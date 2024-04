Spinnvill Gamle Oslo-avslutning ga ny seier og tabelltopp

TØRTEBERG (Dagsavisen): Gamle Oslo ble presset langt bak i banen på 1-1 borte mot Frigg lørdag. To kontringer på to minutter senere sto det imidlertid 3-1, og nå topper laget tabellen etter enda en seier.

For på stillingen 1-1 hadde Frigg flere store sjanser. Den største kom etter 82 minutter, da Lars Evensen skjøt i blokka fra 12 meter. På returen plukket Pamadou Jatta opp ballen, så at innbytter Andreas Skattum startet i bakrom og slo en perfekt stikker. Alene med keeper var Skattum iskald og satte inn 2-1.

Og som om ikke det var nok, kontret gjestene inn 3-1 minuttet etter da storscorer Severin Sørlie satte på turboen. Det var nesten en kopi av 2-1 – Sørlie var kald alene med keeper, banket ballen opp i nettaket til 3-1 og sørget for ellevill jubel blant de fremmøtte med et hjerte i Gamle Oslo.

– Vi er ikke bare Instagram-stjerner og modeller, men vi kan spille fotball, vi og. Det kan du skrive, sier kaptein Fender Batu Sowe til Dagsavisen.

Her har Andreas Skattum satt inn 2-1. (Even Lübeck)

Gikk for seier

– Hva tenker man på 1-1, når Frigg presser hardt på for scoring og seier?

– Gutta kjente nok litt på 90-minutteren mot Skeid. Vi ble løpende en god del etter, men vi viser karakter og at vi er et voksent lag, selv om vi hang litt i tauene. Det sier mye om moralen i laget. Vi graver dypt og viser at vi har vilje, sier kapteinen.

Her har Severin Sørlie punktert kampen. (Even Lübeck)

– På 1-1 tenkte vi ikke at vi var fornøyde med å ta ett poeng. Vi så at det var muligheter mot dem. Ja, vi følte at vi var under press en periode og det gikk på kapasiteten vår, som vi er fullstendig klar over. Det er fordi vi ikke orker helt inn, men også de er slitne. De blir sultne på en seier og det ser vi. Så jukser vi litt med å stå igjen med to kanter, og det får vi betalt for, sier trener Adam Larsen Kwarasey.

– Det er nydelig å se at planen fungerte gjennom hele kampen – holde tett bakover ikke la dem straffe oss i mellomrommet. Vi vet at de vil inn i midten, men det demmet vi bra opp for. De scorer faktisk når de kommer rundt, noe vi ønsket de ville gjøre. Det var en bra dag, vi følger planen hele veien og er kjempefornøyde med det, sier treneren videre.

Topper tabellen

Som det eneste laget i avdelingen står Gamle Oslo med seks poeng etter to kamper. Dermed topper de avdelingen. Opprykksfavoritt Bærum har vunnet sin første kamp, men har kun spilt én.

– Vi tenker alltid neste kamp. Alle har vært gode de første to kampene. Det er helt klasse. Vi håper jo på tabelltopp om 20 runder. Vi må bare skyte hardt ut. De to første kampene viser bare at vi er et bra lag. Folk har forventet andre ting, men vi har troen på oss selv og vet hva vi kan gjøre, så vi skal fortsette med å vise oss frem.

– Å stå med seks poeng etter to tøffe bortekamper, mot Ullern og Frigg, er vi stolte over. Er vi heldige og klarer å holde oss skadefrie og gutta er sultne og vil jobbe videre, tror jeg vi skal klare å holde oss i toppen. Frigg er jo det samme laget som i fjor og kom på 2. plass, så man skal ikke se bort ifra at vi blir å se i toppen, sier treneren videre.

– Blir det feiring av tabelltopp i kveld?

– Vi får se. Jeg er bare fornøyd med seier, sier Larsen Kwarasey og ler.

– Justisen, hvisker kaptein Sowe og ler enda mer.

Skuddet til Lars Evensen som gikk i blokka. Noen sekunder senere sto det 2-1 til Gamle Oslo. (Even Lübeck)

Scoring rett før pause

Det var ikke mye å skrive hjem om fra den første omgangen. John Valstad var farlig frempå etter et kvarters tid da han skjøt fra kloss hold, men forsøket gikk langt over.

Noen minutter senere skapte Frigg sin første mulighet da Noah Risberg slo inn i boks. På bakre stolpe kom Samuel Gray og skjøt på helvolley, men skuddet gikk til side for mål.

Så, når kampuret hadde bikket 45 minutter, gikk Gamle Oslo opp i ledelsen. Fitim Azemi fikk ball i mellomrom og spilte en vakker stikker til Severin Sørlie. Han la ballen under Egil Evensen og i mål til 1-0, som også var stillingen til pause.

Fortjent utligning etter kjempesjanser

Aadland var tydelig ikke fornøyd med de første 45 minuttene og gjorde hele fire bytter i pausen. Det så ut til å hjelpe for et Frigg-lag som kom ut i 100.

På de første to minuttene av den andre omgangen fikk Ferrer to gigantiske muligheter. Først ble han spilt gjennom og fikk skutt fra 17 meter, men forsøket gikk like over. Minuttet etter dro han av Gamle Oslo-keeper Moe, men forsøket ble stoppet på strek av en oppofrende Erik Stafford, som haltet etter den heroiske involveringen.

Ulrik Ferrer jubler for utligningen. (Even Lübeck)

På det tredje skulle det skje for Ferrer. Frigg kontret og Noah Risberg fikk en halv banehalvdel å løpe på. Han så at Ferrer lurte på bakerste stolpe, og den notoriske målscoreren hadde både flaks og var god da ballen gikk via låret til Stafford og på bakre stolpe, der Ferrer bare kunne banke ballen i åpent mål. Det var nok et av de letteste målene storscoreren har scoret.

Etter scoringen måtte også Stafford takke for seg, etter involveringen på strek like før. Inn kom Sondre Mølsæter, som bare spilte fire kamper sist sesong og har slitt stort med skader.

– Han har nesten ikke spilt fotball de siste årene, men kommer likevel inn og spiller en kjempekamp. All honnør til ham, sier kaptein Sowe.

Store muligheter på tampen

Utover i omgangen kom Gamle Oslo mer og mer med i oppgjøret igjen. De skapte flere halvsjanser og cornere, men det tok først 76 minutter før den neste store sjansen i kampen kom. Fredrik Graham Hansen spilte gjennom Daniel Tavakoli, som kom alene med keeper.

Den tidligere Oppsal-spissen, som like før signaliserte at han måtte bytte fordi tanken var tom, prøvde å plassere ballen i lengste hjørne. Evensen vartet opp med en kjemperedning som sørget for at det fortsatt sto 1-1 inn i de siste minuttene.

Ulrik Ferrer var en halv centimeter unna å sette inn 2-1 til Frigg, men var akkurat for sent ute. (Even Lübeck)

To minutter etter var det Frigg sin tur. Samuel Gray kom på løp ute til venstre og slo inn. Ferrer luktet lunta i boks og var på innlegget, men var halvsekundet for sent ute og rakk akkurat ikke frem.

Så puttet altså Gamle Oslo to mål og vant 3-1.

---

Kampfakta

Fotball, NorskTipping-ligaen avd. 3

Frigg – Gamle Oslo 1-3 (0-1)

Tørteberg, 175 tilskuere

Mål: 0-1 Severin Sørlie (45), 1-1 Ulrik Ferrer (50), 1-2 Andreas Skattum (82), 1-3 Sørlie (

Gule kort: Pamadou Jatta, Gamle Oslo.

Frigg: Egil Evensen – Trygve Løberg, Jakob Jørgensen (Noah Risberg fra 35.), Samuel Gray, Marius Cassidy (Lars Evensen fra 46.) – Ola Meløy (Aksel Engesvik fra 46.), Benjamin Rio-Moe, Joakim Holmedahl (Varg Støvland fra 46.), Ulrik Ferrer – Stian Barane (Peder Nomell fra 46.), Ebrima Sawaneh.

Gamle Oslo: Emil Moe – John Valstad, Erik Stafford (Sondre Mølsæter fra 53.), Fender Sowe, Fredrik Graham Hansen – Daniel Tavakoli (Noah Lenze fra 77.), Pamadou Jatta, Remi Jensen Telle (Andreas Skattum fra 60.) – Christiaan Wielens (Andre Marti fra 77.), Fitim Azemi (Felix Anthonessen fra 60.), Severin Sørlie.

---

