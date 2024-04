Oslos sult etter toppfotball

Hvor mange navn kan du på spillerne på dagens Lyn-lag? Du kjenner kanskje noen på Vålerenga. Det er ikke Martin Ødegaard eller Erling Braut Haaland som har solgt ut Ullevaal stadion lørdag 20. april, det er lengselen etter toppfotball i Oslo.

Da de første 15.000 billettene var solgt denne uka, kom effekten. Her kunne det faktisk bli utsolgt. Og det ble den. Det er en sensasjon at Lyn – Vålerenga anno 2024 er utsolgt to uker før kampen skal spilles. Hvor mange kunne man fått inn hvis dette var en stor, internasjonal arena? Kunne Lyns rekord på 33.000, all time high i Norge, fra semifinalen på Ullevaal stadion i 1946, vært i fare? Det får vi aldri svar på.

Det er ikke artisteri og store navn som har solgt ut denne kampen. Pedersen, Sell, Bydal og Kristiansen er kanskje dette Lyn-lagets største profiler. Prøv å fyll inn fornavnene. Men treneren, den gamle Hertha Berlin-proffen og landslagsstopperen Jan-Halvor Halvorsen har mange hørt om. Mannen har ledet Lyn til to opprykk på rad nå. Men det er heller ikke han som fyller Ullevaal.

Dagen før billettsalget startet tapte Lyn 0–3 for Moss, mens Vålerenga spilte 1–1 mot Sogndal. Begge lag skal spille to kamper til før sceneteppet går opp for det som vil bli årets best besøkte seriekamp i Norge. De kan faktisk komme dit som to bunnlag på nivå to. Lyn skal møte Kongsvinger og Aalesund, Vålerenga skal møte Raufoss og Stabæk. Det er ingen gratispoeng å hente.

Da må vi altså til andre årsaker bak den plutselige interessen. KFUM Oslo debuterte i Eliteserien tirsdag og var overbegeistret over de 4000 tilskuerne som hadde kjøpt billett, ny rekord for den klubben. Det er ikke plass til 4000 tilskuere når de etter hvert skal spille hjemmekampene sine på Ekeberg. Men KFUM Oslo har ingen tradisjon eller historie på toppnivå. Det har Lyn og VIF. Lyn var med å stifte Norges Fotballforbund og bygde Ullevaal stadion. Vålerenga fikk sitt bohemstempel på 60-tallet.

Fotball er følelser, lidenskap, begeistring og lidelse. Men først og fremst forventninger. Neste fotballkamp kan alltid vinnes. Lyn og Vålerenga har ikke møtt hverandre i seriekamp siden 2009, og de som husker byderbyene fra 2000 til Lyn gikk konkurs i 2010 husker den spesielle atmosfæren som ble skapt på Ullevaal. Begge lag hadde store profiler. Begge lag kjempet om seriegull i Eliteserien. Øst mot vest. Arbeidere mot kapital var sjablongen. Men det var aldri helt fullt. Det blir det nå.

Ullevaal stadion har i teorien plass til 27.000 tilskuere, men anleggsvirksomhet begrenser plassene til denne kampen. Lyn valgte å prise kampen lavt. De samarbeider tett med Vålerenga om avviklingen, men det er Lyn som hjemmelag som sitter igjen med den største gevinsten. Et sted mellom en og to millioner kroner blir inntekten for en klubb som har levd i skyggenes dal de siste 14 årene.

Mandag 26. august spilles returkampen på Intility Arena. Den arenaen tar bare 17.000 tilskuere og Vålerenga har fylt den bare to ganger siden åpningen i september 2017. Hvor ligger lagene på tabellen i august i år? Bør den kampen også spilles på Ullevaal?

