesongens fem første kamper for Frigg har gitt fire tap og én seier, 0 poeng på tre ligakamper, 17 baklengsmål og bare sju riktig vei. Vi måtte spørre trener Magnus Aadland hva som har skjedd med laget som var spådd å kjempe i toppen etter en god vinter og oppkjøring.

– Hvis jeg skal være grei med spillerne, så hadde vi noen dager for mye påskeferie etter Skeid-kampen. Vi baserte oss på en god treningsuke inn mot seriestart, før det begynte å snø, slik at vi ikke fikk trent kamplikt inn mot Nordstrand. Da fikk vi en dårlig opplevelse der, så kom Grorud-kampen i cupen, som gjorde at vi ikke fikk trent ordentlig den uken heller, forteller Aadland og fortsetter:

– Nå har vi dratt på oss dårlige opplevelser, samtidig som tempoet i det vi gjør er for lavt. I de første kampene har vi spilt med for lavt balltempo og hatt for lav intensitet i forflytning og presspill. Da opplever vi at ting blir klamt og vanskelig, og man blir for feige til å gjøre de løsningene vi vet fungerer, sier han.

– Ikke fortjent bedre

Frigg-treneren erkjenner at laget famler litt etter grunnspillet de er så kjent for og med.

– Akkurat nå går ballen for sakte, slik at de alternative vi er vant til å bruke låser seg. Da blir vi tvunget til å spille i områder som vi ikke prioriterer å trene på. Vi får ikke ballen raskt nok opp, slik at vi havner i undertall i eget angrep og ikke overtallsituasjoner som vi har vært vant med. Det fører til at selv om vi får kjente situasjoner vi er skarpe i, spiller vi ikke på den kjente rytmen vi vet vi har i laget. Siden vi heller ikke har med oss den selvtilliten, klarer vi ikke å omsette sjansene når de kommer, forteller Aadland.

Selv om de har hatt nok sjanser til å score flere mål, og det har vært kamper som kunne vippet deres vei, føler Frigg-treneren at de egentlig ikke har fortjent mer enn de har fått i serieåpningen.

– Hvis marginene hadde vært med oss, og vi hadde scoret noen mål på riktige tidspunkt, kunne vi fått med oss noen poeng til her eller der. Men nå må vi trolig vinne 20 kamper på rad for å rykke opp, og det kan du ikke gjøre om du er avhengig av marginer. Det vinner du hvis du har ti målsjanser og motstanderen tre. Du må ta marginene ut av spillet, og være bedre enn motstanderen. Det er dit vi må, og vi vet at vi har oppskriften og kvaliteten på å få det til, sier Aadland.

Frigg ble spådd helt i toppen, men har slitt innledningsvis i 3. divisjon (Pål Karstensen)

Bekymret for opprykk

– Jeg tror det er litt som å sykle, at vi ikke har glemt hvordan vi spiller god fotball. Det å komme seg tilbake dit trenger heller ikke være noe hokus pokus. Så lenge ærgjerrigheten og innsatsen er der den var mot KFUM Oslo i cupen, har vi strukturen, kvaliteten og ferdighetene for å komme opp på nivå med det nivået vi viste i vinter. Jeg er ikke så bekymret for det, det er mer stoltheten vår som er såret etter en dårlig sesongstart med tap i flere lokaloppgjør, forteller Aadland.

Det han imidlertid er litt bekymret for er om de rekker å heve seg nok til å fortsatt kunne rykke opp.

– Vi har løftet oss tidligere, og kommer til å gjøre det igjen. Men nå handler det om at vi løfter oss tidsnok til at opprykkstoget ikke går. Det er såpass tidlig i sesongen, og vi har 23 kamper igjen å spille, at jeg fortsatt tror det er mulig. Men som vi sa i evalueringen etter forrige sesong, så er det ikke toppnivået vårt det er noe feil med, men bunnivået, sier Aadland og fortsetter:

– I fjor var det bare én avdeling du ikke trengte minst 70 poeng for å rykke opp. Allerede nå kan vi maksimalt få 69 poeng. Det betyr at vi er avhengig av en jevn avdeling der flere lag tar poeng fra topplaget. Er det ett lag som skiller seg ut og tar en Lysekloster har toget allerede gått. Faren for at vi gjør rent bord resten av sesongen, og likevel allerede har tapt for mange poeng er tilstede, forteller han.

Bedring mot Kåffa

Onsdag møtte de KFUM Oslo i andre runde av cupen, der Frigg skapte fint lite før pause. Etter hvilen hevet laget seg litt mer med ball, men da tillot de også flere sjanser andre veien. Selv med et 0-3-tap i bagasjen, var Aadland relativt godt fornøyd med lagets prestasjoner.

– Med tanke på hvor fryktelige vi har vært i seriestarten, er jeg egentlig ganske fornøyd med prestasjonen. Jeg synes vi i flere faser spiller bedre, og det ligger mer stolthet og ærgjerrighet i prestasjonen. Så har jeg sett oss spille med mer selvtillit på ball, sier Frigg-treneren og fortsetter:

– Hvis vi skulle fått med oss noe måtte vi unngått dødballscoringen i mot, og de bruddene vi spiller på oss etter pause. Ulrik måtte ha satt sine sjanser, og vi kunne også scoret på den Filip Pleym fikk på slutten. Da kunne vi kanskje melket et resultat, men du merker at Kåffa er de divisjonene bedre enn oss som tabellen tilsier, forteller Aadland.

Ting har ikke gått på skinner for storscorer Ulrik Ferrer og Frigg så langt denne sesongen (Pål Karstensen)

Han mener begge lagene har blitt bedre siden de møttes forrige gang i cupen, tilbake i 2021.

– Forrige gang vi møtte dem var Kåffa i Obosligaen. Jeg vil si at de er et bedre lag nå enn da, samtidig som vi ikke er noe svakere. Vi er kanskje litt ute og famler for øyeblikket, mens da vi møtte dem i 2021 var vi høyere og mørkere og hadde mer selvtillit. Jeg mener at kvaliteten på begge lagene er bedre, og at vi må finne tilbake til den selvtilliten og det spillet vi vet vi kan, sier Aadland.

Første mulighet for Frigg til å gjøre det er hjemme mot Oppsal, på søndag klokken 15.00.

