Flau serieåpning fra Grorud endte med rødt kort og klart hjemmetap

Grorud underpresterte forrige sesong, etter å ha rykket ned fra Obosligaen. Da var laget aldri i nærheten av å rykke opp igjen, og trener Jonas Rygg ble byttet ut med Andreas Alrek midtveis i sesongen. Alrek fikk litt mer skikk på det utover høsten, og har siden det fått en vinter og en oppkjøring på seg. Både til å få inn sine egne spillere, og få satt en ny struktur og hverdag for sitt Grorud-lag.

Det gir også mer forventningspress på å levere, men hjemme på Grorud match kunstgress i årets første ligakamp var det Strindheim som kom best i gang. Magnus Hammerås ble spilt tidlig igjennom i bakrom, og kom seg alene med keeper Vegard Storsve som kom seg ut og gjorde seg stor.

Strindheim-spissen fikk touchet ballen forbi, men den gikk heldigvis for Grorud i stolpen og ut før Grorud fikk klarert til innkast. På det påfølgende frisparket fikk Hammerås nok en stor mulighet, da innkastet falt ned i beina hans inne i Grorud-boksen. Spissen tok et par steg og fyrte løs fra skrå vinkel, men blåste skuddet over mål.

Les flere saker om lokalfotballen her

Dubois med årets første

Gjestene kom klart best i gang, og bare et par-tre minutter etter dobbeltsjansen kom Strindheims første mål. Gjestene skaffet seg hjørnespark, som ble slått inn på første stolpe. Der ble ballen flikket videre av Strindheims Johann Kosberg og midt inne i feltet løpte Niklas Solem seg fri og headet ballen ned i hjørnet. Strålende cornervariant fra gjestene, som var fullstendig overlegne det første kvarteret.

Grorud hevet seg litt etter det, og kom seg mer med i kampen. Det ble imidlertid mye balltrilling i bakre rekker og noen spede forsøk fremover. Preben Asp fikk en ålreit mulighet på corner da vi rundet kvarteret, og det neste kvarteret jobbet Grorud seg fremover på banen og skapte mer og mer før utligningen satt.

Groruds første ligamål for sesongen kom av fjorårets komet, Musa Dubois, som også blir en veldig viktig brikke for Andreas Alreks menn. Simen Beck slang en lang ball inn i feltet, som ikke ble klarert av Strindheim-forsvaret. Dubois plukket opp ballen på kanten av 16-meteren og curlet den nydelig i det lengste krysset til 1-1 like etter halvtimen var spilt.

Les også: Tre Oslolag kjemper om opprykk – Dagsavisens tabelltips for 2. divisjon avd. 2 (+)

Strindheim kontret Grorud i senk

Det skulle imidlertid ikke gå mer enn et par minutter før gjestene tok tilbake ledelsen. Hayder Altai spilte ballen opp på Herman Paulsrud som mistet ballen i midtbaneleddet. Altai prøvde å vinne den tilbake, men ble vendt av og ballen ble spilt opp i bakrom på Johann Kosberg. Han stormet mot mål, og brukte Mats Andersen som skjerm, da han curlet ballen rundt Grorud-stopperen og ut i det lengste hjørnet.

En meget god prestasjon av Strindheim-spissen, og det var ikke ufortjent at Strindheim tok tilbake ledelsen. Det ble farlig omtrent hver eneste gang Strindheim kom over midten og fikk angripe Grorud-forsvaret. Slik det også ble det de gangene Musa Dubois fikk ballen inne i Strindheim-feltet.

To minutter på overtid fikk Strindheim nok en gedigen mulighet på corner. Thomas Nyheim slo strålende hjørnespark for Strindheim, og nok en gang fikk Kosberg flikket ballen mot mål. Denne gang ble den reddet på streken, og sekunder senere blåste dommeren av for pause med Strindheim i ledelsen.

Les også: Grorud vant oppkjøringens siste kamp – sjekk alle vinterens resultater (+)

Kosberg punkterte kampen

Det første kvarteret etter pausen skjedde det egentlig fint lite. Grorud hadde mye ball, men Strindheim forsvarte seg godt. Gjestene ropte på rødt kort da de mente Hayder Altai hindret Johann Kosberg på vei mot mål, men dommer valgte å la spillet gå, og gå i stedet gult til Moa Mahin noen minutter senere.

20 minutter før slutt kom Dubois til det som var Groruds første mulighet etter pause, da kombinasjonsspillet mellom Didrik Sereba, Preben Asp og Dubois endelig satt. Kantspilleren løp inn fra motsatt kant og kom først på Asps innlegg, men skudet ble mesterlig blokkert av en Strindheim-spiller.

Ti minutter før slutt fikk Kåffa-innleide Yasir Sa’Ad muligheten til å utligne, men ballen skled av foten. I stedet kontret Strindheim inn 3-1. Grorud slo et innlegg inn i Strindheim-boksen og sto litt for høyt da Strindheim klarerte ballen. Magnus Hammerås gjorde en veldig god jobb feilvendt og spilte fri fire Strindheim-spillere mot Mats Andersen i Grorud-forsvaret.

Les også: Grorud jakter centimetere med isbad og fryktløshet: – Skal være et helvete (+)

Frustrert Andersen utvist

Ballen ble slått over fra Anders Nytoft til spissmaker Johann Kosberg, som alene med keeper Storsve trillet ballen i det lengste hjørnet. Etter det var Grorud aldri i nærheten av å komme seg tilbake i kampen, og tapte seriepremieren på hjemmebane fortjent etter en svak prestasjon der laget skapte lite og slapp til mange sjanser mot.

Som om ikke det var nok ble Mats Andersen utvist like før slutt, da han rett og slett knyttet sneven og slo en Strindheim-spiller i brystet. Et særdeles fortjent rødt kort, som trolig også vil føre til en lengre suspensjon for Grorud-stopperen. Sånt hører ikke hjemme på en fotballbane.

Grorud møter nå Frigg borte i cupen i midtuka, før Junkeren venter borte i neste serierunde. Da må Andreas Alreks menn opp i ringa, mot det som er nok ett av avdelingens bunnlag.

Les også: Skeid åpnet sesongen med forrykende oppgjør: - En kjempeprestasjon (+)

Les også: Sørlie herjet da Gamle Oslo slo Ullern i sjumålsthriller (+)

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd 2, serierunde 1

Grorud – Strindheim 1-3 (1-2)

Grorud match kunstgress

Mål: 0-1 Niklas Solem (11.), 1-1 Musa Dubois (31.), 1-2 Johann Kosberg (37.), 1-3 Johann Kosberg (83.)

Gule kort: Moa Mahnin, Grorud. Magnus Hammerås, Strindheim.

Rødt kort: Mats Andersen, Grorud.

Dommer: Ola Kellerhals (Vaulen IL fotball)

Grorud (4-4-2): Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, Hayder Altai, Mats Andersen, Herman Paulsrud (Luka Fajfric fra 74.) – Yasir Sa’Ad, Simen Beck, Moa Mahnin (Abel Tjomsland fra 61.), Musa Dubois – Didrik Sereba, Preben Asp.

---