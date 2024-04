Tre Oslolag i kampen om opprykk – slik spår vi 2. divisjon avdeling 2

Etter at vi har fått i gang Toppserien, Eliteserien og OBOS-ligaen, gjenstår bare den ekte fotballen. Både 2. divisjon og 3. divisjon har seriestart til helgen, og vi har sett inn i den berømte spåkula og prøvd etter beste evne å tippe hva som skjer denne sesongen.

Les flere saker om lokalfotballen her

Dette er Dagsavisens tabelltips for PostNord-ligaen avd. 2

1) Kjelsås

Etter 22 år i 2. divisjon, tror vi endelig det er Kjelsås sin tur til å rykke opp. Hovedtrener Eivind Kampen går inn i sin 13. sesong på Oslos tak, og selv etter å ha solgt det ene stortalentet etter det andre oppover til Eliteserien og Obosligaen, tror vi at 2024 blir året.

Bare det å skrive at vi tror Kjelsås neste år ikke skal spille i 2. divisjon burde egentlig være nok til å få oss vekk fra tanken på at de skal rykke opp, da Kjelsås alltid havner på fjerde eller femteplass i 2. divisjon. Sånn er det bare, men det er likevel ikke et sportslig godt argument på hvorfor Kjelsås ikke kan rykke opp.

Som vanlig har laget mistet gode spillere i Jacob Blixt Flaten, Ola Bjørnland og Victor Halvorsen, mens William da Rocha er byttet ut med Jonas Brauti. Olav Øby er vinterens store signering, og blir helt avgjørende om laget skal klare opprykket. Både med tanke på hans ferdigheter som fotballspiller, men også hans lederferdigheter på og utenfor banen.

Olav Øby er tilbake i norsk fotball lørdag (Pål Karstensen)

På topp har laget forsterket med Kristian Eriksen, som bøttet inn mål for Fløy. Sammen med Jens Bonde Aslaksrud og Ahmad Abbas er det solid offensiv kraft, med Patrick Askengren og Nikolai Knezevic i bakhånd. Leo Bech Hermansen og Eivind Willumsen har blitt ett år eldre, og blir viktige brikker for årets Kjelsås-lag, mens Simen Olafsen, Sigurd Martinussen og Sebastian Ottesen skal styre de bakre rekker.

Hatt en meget god oppkjøring, som de avsluttet med å slå Skeid i generalprøven. Vi tror erkerivalene blir avdelingens to beste lag, og at de også skal gjøre opp om opprykket. To usikkerhetsmoment er at de skal bytte underlag på Grefsen stadion i år, hvordan vil det slå ut? Og hvor mye vil laget merke savnet av sportssjef Jørgen Bjørn?

Les også: Kjelsås herjet med Skeid i generalprøven: – Deilig å slå dem så overlegent (+)

2) Skeid

Rykket ned fra Obosligaen med glans i fjor, og har gjennomgått en ganske stor forandring gjennom vinteren. Inn har Vilde Rislaa kommet, som klubbens første kvinnelige trener, og med henne en ny spillestil og en rekke nye spillere. Det så ikke helt overbevisende ut i starten av oppkjøringen, men etter en haug med treningskamper og oppkjøringskampen i OBOS Supercup som laget til slutt vant, har det blitt bedre og bedre kamp for kamp.

Har mistet Marcus Melchior og David Hickson til Eliteserien, mens spillere som Hayder Altai, Lars Kvarekvål, Henning Tønsberg Andresen, Florind Lokaj og Tage Johansen har blitt skiftet ut. Marcus Andersen er en ordentlig tilvekst bakerst, mens Kabamba Kalabatama blir meget spennende å se på topp. Spennende blir også Luca Høyland, Leon Dahlstrøm og Mikkel Linnback som trolig alle vil få sine muligheter denne sesongen.

Skeid-kaptein Per-Magnus Steiring med trofeet som viser at de vant den aller første utgaven av Obos Supercup (Pål Karstensen)

I Ousmane Toure og Sulayman Bojang har man voldsomt med fart og ferdigheter på vingbackene, som har fungert veldig bra i oppkjøringen. Per-Magnus Steiring og Fredrik Flo danner et bunnsolid stopperpar, mens Bendik Rise, Torje Naustdal og Ulrich Østigård Ness styrer showet på midtbanen. Rise trolig i en mer offensiv rolle enn vi har sett de siste årene.

Er oddsfavoritt til opprykk, og har absolutt sjansen til å gå direkte opp igjen til 1.divisjon, men også her er det usikkerhetsmomenter. Spesielt offensivt, da det bak Kalabatama er få erfarne spisser. Har jaktet Ulrik Ferrer i vinter, og hatt Oliver Midtgård inne på prøvespill, men står med Emil Tjøstheim, Daniel Lunde og Andreas Stensrud i bakhånd. Og hva skjer med Johnny Buduson?

