Frigg jakter bedre stabilitet i jakten på opprykk: – En jobb som må gjøres

Etter opprykket i 2021, fulgte det et nedrykk for Frigg i 2022, som endte sist med 20 poeng tross at de til tider spilte ball i hatt med sine motstandere også på nivået over. I jakten på et nytt opprykk scoret laget utrolige 98 mål forrige sesong, men det ble likevel en 2. plass, bak suverene Lysekloster. I år er målet å ta et steg opp.

– Målet er å rykke opp denne sesongen. Det er vi klare på. Samtidig har jeg kronglet nok sesonger i toppen av 3. divisjon, slik at jeg vet at det er en tøff jobb som skal gjøres. I fjor måtte du i snitt ha 70 poeng for å rykke opp, og det er en vanskelig øvelse å komme seg dit, sier Frigg-trener Magnus Aadland til Dagsavisen.

Må opp ett hakk

I Friggs avdeling havnet Lysekloster på akkurat 70. Eidsvold Turn vant sin avdeling på 75, mens Eik Tønsberg hadde 71. Follo og Strindheim rykket opp med 69 poeng, mens Viking 2 slapp unna med bare 64 poeng. Tonen er dermed satt på hva Frigg må oppnå denne sesongen.

– Vi hadde et veldig høyt toppnivå i fjor, og der var det ikke mange som fulgte oss. Samtidig ser vi at vi hadde en lang vei opp til 70 poeng, og lengre til å oppnå den poengsummen Eidsvold plukka. For å få til det kan du bare spille to uavgjorte, og må vinne resten. For Hønefoss holdt det ikke med en uavgjort og ett tap, så det er ikke enkelt, forteller Aadland.

I år har Frigg havnet i en fin Trikkeliga, med seks andre Oslo-lag. I vårt tabelltips har vi tippet at det er Bærum som blir lagets store utfordrer om seriegullet denne sesongen, men at Frigg absolutt har muligheten.

– Vårt største problem i fjor var at vi manglet den stabiliteten som de beste lagene hadde. Noe var tilfeldig, men litt av grunnen var at vi hadde store utskiftninger på laget. Før sommeren hadde vi åtte forskjellige stopperpar, der ingen av dem var stoppere. Du kan heller ikke være misfornøyd med to juniorer som får sine første 90 minutter som stoppere etter at de har spilt hele livet sitt som midtbanespillere, sier Frigg-treneren.

Har forsterket defensivt

Før årets sesong har laget hentet inn Trygve Løberg fra Grorud, Jakob Jørgensen fra Oppsal og nå helt på tampen Noah Risberg fra Vålerenga for å styrke de bakre rekkene.

– Vi prøvde å gjøre det beste ut av det, men vi mistet nok en del poeng på forsvaret i fjor. Hvis vi hadde hatt stoppere som syntes det var gøy å nikke ballen, så hadde jo det hjulpet oss i forsvar, sier Aadland og ler før han fortsetter:

– Trygve og Jakob er klare forsterkninger for oss, og vi håper også at Øyvind (Heia) blir skadefri. Med signeringene vi har gjort defensivt håper jeg at vi får et mer defensivt solid lag, forteller Aadland.

Offensivt har laget også forsterket seg, med Filip Mardal og Stian Berane. I tillegg har Florind Lokaj trent med laget, og spilte Supercup-finalen, etter at han prøvespilte for Grorud tidligere denne vinteren.

– Florind er en fryktelig god fotballspiller, men vi må finne ut av om han vil trives med å spille for oss. Han må ha som motivasjon og ambisjon å bruke oss som et springbrett, og det høres kanskje rart ut, men spillerne vi henter må ikke ønske å bli Frigg-spillere. De må ha høyere ambisjoner, så kan vi hjelpe hverandre på veien, sier Aadland og fortsetter:

– Om Florind blir med oss er litt opp til han. Han må bestemme om vi er riktig sted for han per nå. Jeg har sett Florind siden han var 15 år, og er veldig overrasket over at han ikke spiller i toppfotballen i dag. Vårt mål må være å få ut det, slik at han kan ta steget oppover igjen, forteller Aadland.

Florind Lokaj var tidligere i vinter på prøvespill i Grorud, men dukket i Supercup-finalen opp som Frigg-spiller mot Skeid, som han forlot etter forrige sesong. (Pål Karstensen)

Knuste Bærum i vinter

I oppkjøringen har laget vunnet fem kamper og tapt tre, inkludert en sterkt 4-0-seier over Bærum. Laget ble også mestscorende lag i Obos Supercup, til tross for at de tapte finalen mot Skeid. Nå venter det en saftig åpningskamp mot Nordstrand lørdag klokka 15.00 på Tørteberg.

– Vi har egentlig ikke fått helt rå matching i vinter. Både Asker, Bærum og Ullern er klubber som man anser som 2. divisjonsklubber, men som er i et generasjonsskifte. Det er godt mulig de har forsterket seg inn mot sesongstart, men da vi møtte dem vil jeg si at etablerte 3. divisjonsklubber som Nordstrand og Oppsal er foran, forteller Aadland og fortsetter:

– Hvis vi skal bli for gode til å spille mot lagene i 3. divisjon og rykke opp, trenger vi kamper der vi møter lag på høyere nivå for å ha noe å strekke oss etter. I tillegg til kampene i Supercupen, har vi møtt Raufoss, som stilte med toppa lag. Eidsvold Turn spilte vel sin beste kamp i vinter mot oss, før vi møtte Skeid i finalen. Det har vært kamper vi har lært masse av, sier Aadland som gjerne skulle byttet avdeling med Nordstrand.

– Det er alltid gøy å kjempe om pokaler, og kult å komme til finale, men jeg tror læringen for oss som lag hadde vært bedre om vi bytta gruppe med Nordstrand. Hadde vi fått fem kamper mot 2. divisjonsmotstand kunne det gitt en vel så god oppkjøring for oss, selv om vi hadde røket ut. Men jeg skjønner godt at de lagene også vil spille mot bedre motstand enn seg selv.

– Vi får bare gjøre jobben og rykke opp i år, så kanskje vi blir invitert i en annen gruppe neste år, avslutter Aadland og smiler.

