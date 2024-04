Gamle Oslo stadig ubeseiret - Midtgård-dobbel i poengdeling

VALLHALL (Dagsavisen): I det som var et nydelig vorspiel til Lyn-Vålerenga senere lørdag, fikk tilskuerne virkelig valuta for pengene i Vallhall lørdag ettermiddag. De 200 fremmøtte fikk se to scoringer de første sju minuttene, en like før pause og en kvarteret før full tid. To til hvert av lagene, som gjorde at det endte 2–2.

– Det hadde passet jævlig bra med ett mål til og seier. Jeg er misfornøyd og skuffet med 2-2, spesielt på måten vi slipper inn målene på. Det er surt med uavgjort. Vi vil jo vinne kamper. Nå har vi to uavgjorte på rad nå, i to kamper vi burde vunnet. Men vi skal ikke grave oss helt ned. Vi har fem poeng etter tre kamper mot tre gode lag, men jeg skulle ønske vi kunne slått enten Asker eller Gamle Oslo, sier Oliver Midtgård, som scoret to mål lørdag, til Dagsavisen.

– Jeg føler vi dominerer kampen fra start til slutt, også scorer de på to feil fra oss. Vi visste at de var farlige på kontringer, så all cred til dem. Der er de gode. Men denne kampen burde vi vunnet, slår han fast.

Trener Markus Cham sier følgende om viktigheten av Midtgård:

– Han er klasse. Han gjør det han skal. Oliver har kommet tilbake til oss for å score mål, og det gjør han bra. Ti av ti på han, sier Cham.

Halvveis fornøyd Kwarasey

Adam Larsen Kwarasey, som fikk gult kort for å kjefte på dommeren mot tampen av oppgjøret, var brukbart fornøyd.

– Det var greit med ett poeng når kampen blir som den blir. Det er de samme tingene det går på for oss – å orke. Vi har ikke trent like mye som de andre og fortsatt å gjøre det på vår måte. Vi er ikke helt der motstanderne er formmessig, men det kommer seg. De har mye ball og er rundt 16-meteren stort sett hele kampen. At de scorer to mål er helt fortjent og greit, men vi kan også score et par mål til.

– Tanker om sju poeng etter tre kamper og 2. plass?

– Det er sterkt at vi ikke har tapt enda. Det er positivt. Vi har et veldig bra lag og kan konkurrere i alle kamper. Vi kunne fint hatt ni poeng og. Vi leder denne kampen her to ganger og slipper inn enkle mål. Men sju poeng – to seire og en uavgjort mot tre lag som har blitt regnet med helt i toppen, er ikke dårlig, sier Kwarasey.

Nå venter serieleder Bærum, som har gjort rent bord de første tre kampene, neste lørdag i Vallhall.

– Det blir nok en bra test, men jeg tror fort Nordstrand er enda bedre enn Bærum. Jeg gleder meg. Jeg tror de kan være mye av det samme som Nordstrand, så det er en kamp vi virkelig gleder oss til.

Adam Larsen Kwarasey med tidligere Vålerenga Hockey-profil Brede Cziczar. (Even Lübeck)

To tidlige scoringer

1–0 var et faktum etter bare tre minutter. Nordstrand prøvde å spille seg ut bakfra, men mistet ball på 17 meter. Christiaan Wielens skjøt fra 16 meter – ballen gikk i en bue over keeper Jonathan Reiersen og i mål til 1–0.

Lagene var like langt fire minutter senere. Reda Chikh fant Oliver Midtgård, som hadde startet i bakrom. Han var kontant alene med Emil Moe og banket ballen i nærmeste til 1–1.

– Jeg timer løpet bra i bakrom og får en bra ball fra Reda. Så er det bare å skyte på instinkt og se den gå i mål, sier Midtgård om 1–1.

Så var det smått utrolig at ikke Midtgård satte inn sitt andre etter halvtimen spilt, da han bare skulle skyte ballen i det åpne målet. Der sto Fender Sowe og reddet på strek. Minuttet etter headet samme spiss i tverrligger. Nordstrand presset da virkelig hardt på for 2-1-målet!

Isteden sendte Fitim Azemi hjemmelaget opp i 2–1 like før pause. Den tidligere Eliteserie-spissen, som står med 116 kamper på toppnivå, vet fortsatt hvor målet står. Han ble spilt alene gjennom av Pamadou Jatta og plasserte ballen i nærmeste hjørne. 2–1 sto det også til pause.

