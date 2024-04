Håkans på godt og vondt: – Må ta min del av skylda for at vi ikke vinner

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Med en god form inn mot seriestart og som Vålerengas største angrepsvåpen scoret Daniel Håkans også i serieåpningen mot Sogndal. Men finnen er ikke veldig fornøyd med egne prestasjoner, og mener sågar det er hans skyld at det ikke ble tre poeng i seriepremieren.

– Det er en veldig blandet følelse jeg sitter igjen med etter den kampen her. I den første omgangen gir jeg dem en kontring som de scorer på, da jeg sender ballen rett til en Sogndal-spiller som jeg ikke ser. Det burde jeg naturligvis ha gjort, så det målet må jeg ta på min kappe. Jeg burde også scoret flere mål enn det ene jeg gjorde, så jeg må ta min del av skylda for at vi ikke vinner i dag, sier Håkans til Dagsavisen.

Les flere saker om Vålerenga her

– Vi er ikke gode nok

Vålerenga spilte nemlig nesten 90 minutter i powerplay, mot et Sogndal-lag som lå veldig lavt og kompakt. Gjestene fikk en kontring i hver omgang, men var ellers mest opptatt av å forsvare seg, hale ut tiden og stykke opp spillet slik at Vålerenga ikke fikk satt inn noe ordentlig vedvarende press før de siste 20 minuttene.

– Det å spille en sånn kamp er selvsagt veldig frustrerende, men vi må bare erkjenne at vi i dag ikke var gode nok. Vi har ballen mye, og er mye i korridor, men fra å komme oss dit til det å skape enda flere store sjanser var vi ikke gode nok. De har to kontringer, mens vi har 9-10 målsjanser og enda flere tilløp. Det bør normalt holde, men i dag var vi for dårlige foran mål, sier VIF-trener Geir Bakke til Dagsavisen og fortsetter:

VIF-trener Geir Bakke fikk heller ikke i serieåpningen mot Sogndal oppleve en ny seier på hjemmebane, og står kun med én i ligaen på Intility (Terje Bendiksby/NTB)

– Når de ligger så lavt må vi være enda skarpere på de små romforholdene mellom dem, og være flinkere i det korte 1-2-spillet og veggpasninger, og få til flere motsatte bevegelser. Noen av sjansene bør vi også score på mener jeg, så det er sånne kamper vi bare må vinne, forteller Bakke.

Vålerengas hovedtrener står dermed fortsatt med én seier på hjemmebane i ligaen, etter at han tok over midtveis i forrige sesong.

– Det er klart at vi er skuffet. Jeg er heller ikke bortskjemt med å vinne hjemmekamper siden jeg kom hit, så det hadde vært jævlig deilig å fått seg en hjemmeseier igjen snart, sier Bakke.

Les også: VIF sløste med sjansene og måtte nøye seg med uavgjort i serieåpningen (+)

Nesten drømmedebut for Kamara

Det hadde han og Vålerenga alle muligheter til å skaffe seg hjemme mot Sogndal mandag. Gjestene hadde fint lite å komme med, og VIF presset på for både utligningsmål og seiersmål mot slutten av kampen. Spesielt etter utligningsmålet hadde Vålerenga flere gode sjanser, men en kombinasjon av for dårlige avslutninger og en Lars Jendal i praktslag hos Sogndal sørget for at Daniel Håkans scoring ble omgangens eneste.

– Det er alltid positivt å score mål og skape sjanser, så den biten gjør meg ikke urolig. Jeg kommer til flere sjanser også i dag, og hadde vært mer urolig om sjansene ikke kom. For min del handler det bare om å bli litt skarpere foran mål, så kommer det mange mål. Også kan det som skjedde før pause aldri skje igjen, sier Håkans.

Ola Kamara kom inn etter timen spilt, og fikk sin retur til norsk fotball ni år etter forrige opptreden for Molde. Spissen hadde også gode muligheter for å avgjøre, men ble også han stoppe av Jendal.

– Det har vært fint å komme tilbake til norsk fotball, og bo i Oslo by. Å krone det med scoring og seier hadde vært strålende, men dessverre ble det ikke helt som ønsket, sier Kamara til Dagsavisen og fortsetter:

– Jeg kunne scoret på den keeperen reddet, og hvis jeg bare hadde løpt rett fram på den som ble slått inn foran mål kunne jeg bare touchet den inn. Det handler selvsagt litt om kjemi, og jeg bør være på det målet uansett, men da det første innlegget går ut i feltet tenker jeg litt automatisk at det neste også kommer der. Da trekker jeg med ut i stedet for at jeg fullfører det løpet og får det målet, forteller Kamara.

Ola Kamara gjorde sitt comeback i norsk fotball, og var nære på å få en drømmedebut på tampen av kampen (Terje Bendiksby/NTB)

Les også: Dette er Vålerenga-børsen etter serieåpningen mot Sogndal (+)

Skal lære og bli bedre

Som spådd av de aller fleste var det et helt annet kampbilde som ventet Vålerenga i serieåpningen enn de har øvd på mot de fleste motstandere denne vinteren. Det er også det Bakke og Håkans tar med seg fra kampen.

– Jeg tipper det blir sånn her i store deler av alle kamper vi spiller i år, der motstanderne ligger mye lavt og kompakt. Da blir det veldig tight i midten, og vi må flytte ballen enda raskere. Det må vi gjøre med enda større tempo, slik at vi får trøttet dem ut, og skapt enda større sjanser, sier Håkans

– Vi må lære oss å håndtere den delen av spillet bedre, og skape et enda større trykk. I dag synes jeg vi venter for lenge med å slå ballen inn, og at vi da får for mange spillere i korridor og ikke foran mål. Den miksen må vi bli bedre på, sier Bakke.

Neste oppgave nå er borte mot Raufoss, der Vålerenga allerede har vunnet i år.

– Om det finnes noe positivt å ta med seg i dag, er det at det tross alt ikke ble tap. Vi sitter igjen med en litt sur følelse, men vi skal riste av oss det her og komme sterkere tilbake i neste kamp. Den skal vi vinne, sier en bestemt Daniel Håkans.

Les også: Ville vekk for å sikre landslagsplassen – nå skal han skyte VIF opp (+)

Les også: Nedspiller åpningskampen: Ingen vinner en maraton etter én mil (+)