Har også hatt en tendens til å slippe til litt vel mange sjanser i oppkjøringen, noe de også gjorde i supercup-finalen mot Frigg. Vi tror Rislaas menn kommer til å være med helt inn, men at det kanskje blir litt for tynt offensivt og kanskje litt for mye nytt på en gang til å rykke direkte opp på første forsøk.

Les også: Reddet supercup-trofeet for Skeid: – Uten Marcus hadde vi ikke vunnet (+)

3) Ullensaker/Kisa

Ull/Kisa leverte langt under pari forrige sesong, og gikk inn i vinteren med en stor jobb foran seg for å komme inn i årets sesong på en positiv måte. Det har de likevel greid, mye takket være at de har raidet Strømmen for både trener Kasey Wehrmann og seks spillere fra naboklubben like utenfor Oslos bygrenser.

Spesielt toppscorer Jakob Rømo Skille er et kupp, og med de beste spillerne fra et Strømmen-lag som imponerte alle i fjor tror vi Kisa er det laget som skal pushe våre Oslo-lag hardest i kampen om opprykket. Tapte riktignok for nettopp Strømmen i generalprøven, men har levert jevnt over gode resultater i oppkjøringen der de blant annet har slått Grorud.

4) Grorud

Trener Andreas Alrek har fått en hel vinter og en oppkjøring på seg, både til å få satt sin egen spillestil, men også for å få bygget sitt eget lag. Har gjort store utskiftninger i stallen, og kvittet seg med blant andre Trygve Løberg, Saadiq Elmi, Nikolai Hristov, William Bjeglerud og Hassan Yusuf som har gått til Skeid.

Har på sin side hentet Hayder Altai fra Skeid, i tillegg til Luka Fajfric, Fitim Kastrati og Abel Tjomsland, mens det er signeringene av Moa Mahnin, Preben Asp og Yasir Sa’Ad på lån fra Kåffa som det virkelig er knytta forventninger til i Groruddalen. Spesielt de to sistnevnte er det håp om skal løse det som har vært et problem siden Oscar Aga dro til Sverige.

Grorud-trener Andreas Alrek har fått en hel oppkjøring på seg, og fått inn sine spillere i Grorud. (Pål Karstensen)

Grorud har imidlertid også denne oppkjøringen slitt med å omsette sjansene til mål, selv om oppkjøringen avsluttet med en viktig 3-0-seier over Follo. Kanskje det kan ha vært den forløsende faktoren som gjør at Grorud igjen pøser inn mål slik de gjorde da laget var i 1. divisjon under ledelse av Eirik Kjønø for noen år siden.

Startet oppkjøringen bra, men det har hanglet litt mer underveis. Har hatt en tendens til å slippe inn litt billige mål, mens de selv ikke klarer å utnytte sjansene sine. Det gjelder i år, såvel som de siste sesongene. Men får de ut det enorme offensive potensialet som ligger i spillere som Musa Dubois, Preben Asp, Yasir Sa’Ad, Luka Fajfric, Tollef Etholm og ikke minst den svært offensive og kreative backen Madhusan Sandrakumar kan dette bli virkelig bra.

Les også: Grorud jakter centimetere med isbad og fryktløshet: – Skal være et helvete (+)

5) Stjørdals-Blink

Avsluttet sesongen i fjor strålende, men har variert litt mer i oppkjøringen til denne sesongen. Mats Lillebo på topp er en garantist for mål, mens laget har blitt forsterket med blant andre den tidligere Skeid-spillere Fredrik Vinje. Har bygget om stallen siden nedrykket fra 1. divisjon for et par år siden, men vi tror de bygger på fjoråret og fortsetter utviklingen.

6) Tromsdalen

Var nærmest suverene Levanger i fjor, og kom da på andreplass, men hele 20 poeng bak. Har hentet inn Markus Ottesen fra Lyn og Peder Meen Johansen fra Grorud denne vinteren, sammen med Tobias Hafstad Fra Tromsø. Har en god keeper i Gudmund Kongshavn, og i det hele tatt et ganske solid lag, men tapte 3-0 mot Skeid i en kamp der de ikke var i nærheten. Vi tror derfor det blir tøffere for Tromsdalen i år, i en hardere avdeling enn de hadde i fjor.

Peder Meen Johansen har gått fra Grorud til Tromsdalen (Håvard Sollie)

7) Alta

Særdeles stabile på nivået, der de har vaket mellom fjerde og sjuendeplass de ti siste sesongene. Det tror vi de klarer også i år, men ble svekket av at kaptein Mats Frede Hansen har gått til Tromsdalen og har også mistet et del rutine i Mathias Dahl Andersen. Daniel Berg Hestads sønn Tobias er en spennende signering. Mats Trige var på en lynvisitt hos Skeid. Slo nylig Tromsdalen ganske klart i oppkjøringen, og skal slåss med dem om sjetteplassen.