Gamle Oslo solgte burgere og mye annet snacks før og etter kamp. Til høyre Erik Stafford, som ble skadet mot Frigg sist runde. (Even Lübeck)

Store Nordstrand-sjanser

Som i den første omgangen handlet det meste om gjestene i blått. 50 minutter var spilt da Kasper Krokan kom alene med Moe, men han reddet mesterlig. På returen vartet samme mann opp med en kjemperedning på skudd fra Chikh.

Kvarteret ut i omgangen var det Runar Johnsen som fikk en stor mulighet, da han fikk skutt fra 14 meter upresset. Forsøket gikk flere meter over.

Til slutt fikk Nordstrand fikk lønn for skrevet, da kampuret viste 73 minutter. Et innlegg fant Edvard Vestby på bakerste stolpe. Han headet ballen inn i boks igjen og fant Midtgård, som sto upresset fra fem meter og stanget ballen via tverrliggeren og i mål.

– Jeg så at ballen gikk for langt og at Edvard var bak meg. Jeg omstilte meg kjapt og fikk hodet på ballen, så det var to brukbare mål.

Store sjanser på tampen

Tre minutter etter utligningen fikk Ari Bewianberg en kjempesjanse til å fullføre snuoperasjonen. Runar Johnsen Frøhaug spilte gjennom spissen som kom alene med Moe. Forsøket gikk like over, til stor skuffelse fra Nordstrand-fansen.

Så var det Gamle Oslo som var nær. Et skudd fra John Valstad gikk i blokka og havnet i beina på Andreas Skattum. Innbytteren blåste ballen himmelhøyt over fra sju-åtte meter.

15 sekunder før 90 minutter var passert da hjemmelaget fikk en ny stor mulighet. Daniel Tavakoli kom i lange klyv og fant Skattum ute til høyre, som igjen skjøt. Også denne gang gikk forsøket like over. Dermed endte det 2–2.

Nordstrand ønsket straffe på tampen, men deres bønner ble ikke hørt. (Even Lübeck)

Skuffet Cham

Markus Cham var ikke særlig fornøyd etter poengdelingen.

– Det er som jeg har sagt før – vi er vår egen største fiende og brenner masse sjanser vi burde satt i mål. Vi har bare oss selv å takke. Gamle Oslo er et veldig bra lag individuelt, men vi trener fem ganger og de to. Det ser man mot slutten av kampen, også klarer vi likevel ikke vinne. Det er for dårlig, sier Cham.

– Før kampen ville jeg ikke tatt 2–2. Jeg er ikke fornøyd, men ett poeng er hvert fall noe. Fem poeng etter tre kamper er fire for lite. Vi burde hatt fire poeng mer. Vi burde helt klart slått Asker og vi burde også slått Gamle Oslo. Vi må bare tilbake på feltet og jobbe, sier treneren og fortsetter:

– Det er på feltet vi legger grunnlaget. Vi er for dårlige i oppspillsfasen bakfra, vi brenner for mange sjanser. Banespillet generelt er bra, men ballen må jo ende i mål. Der er vi ikke gode nok.

---

Kampfakta

Gamle Oslo-Nordstrand 2–2 (2–1)

Vallhall, 150 tilskuere

Mål: 1–0 Christiaan Wielens (3), 1–1 Oliver Midtgård (7), 2–1 Fitim Azemi (43), 2–2 Midtgård (73)

Gule kort: Fredrik Graham Hansen, Gamle Oslo. Trygve Solberg Aarstad, Nordstrand.

Gamle Oslo: Emil Moe – John Valstad, Fender Bowe, Nikolai Aarø, Fredrik Graham Hansen – Daniel Tavakoli, Pamadou Jatta (Remi Jensen Telle etter 53), Felix Anthonessen (Sebastian Salgueiro etter 70) – Christiaan Wielens (Noah Lentze etter 81), Fitim Azemi (Andreas Skattum etter 70), Severin Sørlie (André Marti etter 70).

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Berger Kisaruko (Emmanuel Kisaruko etter 64), Edvard Vestby, Ludvig Werner, Jonas Jensen Nysæter – Yossef Ibrahim (Ari Bewianberg etter 62), Runar Frøhaug Johnsen, Trygve Solberg Aarstad (Ørjan Frøhaug Johnsen etter 67), Kasper Krokan (Otman Khris etter 63) – Oliver Midtgård, Reda Chikh (Paul Monteiro etter 88).

---