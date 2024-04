Ny daglig leder fikk Ullevaal-derbyet rett i fanget: Jobben er Lyn, hobbyen er Leeds

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Anders Palm opplever ganske uvirkelige dager. Dagen etter påske hadde han sin første arbeidsdag som ny daglig leder i Lyn 1896 FK, altså den delen av Lyn som handler om den mannlige elitefotballen.

Han fikk det litt uvirkelige eventyret om et utsolgt Ullevaal stadion til byderbyet Lyn - Vålerenga 20. april rett i fanget. Og som leder av Leeds-supportere en han mildt sagt også opptatt av den kampen Leeds nå kjemper for å komme tilbake til Premier League. Klubben har hatt en fantastisk vårsesong.

Opptatt av fotballøkonomi

Så Lyn har funnet en ekte fotballnerd som sin nye daglige leder blant de hundre søkerne på jobben?

58-åringen kommer fra jobben som finansdirektør i selskapet Medicover, et europeisk helsekonsern.

- Jeg er jo økonom, har erfaring med økonomiledelse fra mange selskaper, mye teknologi og telekom. Jeg har startet opp selskaper, kjøpt opp og lagt ned selskaper. Så har jeg hatt fotballen ved siden av som en spesiell interesse. Jeg hadde en kort karriere selv, jeg har to gutter som begge har spilt, jeg har vært fotballtrener, sier firebarnsfaren til Dagsavisen der vi sitter på Lyns klubbhus, der det yrer av liv denne dagen.

For mens vi sitter her blir faktisk Lyn - Vålerenga på Ullevaal stadion 20. april utsolgt! 24.600 billetter er solgt.

Det kommer vi tilbake til.

For han er jo også leder av LUSCOS, som står for Leeds United Supporters Club of Scandinavia.

Lyn vil både ha erkesupportere og familier til Ullevaal stadion 20. april. Her fra Bastinens 1-års-jubileum i 2008. (Kyrre Lien/NTB)

Har mange kontakter i Leeds

Og de som følger med der vet jo at den klubben nå er i en innbitt kamp om opprykk til Premier League igjen. Ipswich, Leeds og Leicester har skilt seg ut og kjemper om de to direkte opprykksplassene. Skulle ikke det gå, blir det playoff.

Etter at han var i Moss 2. påskedag og se Lyn tape 0-3 for Moss var det raskt tilbake til Oslo for å se Leeds slå Hull 3-1 i mesterskapsserien.

- Gjennom vervet i supporterklubben har jeg et nært samarbeid med Leeds i England, jeg kjenner mange av dem som jobber i administrasjon og ledelse. Og den engelske fotballøkonomien er jo mildt sagt interessant. Det som skiller fotballen fra annen virksomhet er at den har et veldig engasjement, den har ildsjeler, den er preget av få ressurser og manglende kompetanse på økonomi. Jeg skal bidra med det. I Lyn er det viktig å ta steg for steg, det skal være en bærekraftig klubb med hensyn til økonomi, sier han.

For nå er Lyn en del av norsk toppfotball der det er strenge krav til rapportering. Klubben må ligge i grønn sone for ikke å pådra seg straff.

Når han er på Elland Road i Leeds, er det over 30.0000 svært lidenskapelig tilskuere der hver eneste gang. Nivå to i England er større enn nivå to i Norge. Leeds jager opprykk. Lyns mål i år er å berge plassen i år og så etablere seg i OBOS-ligaen.

- Men du kan ikke dra til Leeds så ofte nå lenger?

- Nei, prioriteringene blir litt annerledes nå. Men jeg er på plass på Elland Road på den siste seriekampen mot Southampton 4. mai. Så får vi se om det blir opprykk etter den kampen.

[ Vålerengas målscorer kalte seg syndebukk ]

Har slekt i Lyn

Anders Palm er født i Drammen og oppvokst i Asker og har hatt mange Lyn-supportere i omgangskretsen.

- Jeg har en niese som spiller på Lyn damer i Toppserien, Anna Palm, så jeg følger med det laget også. Det er veldig bra at damefotballen nå kommer, sier han.

Men det laget ligger ikke under hans ansvarsområde. Lyn er en allianseklubb der ski og fotball bredde (inkludert damelaget) er egne avdelinger. Han er ansatt i det som offisielt heter Lyn 1896 FK, som innbefatter A-laget for menn, rekruttlagene og akademiet, der nye talenter skal utvikles.

- Det er et godt fundament her, det må bygges et hus som kan stå i vinden. Ingenting er garantert i fotball. Vi må være forberedt på de forskjellige scenariene. Men vi må få fram egne talenter via akademiet, vi må ha egne utviklede spillere i A-stallen, det betyr mye for gruppa, sier han.

Avtroppende leder Bjørn Jønsberg skal nå bli en slags manager for A-laget og det er Jønsberg som har håndtert byderbyet på Ullevaal og fortsatt holder tak i det.