Les også: Grorud vant oppkjøringens siste kamp – sjekk alle vinterens treningskamper her (+)

8) Strømmen

Anført av toppscorer Jakob Rømo Skille leverte Strømmen en veldig solid sesong i fjor, der de overrasket alle med å ende på en fjerdeplass. Så virkelig ut til å ha funnet tilbake til litt av det som gjorde dem til et stabilt 1. divisjonslag store deler av forrige tiår, før laget mistet trener Kasey Wehrmann og en bråte av sine beste spillere. Har derfor mye ungt og spennende i år, og derfor spår vi en sesong litt mer opp og ned for Strømmen i år enn i fjor.

9) Eidsvold Turn

Rykket opp etter en voldsomt tett duell med Hønefoss forrige sesong, med 25 seire og kun ett tap. Scoret utrolige 109 mål på de 26 kampene, og kommer inn i 2. divisjon med enorm selvtillit. Forsterket seg defensivt denne vinteren, og hentet Sebastian Remme Berge fra Arendal. Det blir spennende å se om Vital Kaba tar nivået i 2. divisjon denne gangen. Edin Øy er solid på midten, for et lag vi tror havner rundt midten.

Tidligere Frigg-spiss Vital Kaba har hamret inn mål for mange lag i 3. divisjon, og skal i år prøve seg på ny i 2.divisjon for Eidsvold Turn (Håvard Sollie)

10) Follo

Også nyopprykket, etter å ha vunnet avdelingen til Nordstrand og Oppsal i fjor. Hentet Jonas Jorde og Mads Bådsvik fra Ullern, og Sondre Spieler Halvorsen fra KFUM Oslo på lån. Bådsvik og Spieler Halvorsen kan vise seg som en god spissduo på dette nivået. Også Markus Ottosen er hentet fra Kjelsås, så offensivt er det hentet mye fra lokalfotballen i Oslo. Har sett helt greie ut i oppkjøringen, og vi tror barndomsklubben til Robin Rasch skal klare seg.

Les også: Dagsavisens tabelltips for Eliteserien 2024: Derfor rykker Kåffa IKKE ned (+)

11) Strindheim

Det tredje nyopprykkede laget på rad i årets tabelltips. Består stort sett av lokale spillere med lite erfaring fra nivået, men hentet inn keeper Christoffer Bugge fra Ullern. Kommer til å få det tøft i avdelingen, og må kjempe for å unngå nedrykk. Noe de kanskje såvidt kan klare.

12) Vålerenga 2

Det kommer litt an på hva Vålerenga 2 kommer til å gjøre i år. Fra A-lagets side har trener Petter Myhre signalisert at det kommer mindre hjelp fra den kanten i år, slik at rekruttlaget i større grad må klare seg selv. Det betyr at det er en ung gjeng som vil danne stammen i laget, sammen med spillere som Adrian Kurd Rønning, Lorents Apold-Aasen, Stian Sjøvold Thorstensen og Storm Kolbjørnsen som for det meste vil trene med A-laget.

Trener Øystein Sanden har imidlertid klokkertro på sitt unge mannskap, og sier at mange har tatt steg fra forrige sesong. Kan også få hjelp i et par kamper da spillere som Omar Bully og Jacob Dicko Eng er tilbake fra skade og trenger kamptrening, og kan bikke det i sin favør også i år. Men med tanke på A-lagets relativt tynne stall, tror vi det kanskje akkurat ikke går i år.

Stian Sjøvold Thorstensen har allerede fått sin debut for A-laget, men vil nok også i år få mest spilletid på rekruttlaget (Haakon Thon)

Les også: Dagsavisens tabelltips for Obosligaen: Slik går det med Lyn og VIF

13) Gjøvik-Lyn

Berget seg med en meget god sluttspurt i fjor, der Rocky Lekaj reddet laget gang på gang med sine mål. Nå har Lekaj pluss en rekke andre av lagets nøkkelspillere forlatt klubben, som også har økonomiske problemer. Vi tror det blir en blytung sesong fra laget som er fra feil side av Mjøsa, og at det dermed ender med nedrykk.

14) Junkeren

Gikk omlag fire år uten tap på bortebane, noe som i stor grad reddet dem i fjor. Tapte nesten hver eneste kamp, både hjemme og borte, siden den statistikken røk og berget seg med et nødskrik. Har ikke forsterket seg nevneverdig i løpet av vinteren, og vi tror det i år er over for Junkeren som også mistet Daniel Berntsen til Glimt på overgangsvinduets siste dag.

Les også: Du kan lese tabelltipset for 3. divisjon her (+)