Bjørdal og Bakke om VIF-oppturen: - Gutta har kjøpt prosjektet

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Henrik Bjørdal scoret mål, herjet på sin del av midtbanen og kunne score Vålerengas åttende mål på to kamper i søndagens 3-1 seier over Tromsø. Den siste kom fra svært skarp vinkel etter kampens fineste angrep.

– Ja, vi har det moro nå, men det er jo bare treningskamper, sier Henrik Bjørdal til Dagsavisen, vel vitende om at laget starter med null poeng i første seriekamp mot Sogndal om to uker.

Laget er tryggere

Men det gjør noe med selvtilliten når fjorårets store mareritt akkurat nå ser ganske fjernt ut: Uttellingen.

– Hva er årsaken til at det har løsnet?

– Vi er blitt tryggere på det vi skal gjøre og vi er blitt bedre samkjørt med de nye spillerne. Også må vi jo bare tørre, sier han.

Endringen av spillestil kan også spille inn, men for han sjøl har det ikke så mye å si.

– Offensivt har jeg omtrent den samme rollen som før, defensivt er det litt annerledes. Men vi skaper mye mer nå enn tidligere i vinter, og det er nok fordi rollene sitter bedre, sier han.

Det ble ampert mellom spillerne da en TIL-spiller fikk rødt kort. (Oskar Wikestad)

Krangling og rødt kort

Rett før pause ble han involvert i kampens største snakkis. Han taklet Sakarias Opsahl for sent og fikk fortjent gult kort. Men da Tromsøs spiller Vetle Skjærvik svarte med to strupetak på Henrik Bjørdal, ble det milde opptøyer rundt midtstreken.

– Ja, han griper rundt halsen min to ganger, så da blir det jo rødt kort, sier Bjørdal, som snakket ut med Sakarias Opsahl etterpå ute i mediesonen.

– Ja, jeg var for sent inne i den taklingen, beklager det, sier han.

Også treneren til Tromsø, Jørgen Vik, ble utvist fordi han reagerte sterkt fra sidelinja.

Da var det tidligere Skeid-trener Gard Holme som overtok lagledelsen.

– Det er jo ganske spinnvilt at reaksjonen på forseelsen gir strengere straff enn forseelsen, men slik er vel regelverket, sier Gard Holme til Dagsavisen.

Skjærvik mister sannsynligvis seriestarten på grunn av hendelsen.

Bakke: – Gutta kjøper prosjektet

VIF-trener Geir Bakke, som kanskje mer kan kalles manager etter at Petter Myhre har overtatt hovedansvaret på treningsfeltet, var naturlig nok fornøyd med det han så.

.- Vi står høyt i banen ganske mye, så vi får mange brudd. Måten vi forflytter oss på, hvem er førsteforsvarer, når skal vi presse høyt, når skal vi senke oss, dette er vi gode på. Det er skjønnhetsfeil to ganger, men Tromsø skaper lite mot oss, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

– Dere har mer ball enn tidligere i vinter, selv mot eliteserielag?

– All ære til Petter Myhre og resten av teamet som er grisedyktig på innøvingen av dette. Hvor er overtallet, hvilke samtidige bevegelser skal vi ha? De plukker bilder og finner de rette pedagogiske inngangene. Gutta har kjøpt prosjektet. Lykkes vi med dette vil vi føre kamper. Og vi må være modige, sier Bakke og fortsetter:

– Vi har mange målscorere. Hvis en forlater et rom skal det komme en ny, sier han.

Sakarias Opsahl (t.v.) g Henrik Bjørdal hadde litt å snakke om etter kampen. (Reidar Sollie)

Mangler noen spillere

Når serien starter 1. april kommer kampene tett. Bakke mener laget fortsatt mangler et par spillere to uker før overgangsvinduet stenger.

– Vi er ute i markedet, men vi gjør ingen krampetrekninger som gjør at vi får for lite igjen i forhold til kostnader. Men for å få god nok treningshverdag og intern konkurranse burde vi vært et par spillere til, sier han.

Siste test før seriestart er kampen mot AIK på Friends Arena utenfor Stockholm tirsdag i påskeuka.

