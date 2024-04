Endelig vant Frigg – og det uten Ferrer: - Vi trengte denne

TØRTEBERG (Dagsavisen): Storscorer og profil Ulrik Ferrer fikk seg en trøkk i magen i cupkampen mot KFUM onsdag, og måtte bytte ut like før slutt. Han spilte ikke søndag, men likevel vant altså Frigg!

Scoringen til Stian Barane tidlig i 1. omgang ble tungen på vektskålen fra Frigg, som vant årets første kamp etter full tid. De tok seg videre i cupen etter seier etter ekstraomganger mot Grorud i cupen, men søndagens triumf var deres første etter full tid på seks forsøk.

Og nå har de endelig tatt poeng også i serien, etter å ha startet med tre strake tap.

– Jeg har litt mer selvtillit nå. Jeg vet jo at jeg har kvaliteter. Jeg har kommet meg litt mer inn i laget nå. Det var dritdeilig å bli matchvinner, men enda deiligere å holde nullen og vinne. Vi trengte denne, sier matchvinneren om seieren.

– Solide defensivt og holdt nullen

– Og dere vinner uten Ferrer? Er dere bedre uten ham, spør Dagsavisen med en lattermild tone.

– Nei, nei. Vi merket savnet av Ulrik, men i dag handlet det mest om at vi var solide defensivt og holdt nullen. Ola (Meløy) er jo ganske lik som Ulrik – begge går i bakrom og jobber mye. Men vi håper at Ulrik kommer tilbake så fort som mulig.

Om kampen sier Barane, som kom fra Vard Haugesund i fjor sommer, følgende:

– Det er en jevnspilt kamp. Vi har mange sjanser. De har momentum på oss i store deler av 2. omgang, men vi klarer å ri det av og holde nullen. Det er ekstremt viktig at vi klarer å holde unna. Nå er det bare å bygge videre på denne kampen. Stopperne våre er ekstremt bra og vinner masse dueller.

Oppsal kom fra en euforisk cupopplevelse da de lenge hang godt med mot Vålerenga torsdag, men til slutt tapte 0–3. Mon tro om de hadde noen «hangover» fra kampen? De lignet ikke på seg selv og tapte fortjent 0–1 søndag.

Fartsfylt og store sjanser

Hjemmelaget fikk en drømmestart på oppgjøret og tok ledelsen etter ti minutter. Varg Støvland slo inn i boks, men innlegget ble blokkert. Returen havnet i beina på Stian Barane, som skjøt fra 17–18 meter. Ballen gikk via en uheldig Sarim Tariq og i mål bak en forfjamset Sebastian Lihaug.

– Det var en liten retningsforandring. En blanding av flaks og dyktighet, sier Barane og ler.

Så presenterte Oppsal og Kebba Lamin seg. Midtbanemannen fikk ballen i beina på 20 meter og hamret til på halvvolley. Sekundet etter smalt ballen i kryss-tverrliggeren bak Egil Evensen.

Halvtimen var spilt da hjemmelaget fikk en kjempesjanse. Ebrima Sawaneh dro av Lihaug og skulle bare sette ballen i det åpne målet, men vinkelen ble litt for skrå og angriperen satte ballen like utenfor.

Like før pause fikk Mathias Øfsti Bråten to muligheter. Først headet han utenfor fra fem meter, før han på overtid av 1. omgang kom alene med Egil Evensen. Bråten prøvde å legge ballen forbi keeperen, men en lekker benparade fra Evensen hindret scoring. Det gjorde også at det sto 1–0 til pause.

Roligere 2. omgang

Oppsal fikk mer fart offensivt da Mats Brændvang kom inn etter halvspilt 2. omgang. De presset hardt på for utligningen på tampen og flyttet opp midtstopper og kaptein Kalle Roba de siste minuttene, men det hjalp ikke for de hvitkledde gjestene.

Selv om de trykket Frigg langt tilbake i banen, klarte de ikke skape all verden. Og det lille som kom hadde Egil Evensen god kontroll på. Den aller største kom etter 95 spilte minutter, da en crosser fra Emil Horn gikk gjennom hele feltet. Matheo Hoang var centimeter unna å touche ballen og gi den en retningsforandring, men var akkurat for sent ute. Dermed endte det 1–0 til Frigg.

– Når vi leder 1–0 er det naturlig at de får en del halvsjanser, men de skaper ingen kjempestore. Det var greit å få de tre poengene, men det kunne fint blitt 1–1 og. Nå er det bare å kjøre på og skape enda mer, samt å være enda mer solide bakover fremover, avslutter Barane.

---

Kampfakta

Frigg-Oppsal 1–0 (1–0)

NorskTipping-ligaen avd. 3

Tørteberg, 70 tilskuere

Mål: 1–0 Stian Barane (10)

Gule kort: Marius Cassidy, Varg Støvland, Joakim Holmedahl, Ola Meløy, Frigg. Matheo Hoang, Matarr Sarr, Oppsal.

Frigg: Egil Evensen – Marius Cassidy, Trygve Løberg, Øyvind Heia (Jakob Jørgensen etter 88), Samuel Gray (Lars Evensen etter 90) – Varg Støvland, Benjamin Rio-Moe, Joakim Holmedahl (Peder Nomell etter 75), Ola Meløy (Aksel Engesvik etter 88) – Stian Barane (Adonai Kidane etter 75), Ebrima Sawaneh.

Oppsal: Sebastian Lihaug – Sarim Tariq (Emil Horn etter 67), Kalle Roba, Matheo Hoang – Matarr Sarr (Mats Brændvang etter 67), Anujan Rajendram, Kebba Lamin, Florind Lokaj (Eivind Johnsen etter 86) – Ebrima Jammeh (Tin August Nguen etter 74), Sebastian Helgesson (Yazdani Kamara etter 46), Mathias Øfsti Bråten.

---