- Lyn er jo en klubb med mye historie, det er mange bra ressurser rundt som vil bidra. Vi har Lyns eldre med personer som har vært i Lyn hele livet og som hjelper til. Vi hadde nettopp trening her ute nå, folk over 80 år er med. Det er jo fantastisk, sier han.

Britain Soccer Obit Hunter Leeds-kaptein Billy Bremner var med på oppgjørene mot Lyn i 1969. (Bob Dear/AP)

Da Lyn møtte Leeds

Denne journalist må jo smette inn og fortelle at en av de første kampene han så live var Lyn - Leeds i det som var forløperen til Mesterligaen på Ullevaal stadion i 1969. Leeds vant 6-0. I returkampen på Elland Road ble det 10-0 til Leeds under legenden Don Revies ledelse. Kampen er behørig omtalt på Leeds hjemmesider i historieboka der.

Navn som Jackie Charlton, Allan Clarke, Norman Hunter og Billy Bremner er jo alle legender som spilte den kampen. Sistnevnte har en statue av seg utenfor Elland Road.

Statusen til Leeds i Norge bekreftes at det er den tredje største supporterklubben i Norge for engelsk fotball, bak Liverpool og Manchester United. Lag som Arsenal og Manchester City er bak i køen.

- Vi er nesten 8500 medlemmer, det har steget de siste årene. Jeg har vært styreleder i seks år, og fikk gleden av å være med på opprykket med Marcelo Bielsa etter 16 års fravær fra øverste nivå. Nå er jo Lyn tilbake på nest øverste nivå etter 14 års fravær. Det er noen parallelller her, sier han.

Mystikken rundt Lorimer

I likhet med veldig mange andre nordmann fant han kjærligheten til Leeds på 70-tallet som et resultat av tippekampenes veldige kraft da NRK var alene på banen.

- Hvorfor ble det Leeds?

- Det var i 1975 og jeg ble vel påvirket av fotballkort, magasinet Shoot, hvite drakter og mystikken rundt Peter Lorimer, svarer han.

Sistnevnte gikk det rykter om hadde verdens hardeste skudd, uten at det er dokumentert. Men hardt skjøt han....

[ Kommentar: Sulten etter toppfotball i Oslo ]

Fotballens kraft

Men nå er den store snakkisen rundt Lyn den kommende storkampen mot Vålerenga fordi det er en sensasjon at interessen eksploderte rundt et lag der folk flest i byen neppe kjenner navnet på en eneste Lyn-spiller.

- Dette viser hvilken interesse som ligger latent i Oslo. For meg er fotball noe større enn det som skjer under en kamp i nitti minutter. Det er engasjement, det er mye glede og frustrasjon. Det er veldig mye følelser. Også er det en fantastisk mestringsarena for barn og unge. Nå har dette byderbyet blitt en begivenhet som alle ønsker å være med på, også folk som ikke har tilhørighet til Lyn eller Vålerenga. Det handler om rivalisering og tribunekultur. Det får vi se den lørdagen. Det er mange som kanskje er på sin første fotballkamp i Norge den dagen sier han.

Ullevaal stadion deles i to, Lynsupporterne samles på kortsiden mot vest, VIF-supporterne kortsiden mot øst. Så fylles det opp på langsidene med supportere fra begge lag. I midten sitter de som er nøytrale.

[ Lyn-keeperen om tapet for Moss ]

Tre hjemmebaner

- Jeg var på cupfinalen i mai i fjor mellom Lillestrøm og Brann. Den ene kortsiden var gul, den andre rød og jeg som var nøytral satt på midten og så det fantastiske supportelivet. Slik blir det nå også. Det blir en opplevelse for alle som der der, avslutter han.

Men vi må jo minne på at begge lag skal spille to kamper før man kommer til dette derbyet. Og denne søndagen spiller Lyn sin første hjemmekamp mot Kongsvinger på Nadderud i Bærum, fordi den egentlige hjemmebanen Bislett ikke er klar. Så i vårsesongen spiller Lyn hjemmekamper på tre arenaer. Slik kan det jo ikke fortsette.

Anders Palms langsiktige prosjekt er også å løse Lyns utfordring med en egen arena. Men den saken ligger ikke øverst i bunken. Og tankene hans om det kommer vi tilbake til.

Trener Jan-Halvor Halvorsen haster smilende forbi. Hans oppgave er å stabilisere Lyn i OBOS-ligaen etter to opprykk på rad. Han håper de første poengene har kommet før oppgjøret på Ullevaal 20. april....

[ Dagsavisens tabelltips for Eliteserien: Slik går det med KFUM Oslo ]

[ Dagsavisens tabelltips for OBOS-ligaen: Slik går det med Vålerenga og Lyn ]

[ Tabelltips 2. divisjon: Slik går det med Grorud, Kjelsås og Skeid ]

---

FAKTA

Lyn og VIFs kamper før byderbyet:

LYN: 1. april: Moss - Lyn 3-0, 7. april: Lyn - Kongsvinger, 15. april: Aalesund - Lyn.

VIF: 1. april: VIF - Sogndal 1-1, 6. april: Raufoss - VIF, 14. april: VIF - Stabæk.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen