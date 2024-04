Lyn-keeperen: - Vi taper jo alle duellene

MELLØS STADION (Dagsavisen): Leser man tabellen etter en serierunde ligger Lyn nederst i OBOS-ligaen. Men det bekymret ikke veteranene i laget denne søndagen.

– Det sitter jo en gjeng der inne som ikke er vant til å tape, så dette er noe vi må vende oss til. Det er jo konsekvensen av å rykke opp år etter år, sier keeper Alexander Pedersen til Dagsavisen etter at nederlaget er fordøyet inne i Lyn-garderoben.

– Hvordan så kampen ut fra ditt ståsted?

– Vi taper jo både første- og andreballene og da vinner man ikke slike kamper som dette. Når vi skal spille på naturgress i april skjønner man at dette blir en fysisk batalje, sier han.

En nyttig vekker

Men han roser gresset som Moss kommune hadde fått til til denne serieåpningen.

Verre var det at Lyn så ut som lettvektere mot spillere som hadde mer fysikk i alle spillets faser.

– Jeg tror dette kan være en nyttig vekker for oss. Poengene kommer ikke av seg sjøl i OBOS-ligaen, sier keeperen, som var sjanseløs på alle de tre Mossescoringene.

Halvorsen: – Dette er virkeligheten

Trener Jan Halvor Halvorsen, som møter mediene med et smil, uansett utfall, er enig.

– Ja, duellkraften er for svak. Men vi har heng på 0–1 og klarer å få ned skuldrene litt og slippe oss mer løs i begynnelsen av 2. omgang. Men når 2–0 kommer er kampen kjørt, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Han var imponert over det massive oppmøtet fra Bastionen og støtten laget opplever.

– Vi tapte for et bedre lag. Nå skal vi lære av dette og forberede oss godt inn mot kampen mot Kongsvinger. Jeg har vært med for lenge til å deppe over et tap i fotball. Slik er det på dette nivået, sier Halvorsen.

Mossetrener Thomas Myhre var strålende fornøyd.

- Vi kjemper Lyn i senk og topper tabellen. La oss suge litt på denne karamellen, sa han i mediesonen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen